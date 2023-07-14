https://ukraina.ru/20230714/1048010719.html
Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео
Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео - 14.07.2023 Украина.ру
Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео
Ветеран батальона "Восток" Владислав Шинкарь, потерявший весной 2015 года обе ноги в бою под донецким аэропортом, специально для Украина.ру рассказал, как стал... Украина.ру, 14.07.2023
2023-07-14T10:46
2023-07-14T10:46
2023-07-14T10:46
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Ветеран батальона "Восток" Владислав Шинкарь, потерявший весной 2015 года обе ноги в бою под донецким аэропортом, специально для Украина.ру рассказал, как стал фехтовальщиком-паралимпийцем и теперь представляет ДНР на российских паралимпийских соревнованиях.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия (рф), украина, сво, всу, донбасс, днр, ветеран, инвалидность, олимпиада, паралимпиада, спорт, восток, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Донбасс, ДНР, ветеран, инвалидность, Олимпиада, паралимпиада, спорт, Восток
Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео
Ветеран батальона "Восток" Владислав Шинкарь, потерявший весной 2015 года обе ноги в бою под донецким аэропортом, специально для Украина.ру рассказал, как стал фехтовальщиком-паралимпийцем и теперь представляет ДНР на российских паралимпийских соревнованиях.