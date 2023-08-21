https://ukraina.ru/20230821/1048824077.html

Сюй Цзицзюнь: Сотрудничество военных Китая, России и КНДР вызывает нервозность у вашингтонских политиков

Сюй Цзицзюнь: Сотрудничество военных Китая, России и КНДР вызывает нервозность у вашингтонских политиков - 21.08.2023 Украина.ру

Сюй Цзицзюнь: Сотрудничество военных Китая, России и КНДР вызывает нервозность у вашингтонских политиков

В теперь уже далёком августе 1946 года в интервью американской журналистке Анне Стронг Мао Цзэдун сравнил американский империализм с бумажным тигром.

2023-08-21T05:24

2023-08-21T05:24

2023-08-21T05:24

эксклюзив

китай

зарубежье

нато

сша

сюй цзицзюнь

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Почти восемьдесят лет спустя, на фоне интенсивного взаимодействия военных Китая, России и Северной Кореи у американского империализма вновь проявляются черты поведения бумажного тигра, – считает китайский публицист Сюй Цзицзюнь, о чем заявил в своей статье, написанной специально для издания Украина.ру.С 14 по 19 августа министр обороны КНР Ли Шанфу, по приглашению коллег из РФ и Республики Белоруссия посетил Москву и Минск, а также принял участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности. Конференция, организованная по инициативе МО РФ, среди своих целей поставила укрепление посредством диалога сотрудничества между военными ведомствами различных стран и международными организациями.Первая подобная конференция состоялась в 2012 году и с тех проводиться ежегодно. До начала конфликта на Украине значимость Московской конференции по международной безопасности постепенно росла и, к примеру, восьмая конференция, проходившая в 2019 году, привлекла внимание более 1000 участников из 111 стран и международных организаций. Однако с началом конфликта на Украине, сколотив антироссийскую коалицию стран НАТО и их союзников и оказав давление на нейтральные страны, коллективному Западу удалось принизить значение данного форума. В 2022 году на конференции, проходившую в онлайн и офлайн форматах присутствовало более 700 участников, включая министров обороны, начальников Генеральных штабов и представителей военных ведомств, международных организаций и академии 35 стран. Китай, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, продолжает вести независимую внешнюю политику и усиливает сотрудничество с Россией и не приемлет давления со стороны других государств.Судя по опубликованной в Китае информации, прибывшие в Москву военные чины азиатских стран совершили вертолётные полёты над городом, что косвенно может указывать на совместные обсуждения таких острых тем, как противодействие дроновым атакам. По результатам же конференции можно говорить о наличии общности позиций стран-участниц конференции по противостоянию западной гегемонии. Мир становится другим.Возьмём, к примеру, события на Корейском полуострове. Впервые за более чем 40 лет, США разместили стратегическую ядерную подводную лодку у побережья Корейского полуострова. В Пхеньяне в этом увидели прямую угрозу, что потенциально усугубило обстановку на полуострове. В ответ на нарастающие угрозы со стороны США, Южной Кореи и Японии центральным военным комитетом КНДР было проведено важное совещание, призвавшее армию готовиться к войне. Комитет обсудил назначение нового начальника штаба Ли Ён Джи и сформулировал ряд наступательных контрмер. Решительная подготовка Пхеньяна к вероятному столкновению с США не может не вызывать нервозности Вашингтона.Примечательно и то, что 27 июля делегации КНР и России присутствовали в Пхеньяне на праздничных мероприятиях по случаю 70-летия со дня окончания боевых действий на Корейском полуострове. Переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с северокорейским руководством вызвали широкий резонанс в мировой печати. А учитывая то, что в настоящее время КНДР достигла определённых успехов в военно-технической отрасли, создав передовые виды вооружений, а разработки гиперзвуковых ракет и крупногабаритных разведывательных дронов большой высоты высоко оценены иностранными специалистами, можно предположить, что у КНДР есть потенциал не только дать достойный отпор американской военной машине, но и поставлять вооружение на экспорт. В США это понимают и пытаются договориться с Японией и Южной Кореей по противодействию КНДР.На протяжении долгого времени размещение ядерных вооружений в Европе являлось важной составляющей глобальной ядерной стратегии США. Во времена Холодной войны США заключили соглашения по ядерному оружию со странами НАТО, разместив склады ядерных боезапасов в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании. В 2008 году Великобритании отказалась от хранения ядерного оружия, но, согласно озвученному оборонному бюджету на 2023 год, США планирует восстановление складов ядерных вооружений в Великобритании, что фактически предоставляя американским военным возможность нанесения тактических ядерных ударов.С началом конфликта на Украине США под предлогом модернизации начали сокращать количество размещённых в Европе ядерных вооружений, уменьшив число боеголовок с 150 до 100 штук. Но уже к октябрю 2022 года американские СМИ сообщили об ускоренном размещении высокоточного тактического ядерного вооружения на базах НАТО в Европе. Например, размещённая в декабре улучшенная ракета с ядерным зарядом B61-12 имеет радиус погрешности менее 30 метров. Специалисты считают B61-12 является самым вероятным оружием, которое американская армия может при необходимости применить. Размещение подобного вооружения в Европе, конечно же, не может остаться без внимания Москвы.Увеличивающая ядерная угроза со стороны США и НАТО, участившиеся провокации со стороны Филиппин в Южно-Китайском море, также подстрекаемые США, не могут не вызывать беспокойство и в Пекине. Для российского читателя не будет секретом то, что противостояние между нашей страной и США весьма вероятно в трёх точка: в Южно-Китайском море, Тайваньском проливе или на Корейском полуострове. У нас нет сомнений, что США прикладывают максимум усилий для того, чтобы втянуть нашу страну в войну, которая как и на Украине будет вестись чужими руками. 8 августа 2023 года генерал Марк Келли, командующий Командованием боевой авиации ВВС США, заявил, что ВМС и ВВС США с 17 июля по 4 августа проводили совместные учения, отрабатывающие сценарий, в котором американская армия побеждает мощного противника в океане на большом расстоянии от американского континента и с большим количеством самолётов-невидимок. Согласно плану, добившись воздушного превосходства, американские военные переходят к ракетным атакам уничтожая важные наземные и морские цели.Нет сомнений, что на данных учениях отрабатывалась тактика потенциальной войны в Тихом океане с вероятным противником, т. е., Китаем .Но есть и вероятность того, что мир всё-таки окончательно проснётся и откажется от сотрудничества с США из-за их гегемонистских наклонностей. У нас в Китае говорят: у того, кто идёт по правильному пути, найдётся много помощников, но совершающий несправедливость, лишает себя поддержки. И это не пустые слова, важно понять, что такое правильный путь. "Путь" не должен быть навязан сильным слабому, а должен соответствовать интересам всех сторон. "Путь", который США навязывают миру, - отвечает лишь их интересам. Поэтому стремление других стран избавиться от оков, даже если они не осмеливаются громко озвучивать своё недовольство, закономерно и неизбежно. Это хорошо видно на примере Франции, постоянно и без особого шума продвигающую идею стратегической автономии ЕС. Ненадёжные союзники США действуют, как стая зверей, сотрудничая лишь ради прибыли и сразу же забывают о преданности, как только дела начинают плохо идти. Подобные союзы рано или поздно разваливаются. Так называемый альянс НАТО держится лишь на США, когда речь заходит о прямых военных действиях. Китай же сегодня обладает моделями ракет, такими как DF-17, DF-21, DF-26, YJ-21, способными топить американские авианосцы. У нас нет боязни столкновения с флотом США. Поэтому несправедливые и необдуманные действия вашингтонских политиков, их неуверенность в союзниках, военная мощь России и Китая, решимость КНДР, всё это делает США бумажным тигром.

https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html

https://ukraina.ru/20230731/1048383975.html

https://ukraina.ru/20230627/1047569414.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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эксклюзив, китай, зарубежье, нато, сша, сюй цзицзюнь