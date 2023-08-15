Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен - 15.08.2023 Украина.ру
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Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен
Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен - 15.08.2023 Украина.ру
Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен
Супруги-предприниматели с Украины получили подозрение за поставку министерству обороны страны непригодный для изготовления боеприпасов порох на сумму 2,8 млн грн (7,4 млн руб.) Об этом 15 августа сообщили в офисе украинского генпрокурора
2023-08-15T13:20
2023-08-15T13:26
новости
боеприпасы
всу
минобороны
обман
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Известно, что предприятие семейной пары выступало субподрядчиком в выполнении госзаказа на изготовление артиллерийских снарядов. Супруги закупили у другого субподрядчика порох, но тот оказался некачественным.По факту произошедшего заведено уголовное дело, выясняется причастность к этому делу сотрудников минобороны.Ранее в американской газете The New York Times вышла статья об оружейных махинациях бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. В публикации говорится, что связанная с ним компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия Киеву, чем и пользуется, делая дополнительные накрутки на все виды вооружений и боеприпасов.
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новости, боеприпасы, всу, минобороны, обман
Новости, боеприпасы, ВСУ, Минобороны, обман

Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен

13:20 15.08.2023 (обновлено: 13:26 15.08.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Супруги-предприниматели с Украины получили подозрение за поставку министерству обороны страны непригодный для изготовления боеприпасов порох на сумму 2,8 млн грн (7,4 млн руб.) Об этом 15 августа сообщили в офисе украинского генпрокурора
Известно, что предприятие семейной пары выступало субподрядчиком в выполнении госзаказа на изготовление артиллерийских снарядов. Супруги закупили у другого субподрядчика порох, но тот оказался некачественным.
По факту произошедшего заведено уголовное дело, выясняется причастность к этому делу сотрудников минобороны.
Ранее в американской газете The New York Times вышла статья об оружейных махинациях бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. В публикации говорится, что связанная с ним компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия Киеву, чем и пользуется, делая дополнительные накрутки на все виды вооружений и боеприпасов.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
10:12
Новый оружейный барон Украины - ПашинскийКомпания, связанная с бывшим украинским депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине, пишет The New York Times. Биография этого политика полна скандальных историй.
 
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