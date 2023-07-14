https://ukraina.ru/20230714/1048010719.html

Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео

Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео - 14.07.2023 Украина.ру

Как безногий ветеран батальона "Восток" орудует шпагой. Видео

Ветеран батальона "Восток" Владислав Шинкарь, потерявший весной 2015 года обе ноги в бою под донецким аэропортом, специально для Украина.ру рассказал, как стал... Украина.ру, 14.07.2023

2023-07-14T10:46

2023-07-14T10:46

2023-07-14T10:46

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россия (рф)

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олимпиада

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Ветеран батальона "Восток" Владислав Шинкарь, потерявший весной 2015 года обе ноги в бою под донецким аэропортом, специально для Украина.ру рассказал, как стал фехтовальщиком-паралимпийцем и теперь представляет ДНР на российских паралимпийских соревнованиях.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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