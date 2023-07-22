Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор
© AP / Yves Herman
© AP / Yves Herman
Лидерство президента Украины Владимира Зеленского ставится под большое сомнение из-за неподчинения ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале 21 июля. Об этом сообщили журналисты lenta.ru
Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обратил внимание на расстрелы украинских солдат офицерами за отказ идти в бой.
"Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами", — добавил эксперт.
По словам эксперта, украинские военнослужащие уходят на российские позиции, чтобы избежать исполнения бессмысленных приказов и выжить.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления ВСУ потеряли десятки тысяч человек.