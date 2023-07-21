https://ukraina.ru/20230721/1048146533.html
"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ
"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ - 21.07.2023 Украина.ру
"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ
Под прикрытием различных гуманитарных миссий, в том числе зерновой сделки, противник сосредоточил в Одессе производство морских беспилотников и склады с горюче-смазочными материалами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-07-21T07:15
2023-07-21T07:15
2023-07-21T07:15
новости
всу
наступление
бронетехника
одесса
юрий кнутов
зерно
зерновая сделка
оружие
беспилотники
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что наши войска в ночь на 19 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы.Первый удар был нанесен по заводу, который производил морские беспилотники. Потом удар был нанесен в районе Одессы и Николаева по хранилищу топлива на 70 тысяч тонн.Зеленскому таким образом дали понять, что он может забыть про сделку без участия российской стороны.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, наступление, бронетехника, одесса, юрий кнутов, зерно, зерновая сделка, оружие, беспилотники, склады
Новости, ВСУ, наступление, бронетехника, Одесса, Юрий Кнутов, зерно, зерновая сделка, оружие, беспилотники, склады
"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ
Под прикрытием различных гуманитарных миссий, в том числе зерновой сделки, противник сосредоточил в Одессе производство морских беспилотников и склады с горюче-смазочными материалами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что наши войска в ночь на 19 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы.
Первый удар был нанесен по заводу, который производил морские беспилотники. Потом удар был нанесен в районе Одессы и Николаева по хранилищу топлива на 70 тысяч тонн.
Это мощнейший урон для группировки украинской армии, которая могла бы заправить свою бронетехнику для проведения "контрнаступа". А ночью был нанесен еще один удар по Одессе, когда были выведены из строя зерновые терминалы и маслоприемники. Зеленский же говорил, что он будет продолжать зерновую сделку без участия России. Поэтому все, что связано с перегрузкой зерна и масла, было уничтожено", - сказал эксперт.
Зеленскому таким образом дали понять, что он может забыть про сделку без участия российской стороны.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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