https://ukraina.ru/20230721/1048146533.html

"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ

"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ - 21.07.2023 Украина.ру

"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ

Под прикрытием различных гуманитарных миссий, в том числе зерновой сделки, противник сосредоточил в Одессе производство морских беспилотников и склады с горюче-смазочными материалами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-07-21T07:15

2023-07-21T07:15

2023-07-21T07:15

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оружие

беспилотники

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что наши войска в ночь на 19 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы.Первый удар был нанесен по заводу, который производил морские беспилотники. Потом удар был нанесен в районе Одессы и Николаева по хранилищу топлива на 70 тысяч тонн.Зеленскому таким образом дали понять, что он может забыть про сделку без участия российской стороны.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, наступление, бронетехника, одесса, юрий кнутов, зерно, зерновая сделка, оружие, беспилотники, склады