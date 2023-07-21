https://ukraina.ru/20230721/1048166302.html

"Руками не трогали. Пытки СБУ были более извращёнными": старейший узник Украины Мехти Логунов. Видео

"Руками не трогали. Пытки СБУ были более извращёнными": старейший узник Украины Мехти Логунов. Видео - 21.07.2023 Украина.ру

"Руками не трогали. Пытки СБУ были более извращёнными": старейший узник Украины Мехти Логунов. Видео

В студии Украина.ру учёный, инженер-изобретатель и бывший политзаключённый, которого киевские власти обвиняли в госизмене, Мехти Логунов. 89-летний гость... Украина.ру, 21.07.2023

2023-07-21T13:50

2023-07-21T13:50

2023-07-21T13:50

мехти логунов

видео

россия

украина

сво

всу

сизо

политзаключенные

сбу

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/15/1048165855_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e21bcf47249d05f7ac3c73e6d162f48f.jpg

В студии Украина.ру учёный, инженер-изобретатель и бывший политзаключённый, которого киевские власти обвиняли в госизмене, Мехти Логунов. 89-летний гость рассказал, когда стало понятно, что Украина нежизнеспособна, как его задерживали, к каким извращённым методам пыток прибегали СБУ и о многом другом: 00:30 – За что учёный оказался в тюрьме? 07:15 – Как проходило задержание? 11:30 – Что происходило в СИЗО и как проходили судебные заседания? 18:30 – Почему Мехти Логунов не жалеет, что оказался в СИЗО; 23:55 – Как проходил обмен? 31:12 – О жизни после обмена. Мехти Логунова арестовали в августе 2017 года по обвинению в государственной измене, 18 ноября 2019 года Апелляционный суд в Харькове оставил без изменений приговор суда первой инстанции — 12 лет тюремного заключения. Ученый назвал этот приговор "фактически пожизненным". Мехти Логунов был освобожден в результате масштабного обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса 29 декабря 2019 года.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мехти логунов, видео, россия, украина, сво, всу, сизо, политзаключенные, сбу, донбасс, харьков, тюрьма, одесса, дом профсоюзов (одесса), луганск, обмен пленными, заключенные, видео