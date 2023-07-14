Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео - 14.07.2023 Украина.ру
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Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео
Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео - 14.07.2023 Украина.ру
Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео
Ветеран батальона "Восток" Владислав Шинкарь, потерявший весной 2015 года обе ноги в бою под донецким аэропортом, специально для Украина.ру рассказал, как стал... Украина.ру, 14.07.2023
2023-07-14T10:46
2023-07-14T10:46
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
донбасс
днр
ветеран
инвалидность
олимпиада
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Ветеран батальона "Восток" Владислав Шинкарь, потерявший весной 2015 года обе ноги в бою под донецким аэропортом, специально для Украина.ру рассказал, как стал фехтовальщиком-паралимпийцем и теперь представляет ДНР на российских паралимпийских соревнованиях.
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видео, россия (рф), украина, сво, всу, донбасс, днр, ветеран, инвалидность, олимпиада, паралимпиада, спорт, восток, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Донбасс, ДНР, ветеран, инвалидность, Олимпиада, паралимпиада, спорт, Восток

Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео

10:46 14.07.2023
 
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Ветеран батальона "Восток" Владислав Шинкарь, потерявший весной 2015 года обе ноги в бою под донецким аэропортом, специально для Украина.ру рассказал, как стал фехтовальщиком-паралимпийцем и теперь представляет ДНР на российских паралимпийских соревнованиях.
 
ВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУДонбассДНРветеранинвалидностьОлимпиадапаралимпиадаспортВосток
 
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