"Нужна военная хунта, чтобы давить танками". В Финляндии избрали спикера, который любит украинскую водку - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047604111.html
"Нужна военная хунта, чтобы давить танками". В Финляндии избрали спикера, который любит украинскую водку
"Нужна военная хунта, чтобы давить танками". В Финляндии избрали спикера, который любит украинскую водку - 27.06.2023 Украина.ру
"Нужна военная хунта, чтобы давить танками". В Финляндии избрали спикера, который любит украинскую водку
Несколько дней назад в Финляндии, которая только что стала членом военного блока НАТО, произошло примечательное событие. Спикером местного парламента избрали человека с откровенно нацистскими взглядами, которых он никогда не стеснялся
2023-06-27T15:30
2023-06-27T15:43
эксклюзив
украина
финляндия
нацизм
расизм
россия (рф)
спикер
националисты
ультраправые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047604500_364:140:1458:755_1920x0_80_0_0_f506b6096a97b06e7eb3350591d42c59.jpg.webp
Утверждения о нацистских взглядах главного финского депутата не преувеличение. Новоиспеченный спикер Юсси Кристиан Халла-ахо был официально осужден финским судом за разжигающие ненависть слова по отношению к людям других национальностей и вероисповедания.К примеру, однажды он крайне оскорбительно высказался об исламе, а в другой раз заявил, что жители Сомали якобы являются грабителями и иждивенцами, причем едва ли не на генетическом уровне. В каждом из этих случаев Юсси отделался довольно скромными штрафами и строгим порицанием от судейских.Впрочем, Халла-ахо известен не только своим расизмом. Он высказывается и против белых — но только при условии, если они бедны и борются за свои права. Потому что, помимо нелюбви к мигрантам, финского спикера отличает яростная ненависть ко всему, что как-то связано с левыми.Во время забастовки греческих профсоюзов, требовавших поднять зарплату и улучшить условия труда, будущий спикер демократической Финляндии написал: «Греции нужна военная хунта, чтобы подавить танками бастующих работников».Тогда это вызвало большой скандал, и Халло-ахо временно лишили слова в парламенте. Но финский политик снова вышел сухим из воды. Призывы к установлению диктатуры не сказались на его политической карьере, которая стабильно идет в гору — наоборот, скорее они усилили его позиции среди местной элиты.Юсси Халла-ахо — председатель националистической партии «Истинные финны», которая является в парламенте второй по числу депутатов. А это означает, что часть финского общества поддерживает взгляды одиозного спикера, который он намерен продвигать на высшем политическом уровне.«Истинные финны» — ультраправое, консервативное и реваншистское движение. Они активно поддерживали вступление в НАТО, а некоторые до сих пор не расстаются с мечтами о возрождении Великой Финляндии, в границах, очерченных мечом фельдмаршала Маннергейма.Представители политической силы стараются всеми силами ограничить внешнюю миграцию — или по крайней мере сделать ее по возможности «белой».Это означает, что новые финские власти не рады беженцам из стран Ближнего Востока, которые много лет бомбила авиация НАТО. Но зато они приветствуют беженцев-украинцев, потому что во время кризиса финской экономике по-прежнему нужна дешевая рабочая сила.Сам Юсси Халла-ахо в свое время работал в консульском отделе посольства Финляндии в Киеве, и питает самые теплые чувства к украинским националистическим побратимам. Тем более, что радикальные финские националисты давно воюют в составе ультраправых добровольческих батальонов.После успешного выступления на выборах Халла-ахо публично пообещал выпить за это специально припасенную бутылку премиальной украинской водки "Перша гільдія" ("Первая гильдия").Кроме того, новый спикер финского парламента оплатил надпись "За свободу Финляндии", нанесенную на украинский артиллерийский снаряд."Россия начала эти военные действия и развивает их. Они закончатся только в том случае, если будет убито так много российских солдат, что продолжение военных действий стало бы для руководства России невозможным в политическом или военном отношении. Таким образом, убийство российских солдат – это хорошее дело, и украинцам надо в этом помогать.Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат – правильно и необходимо, то все, что способствует этому, правильно и необходимо. Демонизация (россиян) и превращение убийств в карнавал – правильно и необходимо", – заявил Халла-ахо в комментарии газете Helsingin Sanomat.Высокопоставленный финский политик – в то время он занимал должность председателя парламентского комитета по иностранным делам – также написал о необходимости подавлять у людей "комплексы, связанные с убийством других".Причем, по словам Халла-ахо, это должно происходить путем "расчеловечивания образа врага, которого нужно убить".За разжигающие ненависть слова его даже не оштрафовали. Все ограничилось небольшой парламентской дискуссией. Финские депутаты поспорили и пришли к выводу, что Юсси самую малость перебирает. Однако они не стали подвергать осуждению его основные людоедские тезисы. А уже вскоре избрали Халла-ахо своим спикером.Таким образом, во главе парламента Финляндии стоит пещерный консерватор с нацистскими взглядами, которые постеснялся бы высказать уважающий себя сомалийский пират. Он публично одобряет убийства людей. Однако это не смущает начальство в Брюсселе и Вашингтоне.Совсем недавно европейские демократии охотно приняли в свой круг итальянского премьера Джорджу Мелони, которая представляет ультраправую партию наследников Муссолини. Потому что она всемерно поддерживает Владимира Зеленского, а ее политические соратники давно наладили контакты с украинскими ультраправыми.Юсси Халла-ахо может показаться безумцем, но с точки зрения Вашингтона он находится как раз на своем месте. Подобные политики востребованы в современной Европе, и выполняют свою работу, усиливая эскалацию и подталкивая свои государства к прямому участию в военном конфликте.Новый спикер Финляндии уже потребовал закрыть российское консульство в Мариехамне, на Аландских островах, называя действующие дипломатические соглашения "пережитком прошлого". Хотя это представительство осуществляет свою работу в рамках общепризнанного договора послевоенного времени, на котором, по сути дела, построены все российско-финские соглашения."Основания для этого уже давно исчезли. Да и вообще законных оснований никогда не было", – заявил про это соглашение Юсси Халла-ахо. И этот правовой нигилизм создает угрозу для попыток оспорить урегулирование территориальных вопросов между двумя странами, осуществленное по итогам Второй мировой войны.Впрочем, коалиционное правительство финских националистов может уже в скором времени развалиться.Большинство финских избирателей боятся войны, к которой их приближают националистические политики. А простые граждане недовольны, что правые отстаивают интересы богатого меньшинства, не думая об интересах народа.Согласно опросу медиаконцерна Uutissuomalainen, 49% финнов считают, что новый кабинет распадется до окончания срока полномочий.Но кто знает, что успеет натворить за это время неадекватный любитель военной хунты, который стоит сейчас во главе финского парламента?
https://ukraina.ru/20230618/1047346671.html
https://ukraina.ru/20230601/1046810182.html
https://ukraina.ru/20230613/1047152715.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Александр Савко
Александр Савко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047604500_93:0:1800:1280_1920x0_80_0_0_996dd75ea61c2ecf90e79a5a330ab988.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, финляндия, нацизм, расизм, россия (рф), спикер, националисты, ультраправые
Эксклюзив, Украина, Финляндия, нацизм, расизм, Россия (РФ), спикер, националисты, ультраправые

"Нужна военная хунта, чтобы давить танками". В Финляндии избрали спикера, который любит украинскую водку

15:30 27.06.2023 (обновлено: 15:43 27.06.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Matti Matikainen
- РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© commons.wikimedia.org / Matti Matikainen
Читать в
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Несколько дней назад в Финляндии, которая только что стала членом военного блока НАТО, произошло примечательное событие. Спикером местного парламента избрали человека с откровенно нацистскими взглядами, которых он никогда не стеснялся
Утверждения о нацистских взглядах главного финского депутата не преувеличение. Новоиспеченный спикер Юсси Кристиан Халла-ахо был официально осужден финским судом за разжигающие ненависть слова по отношению к людям других национальностей и вероисповедания.
К примеру, однажды он крайне оскорбительно высказался об исламе, а в другой раз заявил, что жители Сомали якобы являются грабителями и иждивенцами, причем едва ли не на генетическом уровне.
В каждом из этих случаев Юсси отделался довольно скромными штрафами и строгим порицанием от судейских.
Впрочем, Халла-ахо известен не только своим расизмом. Он высказывается и против белых — но только при условии, если они бедны и борются за свои права. Потому что, помимо нелюбви к мигрантам, финского спикера отличает яростная ненависть ко всему, что как-то связано с левыми.
Во время забастовки греческих профсоюзов, требовавших поднять зарплату и улучшить условия труда, будущий спикер демократической Финляндии написал: «Греции нужна военная хунта, чтобы подавить танками бастующих работников».
Тогда это вызвало большой скандал, и Халло-ахо временно лишили слова в парламенте. Но финский политик снова вышел сухим из воды. Призывы к установлению диктатуры не сказались на его политической карьере, которая стабильно идет в гору — наоборот, скорее они усилили его позиции среди местной элиты.
Автоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка, Финляндия - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
18 июня, 20:46
В Финляндии допустили возможность пересмотра статуса консульства РФ на Аландских островах Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил пересмотр статуса консульства России на Аландских островах, об этом он заявил на ежегодном летнем дискуссионном мероприятии "Обсуждения в Култаранта", сообщает РИА Новости 18 июня
Юсси Халла-ахо — председатель националистической партии «Истинные финны», которая является в парламенте второй по числу депутатов. А это означает, что часть финского общества поддерживает взгляды одиозного спикера, который он намерен продвигать на высшем политическом уровне.
«Истинные финны» — ультраправое, консервативное и реваншистское движение. Они активно поддерживали вступление в НАТО, а некоторые до сих пор не расстаются с мечтами о возрождении Великой Финляндии, в границах, очерченных мечом фельдмаршала Маннергейма.
Представители политической силы стараются всеми силами ограничить внешнюю миграцию — или по крайней мере сделать ее по возможности «белой».
Это означает, что новые финские власти не рады беженцам из стран Ближнего Востока, которые много лет бомбила авиация НАТО. Но зато они приветствуют беженцев-украинцев, потому что во время кризиса финской экономике по-прежнему нужна дешевая рабочая сила.
Сам Юсси Халла-ахо в свое время работал в консульском отделе посольства Финляндии в Киеве, и питает самые теплые чувства к украинским националистическим побратимам. Тем более, что радикальные финские националисты давно воюют в составе ультраправых добровольческих батальонов.
После успешного выступления на выборах Халла-ахо публично пообещал выпить за это специально припасенную бутылку премиальной украинской водки "Перша гільдія" ("Первая гильдия").
Кроме того, новый спикер финского парламента оплатил надпись "За свободу Финляндии", нанесенную на украинский артиллерийский снаряд.
"Россия начала эти военные действия и развивает их. Они закончатся только в том случае, если будет убито так много российских солдат, что продолжение военных действий стало бы для руководства России невозможным в политическом или военном отношении.
Таким образом, убийство российских солдат – это хорошее дело, и украинцам надо в этом помогать.
Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат – правильно и необходимо, то все, что способствует этому, правильно и необходимо. Демонизация (россиян) и превращение убийств в карнавал – правильно и необходимо", – заявил Халла-ахо в комментарии газете Helsingin Sanomat.
- РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 15:18
Северный фронт. Появятся ли в Финляндии американские истребители с ядерным оружием1 июня Российская Федерация выходит из двустороннего соглашения о дополнительных военных оценочных визитах, которое действовало с Финляндией
Высокопоставленный финский политик – в то время он занимал должность председателя парламентского комитета по иностранным делам – также написал о необходимости подавлять у людей "комплексы, связанные с убийством других".
Причем, по словам Халла-ахо, это должно происходить путем "расчеловечивания образа врага, которого нужно убить".
За разжигающие ненависть слова его даже не оштрафовали. Все ограничилось небольшой парламентской дискуссией. Финские депутаты поспорили и пришли к выводу, что Юсси самую малость перебирает.
Однако они не стали подвергать осуждению его основные людоедские тезисы. А уже вскоре избрали Халла-ахо своим спикером.
Таким образом, во главе парламента Финляндии стоит пещерный консерватор с нацистскими взглядами, которые постеснялся бы высказать уважающий себя сомалийский пират. Он публично одобряет убийства людей. Однако это не смущает начальство в Брюсселе и Вашингтоне.
Совсем недавно европейские демократии охотно приняли в свой круг итальянского премьера Джорджу Мелони, которая представляет ультраправую партию наследников Муссолини. Потому что она всемерно поддерживает Владимира Зеленского, а ее политические соратники давно наладили контакты с украинскими ультраправыми.
Юсси Халла-ахо может показаться безумцем, но с точки зрения Вашингтона он находится как раз на своем месте. Подобные политики востребованы в современной Европе, и выполняют свою работу, усиливая эскалацию и подталкивая свои государства к прямому участию в военном конфликте.
Новый спикер Финляндии уже потребовал закрыть российское консульство в Мариехамне, на Аландских островах, называя действующие дипломатические соглашения "пережитком прошлого".
Хотя это представительство осуществляет свою работу в рамках общепризнанного договора послевоенного времени, на котором, по сути дела, построены все российско-финские соглашения.
"Основания для этого уже давно исчезли. Да и вообще законных оснований никогда не было", – заявил про это соглашение Юсси Халла-ахо.
И этот правовой нигилизм создает угрозу для попыток оспорить урегулирование территориальных вопросов между двумя странами, осуществленное по итогам Второй мировой войны.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 07:32
Стали известны подробности гибели первого наемника ВСУ из ФинляндииНа Украине ликвидирован первый иностранный наемник ВСУ из Финляндии. Об этом 12 июня сообщила газета Helsingin Sanomat
Впрочем, коалиционное правительство финских националистов может уже в скором времени развалиться.
Большинство финских избирателей боятся войны, к которой их приближают националистические политики. А простые граждане недовольны, что правые отстаивают интересы богатого меньшинства, не думая об интересах народа.
Согласно опросу медиаконцерна Uutissuomalainen, 49% финнов считают, что новый кабинет распадется до окончания срока полномочий.
Но кто знает, что успеет натворить за это время неадекватный любитель военной хунты, который стоит сейчас во главе финского парламента?
 
ЭксклюзивУкраинаФинляндиянацизмрасизмРоссия (РФ)спикернационалистыультраправые
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:19Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине
17:17"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки
17:12ВСУ переправились через Днепр, ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 июня
17:01Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России
17:00"Всё, нам труба": Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
16:58Ждали крови в России, а пришлось сдерживать Киев. Что делали США во время попытки военного мятежа в РФ
16:40На "особом" языке: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
16:32Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников
16:16Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления
16:13Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
15:49Петр Акопов: Нет вариантов, при которых Россия допустит вступление Украины в НАТО
15:47"Мочить" и "перенимать опыт": Лукашенко сделал сразу несколько заявлений по "Вагнеру"
15:44Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала
15:40"Были готовы умирать". Золотов рассказал, почему бойцы Росгвардии сдавали жёнам заначку
15:30"Нужна военная хунта, чтобы давить танками". В Финляндии избрали спикера, который любит украинскую водку
15:30Путин назвал источник финансирования "Вагнера" и конкретные суммы
15:25Непраздные рассуждения о трассе М4, по которой на Москву шел Пригожин
15:13Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ
15:04Как волонтеры в Донецке шьют солдатам то, чего не получить от Минобороны - ВИДЕО
15:02"Ни одна жена не бухтела". Лукашенко рассказал о реакции в Белоруссии на мятеж Пригожина
Лента новостейМолния