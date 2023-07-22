Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор - 22.07.2023 Украина.ру
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Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор
Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор - 22.07.2023 Украина.ру
Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор
Лидерство президента Украины Владимира Зеленского ставится под большое сомнение из-за неподчинения ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале 21 июля. Об этом сообщили журналисты lenta.ru
2023-07-22T10:43
2023-07-22T10:43
новости
украина
владимир зеленский
всу
потери всу
дуглас макгрегор
контрнаступление
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Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обратил внимание на расстрелы украинских солдат офицерами за отказ идти в бой.По словам эксперта, украинские военнослужащие уходят на российские позиции, чтобы избежать исполнения бессмысленных приказов и выжить.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления ВСУ потеряли десятки тысяч человек.
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новости, украина, владимир зеленский, всу, потери всу, дуглас макгрегор, контрнаступление
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, потери ВСУ, Дуглас Макгрегор, контрнаступление

Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор

10:43 22.07.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
Лидерство президента Украины Владимира Зеленского ставится под большое сомнение из-за неподчинения ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале 21 июля. Об этом сообщили журналисты lenta.ru
Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обратил внимание на расстрелы украинских солдат офицерами за отказ идти в бой.
"Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами", — добавил эксперт.
По словам эксперта, украинские военнослужащие уходят на российские позиции, чтобы избежать исполнения бессмысленных приказов и выжить.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления ВСУ потеряли десятки тысяч человек.
Боевая работа танка Т-90М Прорыв 1-й ТА ЗГВ с закрытых огневых позиций на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
10:28
Бесславный конец украинского наступленияАмериканские военные, украинские политики и даже некоторые российские эксперты говорят, что украинское наступление на запорожском направлении развивается медленно. Это неправда.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВСУпотери ВСУДуглас Макгрегорконтрнаступление
 
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