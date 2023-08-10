Украинца-инвалида, которого кормят с ложки и водят в туалет, признали годным к службе в ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
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Украинца-инвалида, которого кормят с ложки и водят в туалет, признали годным к службе в ВСУ
Украинца-инвалида, которого кормят с ложки и водят в туалет, признали годным к службе в ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
Украинца-инвалида, которого кормят с ложки и водят в туалет, признали годным к службе в ВСУ
Украинские активисты предпринимают усилия, чтобы Максима Байду из Винницкой области с третьей группой инвалидности не мобилизовали, передает 10 августа znaj.ua
2023-08-10T10:22
2023-08-10T10:22
мобилизация
инвалиды
новости
украина
активист
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По данным издания, у 34-летнего мужчины есть установленный диагноз - легкая генетическая умственная отсталость. Кроме того, он теряет дар речи при волнении, а в сырую погоду ему тяжело двигаться. В связи с состоянием сына, мать иногда кормит его с ложки и сопровождает в туалет.Он оказался в военкомате, когда истекло действие приписного свидетельства. Там его отправили проходить военно-врачебную комиссию. Его осмотрел хирург, невропатолог, терапевт и ЛОР, у него обрнаружили гепатит C. Однако медики сказали его матери, что "руки и ноги есть, значит может служить".Местная жительница общественный деятель Галина Верещага взяла под контроль вопрос, чтобы молодого человека не отправили на фронт.Зимой на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, в селе Токаревка, мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством.
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мобилизация, инвалиды, новости, украина, активист
мобилизация, инвалиды, Новости, Украина, активист

Украинца-инвалида, которого кормят с ложки и водят в туалет, признали годным к службе в ВСУ

10:22 10.08.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Украинские активисты предпринимают усилия, чтобы Максима Байду из Винницкой области с третьей группой инвалидности не мобилизовали, передает 10 августа znaj.ua
По данным издания, у 34-летнего мужчины есть установленный диагноз - легкая генетическая умственная отсталость. Кроме того, он теряет дар речи при волнении, а в сырую погоду ему тяжело двигаться. В связи с состоянием сына, мать иногда кормит его с ложки и сопровождает в туалет.
Он оказался в военкомате, когда истекло действие приписного свидетельства. Там его отправили проходить военно-врачебную комиссию. Его осмотрел хирург, невропатолог, терапевт и ЛОР, у него обрнаружили гепатит C. Однако медики сказали его матери, что "руки и ноги есть, значит может служить".
Местная жительница общественный деятель Галина Верещага взяла под контроль вопрос, чтобы молодого человека не отправили на фронт.
Зимой на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, в селе Токаревка, мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством.
ВСУ
11 февраля, 10:56
ВСУ принудительно мобилизуют психически нездоровых инвалидовНа подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, в селе Токаревка, мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством. Об этом сообщает 11 февраля РИА Новости со ссылкой на источник
 
мобилизацияинвалидыНовостиУкраинаактивист
 
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