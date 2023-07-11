"Миритесь с Россией!" Поляки набросились на украинское посольство в Варшаве - 11.07.2023 Украина.ру
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"Миритесь с Россией!" Поляки набросились на украинское посольство в Варшаве
"Миритесь с Россией!" Поляки набросились на украинское посольство в Варшаве - 11.07.2023 Украина.ру
"Миритесь с Россией!" Поляки набросились на украинское посольство в Варшаве
Протесты против военной помощи Украине развернулись в Варшаве у здания посольства Украины. Братоубийственная война не нужна ни одной из сторон конфликта,... Украина.ру, 11.07.2023
2023-07-11T12:39
2023-07-11T12:39
видео
польша
украина
варшава
посольство украины
матеуш пискорский
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Протесты против военной помощи Украине развернулись в Варшаве у здания посольства Украины. Братоубийственная война не нужна ни одной из сторон конфликта, поляков напрасно втягивают в войну – вот основные идеи, которые продвигали участники митинга. Они припомнили украинцам "Волынскую резню" и заявили, что Россия – не враг. Больше всего их пугает перспектива прямого участия Польши в военном конфликте. Умирать за бандеровцев, устроивших геноцид поляков, они не хотят. Среди участников были известный польский политолог Матеуш Пискорский и бывший замминистра финансов Польши Кшиштоф Толвинский
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видео, польша, украина, варшава, посольство украины, матеуш пискорский, видео
Видео, Польша, Украина, Варшава, посольство Украины, Матеуш Пискорский

"Миритесь с Россией!" Поляки набросились на украинское посольство в Варшаве

12:39 11.07.2023
 
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Протесты против военной помощи Украине развернулись в Варшаве у здания посольства Украины. Братоубийственная война не нужна ни одной из сторон конфликта, поляков напрасно втягивают в войну – вот основные идеи, которые продвигали участники митинга.
Они припомнили украинцам "Волынскую резню" и заявили, что Россия – не враг. Больше всего их пугает перспектива прямого участия Польши в военном конфликте. Умирать за бандеровцев, устроивших геноцид поляков, они не хотят.
Среди участников были известный польский политолог Матеуш Пискорский и бывший замминистра финансов Польши Кшиштоф Толвинский
 
ВидеоПольшаУкраинаВаршавапосольство УкраиныМатеуш Пискорский
 
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