https://ukraina.ru/20230628/1047618567.html

"Психологическая травма с ними навсегда". Как живут беженцы из Артёмовска

"Психологическая травма с ними навсегда". Как живут беженцы из Артёмовска - 28.06.2023 Украина.ру

"Психологическая травма с ними навсегда". Как живут беженцы из Артёмовска

Журналисты издания Украина.ру побывали в пункте временного размещения беженцев (ПВР), что на территории ДНР в одном из тыловых городов, и поговорили с его обитателями

2023-06-28T12:28

2023-06-28T12:28

2023-06-28T13:23

эксклюзив

артёмовск (бахмут)

беженцы

днр

новые регионы

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Из соображений безопасности мы не называем ни город, ни адрес, где находится пункт.Центр был создан в сентябре прошлого года и является, по сути, транзитным. Это пятиэтажное общежитие, хрущевка. Здесь раньше жили студенты и рабочие. Комнаты — примерно по 18 квадратов. Удобства и кухни — на этаже. Столовая — на первом этаже. Сразу после входа в здание попадаешь в просторный холл. В его правой половине — администрация, в левой — зона отдыха для беженцев: диваны и большой телевизор, включен постоянно. Там же, в холле, два больших бака с питьевой водой. На первом этаже в конце коридора стоят огромные баки с водой технической. Очень тихо, никаких шума и сутолоки. Почти пустые коридоры. Ремонт в здании в последний раз делался — если вообще делался — еще при Украине: зеленые стены и деревянные коричневые полы. Осталась даже агитационная наклейка Партии регионов: "Достаток – народу. Власть – Регионам. Виктор Янукович".Время от времени заходят люди – беженцы. Всем примерно сорок-пятьдесят лет. Молодежи не видно. Люди либо смотрят телевизор, либо идут в город по своим делам. Кто-то даже смог устроиться на работу. Беженцы, в основном из Соледара и Бахмута/Артемовска, тут, как правило, долго не задерживаются, а отправляются в другие ПВР на территории республики. Кто-то остаётся на на пару недель, пока получат российские документы. Как правило, после этого уезжают в "Большую Россию"."За все время существования нашего ПВР через него прошли 4 тысячи беженцев. В настоящий момент тут находится чуть более 100 человек, – рассказывает Неля Казимировна, комендант пункта. – Мы расселяем их по комнатам по 3 человека. Семьи отдельно. Когда был большой наплыв, могли селить в комнату и больше. Питание трехразовое. Вода, в том числе горячая, круглосуточно. Есть стирка. Беженцы имеют возможность, если захотят, готовить себе на кухне. Все прибывшие получают по 10 тысяч рублей единоразовой помощи, а также по 3-4 тысячи им доплачивают. Нашему ПВР помогают разного рода российские гуманитарные организации. Привозят одежду, питание, медикаменты. Помогают и местные жители".Рядом с холлом – большая комната, где аккуратно разложена гуманитарная помощь, в основном одежда. Есть матрасы, постельные принадлежности. Никакого нормирования при получении нет – выдают в разумных количествах каждому столько, сколько надо.В столовой накрывают завтрак: вареная сосиска, макароны и кабачковая икра. В углу под столами стоят банки с соленьями: огурцы и та же кабачковая икра, томатный сок и зеленый горошек.Говорим с беженцами. По их лицам видно, что люди побывали в аду – в Бахмуте во время боёв. "Эта травма останется теперь с ними на всю жизнь. Навсегда", — поясняет психолог, которая работает с беженцами в ПВР каждый день. – Диагнозов мы им не ставим, их ставят только психиатры и психотерапевты. Мы лечим с помощью разговора. Для беженцев главное – поговорить, излить душу, найти сочувствие. Многие семьи распались. Жены потеряли мужей, матери – детей, сыновья – родителей. Мы стараемся всем помочь найти своих родственников. Разговариваем с ними каждый день. Сейчас я работаю здесь одна. Когда был наплыв беженцев, с ними работали 3-4 психолога каждый день".Михаилу – за 50. Говорит, что ад в Бахмуте начался для него в феврале этого года:"Воды и еды нам хватало. Их завез в город фонд Рината Ахметова. Самое страшное – это постоянные обстрелы. Мы прятались в подвалах. Выйти на улицу было невозможно. Было много раненых среди мирных жителей. У меня хранилось большое количество медикаментов. Откуда взял, не скажу. С их помощью я и лечил гражданских целый месяц. Делал уколы, перевязки. Мог бы и уехать из города, но понимал, что своим землякам должен помочь.Ходил в расположение ВСУ. Просил, чтобы из города вывезли раненых гражданских. Отказались. Лучше бы не ходил. Вернулся – оттуда по нам сразу пошли прилеты.Спасибо вагнеровцам. Вывели нас из подвалов и вывезли из Бахмута".Другие беженцы тоже с уважением отзываются о вагнеровцах. Кто-то даже носит футболки с эмблемой "музыкантов". 62-летний Олег тоже сидел в подвале в Артёмовске во время боёв, время от времени выбираясь на улицу:"Один раз вышел – прилет мины. Рядом человеку оторвало ногу и разворотило живот, долго не протянул – истек кровью. Столько трупов! Я до сих пор отойти не могу от увиденного. Сейчас несколько полегче, но все равно психологически тяжело. Уезжать не хочу – жду, когда можно будет возвратиться в Бахмут. Пережидаю в ПВР. Тут хорошо, нас кормят. Все в порядке".Сибиряк Ростислав Антонов, депутат Новосибирского городского совета, помогает Донбассу с 2014 года. Последние полтора года живет на два города – Новосибирск и Донецк. Собирает со всей России в свой фонд деньги, закупает все, в чем нуждаются гражданские и военные Донбасса. Помогает он и этому ПВР."Сейчас привез из Новосибирска команду узбекских строителей. Хотел нанять ремонтников в этом городе, но, увы, не нашел. Из Донецка сюда ехать не хотят. Вот привез узбеков. Они сейчас делают туалеты и душевые, ремонтируют комнаты. Привожу в этот ПВР и гуманитарную помощь. Все, что привез в последний раз, уже разобрали", - говорит Ростислав.Знакомимся с 50-летним веселым бригадиром по имени Рашид. Спрашиваем, почему приехал в Донбасс помогать – и не страшно ли было."Нет, не страшно. Тут тихо. А приехал, потому что я советский человек. Тут живут советские. Вот я и приехал помогать советским", – смеется бригадир.Сразу стало понятно, что здание (постройка – 70-х годов) и его внутренняя инфраструктура нуждаются в срочной реконструкции. Но без помощи государства Ростиславу вряд ли удастся сделать полноценный ремонт. Уже понятно, что поток беженцев в ближайшее время не иссякнет. Поэтому государству следует срочно принять программу обустройства всех ПВР на территории Донбасса, чтобы они стали современными удобными центрами. Ведь для беженцев эти ПВР – лицо России. Поэтому впечатление от них у людей должно быть как можно более позитивное.

https://ukraina.ru/20230518/1046307207.html

https://ukraina.ru/20230623/1047496009.html

https://ukraina.ru/20230624/1047538976.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, артёмовск (бахмут), беженцы, днр, новые регионы