https://ukraina.ru/20230729/1048251856.html

"Зашумело Гуляй-Поле по всей Украине". Какой образ в искусстве сложился у батьки Махно

"Зашумело Гуляй-Поле по всей Украине". Какой образ в искусстве сложился у батьки Махно - 29.07.2023 Украина.ру

"Зашумело Гуляй-Поле по всей Украине". Какой образ в искусстве сложился у батьки Махно

Кладбище Пер-Лашез в Париже по праву считается элитным. Это крупнейший музей надгробных скульптур во французской столице, место захоронения героев Франции, монархов, революционеров, проповедников. Здесь в 1934 году, после смерти 25 июля, был захоронен атаман Повстанческой армии Украины – Нестор Махно

2023-07-29T10:33

2023-07-29T10:33

2023-07-29T10:33

культура

эксклюзив

нестор махно

кино

поэзия

гражданская война

сергей есенин

литература

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Могила Махно – урожденного Нестора Ивановича Михненко – нынче разрисована неустановленными вандалами: желто-синие ленточки, красно-черные сердечки, надписи: "Слава Україні" и "Герої не вмирають".Сам Махно, предводитель украинских повстанцев-анархистов, едва ли поддержал бы подобные инициативы, потому что с "самостийниками" и гетманом Скоропадским во время Гражданской войны общего языка не нашел. Не нашел, впрочем, и со всеми остальными – Деникину в сотрудничестве отказал, с большевиками пути разошлись, а Дзержинский настаивал на его аресте.Впрочем, история Гражданской войны помнит и не такие повороты. Во всяком случае, Нестор Махно своей анархистской вольницей и импровизированным крестьянским государством оставил в истории южной Украины яркий след – его "Вольная территория" распространялась частично на территории нынешних Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областей.В истории и мемуарах Махно остался неоднозначным персонажем, но в искусстве – однозначно вдохновляющим. Относясь к той категории исторических харизматиков, что и казацкий атаман Степан Разин или одесский налетчик Мишка Япончик (Михаил Винницкий), Махно стал героем романов, кинофильмов, песен и стихов. И карикатур: в большинстве своем – неприличных.Положительный герой, есенинский святойПоэт Сергей Есенин Махно не то чтобы уважал, а почти боготворил – на страницах своей поэмы "Страна негодяев". Бандит Номах – почти святой (у него не лицо – а лик, не глаза – а очи), народный мститель и борец за всеобщую справедливость:"У меня созревает мысльО российском перевороте,Лишь бы только мы крепко сошлись,Как до этого в нашей работе.Я не целюсь играть короляИ в правители тоже не лезу,Но мне хочется погулятьИ под порохом, и под железом.Мне хочется вызвать тех,Что на Марксе жиреют, как янки.Мы посмотрим их храбрость и смех,Когда двинутся наши танки…"Имя героя – переставленные слоги фамилии Махно. Впрочем, и другие имена в поэме – по-чеховски образные: Замарашкин, Рассветов, Чекистов.Такое отношение именно к селянским предводителям свойственно Есенину: в поэме "Пугачёв" он с не меньшей любовью пишет о Тамбовских крестьянских восстаниях и его главаре Александре Антонове:"Всё, что отдал я за свободу черни,Я хотел бы вернуть и поверить снова,Что вот эту луну,Как керосиновую лампу в час вечерний,Зажигает фонарщик из города Тамбова."В современной музыке образ Махно тоже, как правило, окружен романтическим ореолом: от "Тринадцатой раны" панк-группы "Король и шут" до множества песен российской анархо-рок-группы "Монгол Шуудан".В массовой городской культуре Махно тоже любят – на родине его в Гуляйполе Запорожской области до 2022 года проводили этнофестиваль, приуроченный к Дню независимости Украины. А в Днепропетровске (при Махно – Екатеринославле, в котором он и бывал, и воевал, и даже имел одно время штаб) – одно из популярных молодежных мест – "Махно-паб": бар с интерьером с анархистской эстетикой и залихватскими плакатами: "Бей белых, пока не покраснеют, и красных – пока не побелеют!"В кино – всё не так однозначноВышедший в 2007 году приключенческий сериал Николая Каптана "Девять жизней Нестора Махно" с обаятельным Павлом Деревянко в главной роли внес значительный вклад в романтизацию и популяризацию образа. В 2000-е годы подобные сериалы о "романтичных бандитах" (сюда же – "Однажды в Одессе, или жизнь и приключения Мишки Япончика" Сергея Гинзбурга) вообще стали очень популярны.Ранние киновоплощения Махно – советские – были совершенно не такими: образ создавали либо отталкивающий как в "Красных дьяволятах" или "Александре Пархоменко", либо гротескно комичным – например, в исполнении Валерия Золотухина в драматическом фильме Иосифа Хейфица "Салют, Мария!".Во всяком случае бандит, пошедший против советской власти, очевидно, становился крайне отрицательным персонажем, и тут ему припоминали все: и еврейские погромы, и грабежи, и изнасилования, оставшиеся в некоторых мемуарах жителей Екатеринославской губернии тех лет.Глава махновского штаба Виктор Белаш писал:"…мы достали деньги, купили пулемёт, налетели на имение бывшего пристава и взяли четвёрку серых и два гнедых породистых рысака, две тачанки. Нас тогда было восемь человек, один пулемёт с тремя лентами, браунинг и восемь винтовок. Ночью выехали из Гуляйполя, а под утро, проскакав 50 вёрст, налетели на Жеребецкий банк, где взяли 38 тысяч рублей. Нам повезло!".Таких воспоминаний сохранилось довольно много."Дума про Опанаса"Драматическая поэма Эдуарда Багрицкого "Дума про Опанаса" – совершенно иного характера произведение. Поэт пишет не о самом Махно, а о бедовом крае и лихолетии, относясь при этом с сочувственной симпатией ко всем героям своей поэмы.Опанас – главный герой, бедняк с Одещины, прибившийся к повстанческому войску – бежит от продотрядов, становится бандитом в махновском отряде, а в кульминации поэмы убивает большевика, командующего продразвёрсткой Иосифа Когана. Попав на допрос в ЧК, герой вспоминает, как стойко держался перед смертью Коган, как отказался бежать от нее, и вспоминает всю свою бедовую, загубленную жизнь.Махно предстает здесь грозным:"Мы пойдем с тобой далече —От края до края!.. —У Махна по самы плечиВолосня густая…"Опанаса он принимает радушно, одаривает и конем, и саблей, и наставляет по-отечески.Герой вдохновлен, Багрицкий не отказывает ему в удалом восторге от бандитской жизни:"Опанасе, наша доляМашет саблей ныне, —Зашумело Гуляй-ПолеПо всей Украине.Украина! Мать родная!Жито молодое!Опанасу доля вышлаБедовать с Махною.Украина! Мать родная!Молодое жито!Шли мы раньше в запорожцы,А теперь — в бандиты!"В этой удали и кураже – вся поэма, вплоть до самого финала и раскаяния персонажа. Чутко пишет Багрицкий о бунтующем, бедовом украинском юге, чутко и не стараясь его перековать, идеологически "причесать", осудить. Он и открывает поэму эпиграфом из шевченковских "Гайдамаков":"Посіяли гайдамаки В Украіні жито, Та не вони його жали. Що мусим робити?"

https://ukraina.ru/20230107/1038399078.html

https://ukraina.ru/20230611/1047080166.html

https://ukraina.ru/20220526/1034031220.html

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2023

Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, нестор махно, кино, поэзия, гражданская война, сергей есенин, литература