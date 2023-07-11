https://ukraina.ru/20230711/1047938523.html

"Миритесь с Россией!" Поляки набросились на украинское посольство в Варшаве

"Миритесь с Россией!" Поляки набросились на украинское посольство в Варшаве - 11.07.2023 Украина.ру

"Миритесь с Россией!" Поляки набросились на украинское посольство в Варшаве

Протесты против военной помощи Украине развернулись в Варшаве у здания посольства Украины. Братоубийственная война не нужна ни одной из сторон конфликта,... Украина.ру, 11.07.2023

2023-07-11T12:39

2023-07-11T12:39

2023-07-11T12:39

видео

польша

украина

варшава

посольство украины

матеуш пискорский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047938395_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_138340726c78f7b5ad6540e8cbbcca80.jpg

Протесты против военной помощи Украине развернулись в Варшаве у здания посольства Украины. Братоубийственная война не нужна ни одной из сторон конфликта, поляков напрасно втягивают в войну – вот основные идеи, которые продвигали участники митинга. Они припомнили украинцам "Волынскую резню" и заявили, что Россия – не враг. Больше всего их пугает перспектива прямого участия Польши в военном конфликте. Умирать за бандеровцев, устроивших геноцид поляков, они не хотят. Среди участников были известный польский политолог Матеуш Пискорский и бывший замминистра финансов Польши Кшиштоф Толвинский

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, польша, украина, варшава, посольство украины, матеуш пискорский, видео