"Психологическая травма с ними навсегда". Как живут беженцы из Артёмовска
12:28 28.06.2023 (обновлено: 13:23 28.06.2023)
© Александр Чаленко
© Александр Чаленко
Журналисты издания Украина.ру побывали в пункте временного размещения беженцев (ПВР), что на территории ДНР в одном из тыловых городов, и поговорили с его обитателями
Из соображений безопасности мы не называем ни город, ни адрес, где находится пункт.
Центр был создан в сентябре прошлого года и является, по сути, транзитным. Это пятиэтажное общежитие, хрущевка. Здесь раньше жили студенты и рабочие.
Комнаты — примерно по 18 квадратов. Удобства и кухни — на этаже. Столовая — на первом этаже.
Сразу после входа в здание попадаешь в просторный холл. В его правой половине — администрация, в левой — зона отдыха для беженцев: диваны и большой телевизор, включен постоянно.
Там же, в холле, два больших бака с питьевой водой. На первом этаже в конце коридора стоят огромные баки с водой технической. Очень тихо, никаких шума и сутолоки. Почти пустые коридоры.
Ремонт в здании в последний раз делался — если вообще делался — еще при Украине: зеленые стены и деревянные коричневые полы. Осталась даже агитационная наклейка Партии регионов: "Достаток – народу. Власть – Регионам. Виктор Янукович".
Время от времени заходят люди – беженцы. Всем примерно сорок-пятьдесят лет. Молодежи не видно.
18 мая, 03:25Беженка из Соледара: еле-еле отбила связанного сына у ВСУ, снайпера просили уйти из домаЖурналисты издания Украина.ру посетили Снежнянский пункт временного размещения беженцев (ПВР), созданный распоряжением главы Снежного Александром Скворцовым, размещенный на базе Республиканского центра отдыха детей
Люди либо смотрят телевизор, либо идут в город по своим делам. Кто-то даже смог устроиться на работу. Беженцы, в основном из Соледара и Бахмута/Артемовска, тут, как правило, долго не задерживаются, а отправляются в другие ПВР на территории республики.
Кто-то остаётся на на пару недель, пока получат российские документы. Как правило, после этого уезжают в "Большую Россию".
"За все время существования нашего ПВР через него прошли 4 тысячи беженцев. В настоящий момент тут находится чуть более 100 человек, – рассказывает Неля Казимировна, комендант пункта. – Мы расселяем их по комнатам по 3 человека. Семьи отдельно. Когда был большой наплыв, могли селить в комнату и больше. Питание трехразовое. Вода, в том числе горячая, круглосуточно. Есть стирка.
Беженцы имеют возможность, если захотят, готовить себе на кухне. Все прибывшие получают по 10 тысяч рублей единоразовой помощи, а также по 3-4 тысячи им доплачивают. Нашему ПВР помогают разного рода российские гуманитарные организации. Привозят одежду, питание, медикаменты. Помогают и местные жители".
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© Александр Чаленко
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© Александр Чаленко
Рядом с холлом – большая комната, где аккуратно разложена гуманитарная помощь, в основном одежда. Есть матрасы, постельные принадлежности. Никакого нормирования при получении нет – выдают в разумных количествах каждому столько, сколько надо.
В столовой накрывают завтрак: вареная сосиска, макароны и кабачковая икра. В углу под столами стоят банки с соленьями: огурцы и та же кабачковая икра, томатный сок и зеленый горошек.
Говорим с беженцами. По их лицам видно, что люди побывали в аду – в Бахмуте во время боёв.
"Эта травма останется теперь с ними на всю жизнь. Навсегда", — поясняет психолог, которая работает с беженцами в ПВР каждый день. – Диагнозов мы им не ставим, их ставят только психиатры и психотерапевты. Мы лечим с помощью разговора.
Для беженцев главное – поговорить, излить душу, найти сочувствие. Многие семьи распались. Жены потеряли мужей, матери – детей, сыновья – родителей. Мы стараемся всем помочь найти своих родственников. Разговариваем с ними каждый день.
Сейчас я работаю здесь одна. Когда был наплыв беженцев, с ними работали 3-4 психолога каждый день".
Михаилу – за 50. Говорит, что ад в Бахмуте начался для него в феврале этого года:
"Воды и еды нам хватало. Их завез в город фонд Рината Ахметова. Самое страшное – это постоянные обстрелы. Мы прятались в подвалах. Выйти на улицу было невозможно. Было много раненых среди мирных жителей.
У меня хранилось большое количество медикаментов. Откуда взял, не скажу. С их помощью я и лечил гражданских целый месяц. Делал уколы, перевязки. Мог бы и уехать из города, но понимал, что своим землякам должен помочь.
Ходил в расположение ВСУ. Просил, чтобы из города вывезли раненых гражданских. Отказались. Лучше бы не ходил. Вернулся – оттуда по нам сразу пошли прилеты.
Спасибо вагнеровцам. Вывели нас из подвалов и вывезли из Бахмута".
Другие беженцы тоже с уважением отзываются о вагнеровцах. Кто-то даже носит футболки с эмблемой "музыкантов".
62-летний Олег тоже сидел в подвале в Артёмовске во время боёв, время от времени выбираясь на улицу:
"Один раз вышел – прилет мины. Рядом человеку оторвало ногу и разворотило живот, долго не протянул – истек кровью.
Столько трупов! Я до сих пор отойти не могу от увиденного. Сейчас несколько полегче, но все равно психологически тяжело. Уезжать не хочу – жду, когда можно будет возвратиться в Бахмут. Пережидаю в ПВР. Тут хорошо, нас кормят. Все в порядке".
Сибиряк Ростислав Антонов, депутат Новосибирского городского совета, помогает Донбассу с 2014 года. Последние полтора года живет на два города – Новосибирск и Донецк. Собирает со всей России в свой фонд деньги, закупает все, в чем нуждаются гражданские и военные Донбасса.
Помогает он и этому ПВР.
"Сейчас привез из Новосибирска команду узбекских строителей. Хотел нанять ремонтников в этом городе, но, увы, не нашел. Из Донецка сюда ехать не хотят. Вот привез узбеков. Они сейчас делают туалеты и душевые, ремонтируют комнаты.
Привожу в этот ПВР и гуманитарную помощь. Все, что привез в последний раз, уже разобрали", - говорит Ростислав.
Знакомимся с 50-летним веселым бригадиром по имени Рашид. Спрашиваем, почему приехал в Донбасс помогать – и не страшно ли было.
"Нет, не страшно. Тут тихо. А приехал, потому что я советский человек. Тут живут советские. Вот я и приехал помогать советским", – смеется бригадир.
Сразу стало понятно, что здание (постройка – 70-х годов) и его внутренняя инфраструктура нуждаются в срочной реконструкции. Но без помощи государства Ростиславу вряд ли удастся сделать полноценный ремонт.
Уже понятно, что поток беженцев в ближайшее время не иссякнет. Поэтому государству следует срочно принять программу обустройства всех ПВР на территории Донбасса, чтобы они стали современными удобными центрами. Ведь для беженцев эти ПВР – лицо России. Поэтому впечатление от них у людей должно быть как можно более позитивное.