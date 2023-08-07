https://ukraina.ru/20230807/1048531380.html

Россия отомстила за Китай. Промежуточные итоги конфликта на Украине

Россия отомстила за Китай. Промежуточные итоги конфликта на Украине - 07.08.2023 Украина.ру

Россия отомстила за Китай. Промежуточные итоги конфликта на Украине

После месяцев интенсивных попыток контрнаступления украинская сторона доведена до истощения. Столкнувшись с профессионализмом российских минёров, украинские бронетанковые подразделения понесли тяжелые потери. В отчаянии Украина начала прибегать к дальнобойной артиллерии, атакам БПЛА и ракетным ударам

2023-08-07T14:43

2023-08-07T14:43

2023-08-07T14:43

эксклюзив

россия

кнр (китай)

украина

конфликт

сво

сюй цзицзюнь

владимир зеленский

территория

сша

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Китайский публицист, блогер Сюй Цзицзюнь специально для издания Украина.ру проанализировал недавние события на фронте и за его пределами. Судя по тому, как развиваются события, позиция России в отношении конфликта становится всё более ясной: российская армия не стремится к полному овладению территорией Украины, но и не собирается отказываться от закрепления в восточных областях, которые уже и так де-факто интегрированы в Россию. Положение Украины, напротив, становится ещё более неясным, особенно учитывая то, что у Зеленского, похоже, назревают противоречия с США, под чьим влиянием находится он сам и иные украинские политики.В преддверии июльского саммита НАТО китайские политологи делали, в общем-то, правильный прогноз: Украине, надеявшейся на благосклонность вашингтонского хозяина, в итоге всё-таки пришлось уйти ни с чем. И в то время, когда члены НАТО всё более осторожничают, избегая прямой конфронтации с Россией, США продолжают заставлять Украину истекать кровью. В угоду вашингтонским хозяевам Зеленский критикует подход НАТО, проявляет ненасытность, заявляет, что сколько бы Запад ни поставлял оружия, всё равно будет недостаточно, чем ставит своих хозяев в тупик.Как отмечают китайские источники, критическим фактором в этом конфликте является значительное неравенство в артиллерийских возможностях Украины, где силы российской артиллерии в пять раз превосходят украинские. Именно поэтому Украина пустила в ход БПЛА для осуществления секретных и хорошо спланированных атак на гражданские объекты на территории РФ. Но и здесь Украина просчиталась: та же бомбардировка одесского порта оказалась хорошей "ответкой" за нападение на Крымский мост.Из недавних заявлений Зеленского следует, что Запад должен безоговорочно поддерживать его режим. Однако растущая напряженность в отношениях даёт о себе знать: американским чиновникам Зеленский уже изрядно надоел, его уже начали обвинять в игнорировании требований Вашингтона и в чрезмерных запросах. Подобное поведение марионетки, несомненно, раздражает хозяев. Белый Дом уже предостерегал Украину от ряда действий и ненужных разглагольствований, но Киев все равно продолжает выражать недовольство членами НАТО, отказывающимися ставить Украину в один ряд с собой.Возможно, другой причиной разногласий между США и Зеленским стало сражение за Артёмовск – Бахмут, длившееся восемь месяцев и закончившееся поражением Украины. Слаженные действия российских военнослужащих и ЧВК "Вагнер" истощили силы Украины и обесценили помощь коллективного Запада, что, естественно, подорвало престиж США и их союзников на мировой арене. Мир увидел уязвимость хвалёного натовского оружия и бессмысленные траты денег жителей стран Запада политиками, с чьей подачи финансировалось обещанное контрнаступление. Именно поэтому сейчас начали проявляться признаки изменения отношения США и стран Евросоюза к самому Зеленскому. Так, 5 августа газета "Нью-Йорк Таймс" упомянула недавние заявления Зеленского том, что натовские посланники оказывали давление на него по вопросам переговоров с Россией.5 и 6 августа в Джидде состоялась международная конференция по украинскому кризису, которую возглавила Саудовская Аравия и в которой приняли участие представители из более чем 30 стран, включая Китай. Министр иностранных дел Украины Кулеба назвал участие Китая "исторической победой и значимым прорывом в налаживании отношений". При этом, как сообщает The Wall Street Journal, неназванные дипломаты, комментируя решение о выборе Саудовской Аравии в качестве места проведения конференции, заявили, что в этом увидели попытку уговорить Китай принять участие в конференции. США и Европа надеялись на подписание общих принципов по разрешению российско-украинского конфликта на условиях, выгодных для Украины. Но, как говорится, воз и ныне там. Отметим, что Россия не была приглашена на эту конференцию, а Китай не отказался от участия в конференции лишь по той причине, что это служит его стратегическим интересам в регионе. И даже при том, что возможности международного сообщества влиять на ход конфликта ограничены, а сами США и ЕС скоро исчерпают средства для противостояния с Россией, в Китае считают, что участие Пекина в переговорном процессе может повлиять на конечный результат и в потенциале снизит международное давление на Россию.5 августа, во время конференции по Украине, Россия, применив "Искандеры" и "Калибры", нанесла ракетный удар по хорошо известному каждому китайцу украинскому предприятию по выпуску авиационных двигателей "Мотор Сич". "Сердце советской авиационной промышленности", завод "Мотор Сич" был важным предприятием по производству двигателей во времена СССР. После 1991 года произошла реструктуризация и "Мотор Сич" оказался в частных руках. Еще до начала конфликта на Украине, по соглашениям с владельцами Китай вложил около 4,5 миллиарда долларов в организацию совместного предприятия на базе "Мотор Сич" Однако в 2019 году под давлением США Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич", что сделало китайские инвестиции бесполезными. И хотя Китай потребовал возместить потраченные суммы, Украина не выказала готовности обсуждать происходящее.Учитывая то, что Китай хотя и является крупной мировой державой, но не имеет возможности напрямую предпринимать какие-либо ответные действия в отношения Украины, ракетный удар России по "Мотор Сич" был воспринят многими в нашей стране как акт возмездия, который за нас совершила Россия. Конечно, у нас есть и такие, кто разглагольствуют о дружественной Китаю Украине, но это не более чем иллюзия. Если Украина когда-то и была дружественной нам, то это была другая Украина, а не нынешний, контролируемый США режим Зеленского, захвативший и не возместивший нам наши деньги. Сегодняшняя Украина – это страна в том числе Алексея Данилова, секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины, недавно сравнившего русских с азиатами. По его убеждениям русские лишены человечности, которой, предположительно, обладают украинцы, потому что они не азиаты. И теперь возникает вопрос: если русские – это азиаты, то китайцы – тоже азиаты и тоже бесчеловечные? У нас, оказывается, столько общего с русскими!За всей нашей общностью, бывает, возникают и проблемы. Недавно пятерым гражданам нашей страны было отказано во въезде в Россию. Говорят, что один из них был популярным блогером с платформы "Доуинь". На видео, которое увидели многие китайцы, показано не соответствующее должности поведение российских пограничников. Посольство КНР осудило подобные действия и призвало российские органы провести расследование. Но этим воспользовались и некоторые китайские СМИ, наперебой заговорившие о недружественном отношении России к Китаю, они предпочли не говорить о том, что в России нас считают надежным партнёром, не союзником, но близким другом. Действительно, между нами – дружественные отношения, а произошедшее – как та муха, которая села на чистый лист бумаги. Остается лишь выяснить, позицию пограничников в отношении усилий президента России и правительства по налаживанию отношений с дружественными странами и инцидент можно будет считать исчерпанным. Но необходимо задать вопрос и китайским гражданам, попытавшимся въехать в Россию не там, где было заявлено в их визах. Разве нарушая законодательство РФ, они ожидали, что их поймут и пропустят. Что за настрой у них был? С этим тоже нужно разобраться.Но, несмотря на всё это, в нынешних сложных условиях сотрудничество России и Китая остаётся прочным и реально работающим. Важно то, что 5 августа одиннадцать кораблей наших флотов проводили патрулирование неподалёку от Аляски – действенный пример развития отношений между нашими странами в условиях напряженной международной обстановки. Совместную демонстрация силы можно рассматривать как вызов, брошенный нами традиционному англосаксонскому мировому порядку. Это затрагивает не только Россию и Китай, но и многие другие развивающиеся страны. Это демонстрирует наше единство в подходах к решению мировых проблем, и является основой двухсторонних отношений.

https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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эксклюзив, россия, кнр (китай), украина, конфликт, сво, сюй цзицзюнь, владимир зеленский, территория, сша, нато, бпла, сми, русские, мотор сич