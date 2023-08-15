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Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен

Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен - 15.08.2023 Украина.ру

Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен

Супруги-предприниматели с Украины получили подозрение за поставку министерству обороны страны непригодный для изготовления боеприпасов порох на сумму 2,8 млн грн (7,4 млн руб.) Об этом 15 августа сообщили в офисе украинского генпрокурора

2023-08-15T13:20

2023-08-15T13:20

2023-08-15T13:26

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Известно, что предприятие семейной пары выступало субподрядчиком в выполнении госзаказа на изготовление артиллерийских снарядов. Супруги закупили у другого субподрядчика порох, но тот оказался некачественным.По факту произошедшего заведено уголовное дело, выясняется причастность к этому делу сотрудников минобороны.Ранее в американской газете The New York Times вышла статья об оружейных махинациях бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. В публикации говорится, что связанная с ним компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия Киеву, чем и пользуется, делая дополнительные накрутки на все виды вооружений и боеприпасов.

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новости, боеприпасы, всу, минобороны, обман