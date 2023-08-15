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Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен
Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен - 15.08.2023 Украина.ру
Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен
Супруги-предприниматели с Украины получили подозрение за поставку министерству обороны страны непригодный для изготовления боеприпасов порох на сумму 2,8 млн грн (7,4 млн руб.) Об этом 15 августа сообщили в офисе украинского генпрокурора
2023-08-15T13:20
2023-08-15T13:20
2023-08-15T13:26
новости
боеприпасы
всу
минобороны
обман
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Известно, что предприятие семейной пары выступало субподрядчиком в выполнении госзаказа на изготовление артиллерийских снарядов. Супруги закупили у другого субподрядчика порох, но тот оказался некачественным.По факту произошедшего заведено уголовное дело, выясняется причастность к этому делу сотрудников минобороны.Ранее в американской газете The New York Times вышла статья об оружейных махинациях бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. В публикации говорится, что связанная с ним компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия Киеву, чем и пользуется, делая дополнительные накрутки на все виды вооружений и боеприпасов.
https://ukraina.ru/20230815/1048687546.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, боеприпасы, всу, минобороны, обман
Новости, боеприпасы, ВСУ, Минобороны, обман
Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен
13:20 15.08.2023 (обновлено: 13:26 15.08.2023)
Супруги-предприниматели с Украины получили подозрение за поставку министерству обороны страны непригодный для изготовления боеприпасов порох на сумму 2,8 млн грн (7,4 млн руб.) Об этом 15 августа сообщили в офисе украинского генпрокурора