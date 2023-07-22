https://ukraina.ru/20230722/1048181015.html

Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор

Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор - 22.07.2023 Украина.ру

Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор

Лидерство президента Украины Владимира Зеленского ставится под большое сомнение из-за неподчинения ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале 21 июля. Об этом сообщили журналисты lenta.ru

2023-07-22T10:43

2023-07-22T10:43

2023-07-22T10:43

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контрнаступление

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Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обратил внимание на расстрелы украинских солдат офицерами за отказ идти в бой.По словам эксперта, украинские военнослужащие уходят на российские позиции, чтобы избежать исполнения бессмысленных приказов и выжить.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления ВСУ потеряли десятки тысяч человек.

https://ukraina.ru/20230722/1048180373.html

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новости, украина, владимир зеленский, всу, потери всу, дуглас макгрегор, контрнаступление