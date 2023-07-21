"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ - 21.07.2023 Украина.ру
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"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ
"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ - 21.07.2023 Украина.ру
"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ
Под прикрытием различных гуманитарных миссий, в том числе зерновой сделки, противник сосредоточил в Одессе производство морских беспилотников и склады с горюче-смазочными материалами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-07-21T07:15
2023-07-21T07:15
новости
всу
наступление
бронетехника
одесса
юрий кнутов
зерно
зерновая сделка
оружие
беспилотники
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что наши войска в ночь на 19 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы.Первый удар был нанесен по заводу, который производил морские беспилотники. Потом удар был нанесен в районе Одессы и Николаева по хранилищу топлива на 70 тысяч тонн.Зеленскому таким образом дали понять, что он может забыть про сделку без участия российской стороны.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, всу, наступление, бронетехника, одесса, юрий кнутов, зерно, зерновая сделка, оружие, беспилотники, склады
Новости, ВСУ, наступление, бронетехника, Одесса, Юрий Кнутов, зерно, зерновая сделка, оружие, беспилотники, склады

"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ

07:15 21.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ военная техника танки оружие Украина флаг
ВСУ военная техника танки оружие Украина флаг - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
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Под прикрытием различных гуманитарных миссий, в том числе зерновой сделки, противник сосредоточил в Одессе производство морских беспилотников и склады с горюче-смазочными материалами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что наши войска в ночь на 19 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы.
Первый удар был нанесен по заводу, который производил морские беспилотники. Потом удар был нанесен в районе Одессы и Николаева по хранилищу топлива на 70 тысяч тонн.
Это мощнейший урон для группировки украинской армии, которая могла бы заправить свою бронетехнику для проведения "контрнаступа". А ночью был нанесен еще один удар по Одессе, когда были выведены из строя зерновые терминалы и маслоприемники. Зеленский же говорил, что он будет продолжать зерновую сделку без участия России. Поэтому все, что связано с перегрузкой зерна и масла, было уничтожено", - сказал эксперт.
Зеленскому таким образом дали понять, что он может забыть про сделку без участия российской стороны.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВСУнаступлениебронетехникаОдессаЮрий Кнутовзернозерновая сделкаоружиебеспилотникисклады
 
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