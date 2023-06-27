https://ukraina.ru/20230627/1047604111.html

"Нужна военная хунта, чтобы давить танками". В Финляндии избрали спикера, который любит украинскую водку

"Нужна военная хунта, чтобы давить танками". В Финляндии избрали спикера, который любит украинскую водку - 27.06.2023 Украина.ру

"Нужна военная хунта, чтобы давить танками". В Финляндии избрали спикера, который любит украинскую водку

Несколько дней назад в Финляндии, которая только что стала членом военного блока НАТО, произошло примечательное событие. Спикером местного парламента избрали человека с откровенно нацистскими взглядами, которых он никогда не стеснялся

2023-06-27T15:30

2023-06-27T15:30

2023-06-27T15:43

эксклюзив

украина

финляндия

нацизм

расизм

россия (рф)

спикер

националисты

ультраправые

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Утверждения о нацистских взглядах главного финского депутата не преувеличение. Новоиспеченный спикер Юсси Кристиан Халла-ахо был официально осужден финским судом за разжигающие ненависть слова по отношению к людям других национальностей и вероисповедания.К примеру, однажды он крайне оскорбительно высказался об исламе, а в другой раз заявил, что жители Сомали якобы являются грабителями и иждивенцами, причем едва ли не на генетическом уровне. В каждом из этих случаев Юсси отделался довольно скромными штрафами и строгим порицанием от судейских.Впрочем, Халла-ахо известен не только своим расизмом. Он высказывается и против белых — но только при условии, если они бедны и борются за свои права. Потому что, помимо нелюбви к мигрантам, финского спикера отличает яростная ненависть ко всему, что как-то связано с левыми.Во время забастовки греческих профсоюзов, требовавших поднять зарплату и улучшить условия труда, будущий спикер демократической Финляндии написал: «Греции нужна военная хунта, чтобы подавить танками бастующих работников».Тогда это вызвало большой скандал, и Халло-ахо временно лишили слова в парламенте. Но финский политик снова вышел сухим из воды. Призывы к установлению диктатуры не сказались на его политической карьере, которая стабильно идет в гору — наоборот, скорее они усилили его позиции среди местной элиты.Юсси Халла-ахо — председатель националистической партии «Истинные финны», которая является в парламенте второй по числу депутатов. А это означает, что часть финского общества поддерживает взгляды одиозного спикера, который он намерен продвигать на высшем политическом уровне.«Истинные финны» — ультраправое, консервативное и реваншистское движение. Они активно поддерживали вступление в НАТО, а некоторые до сих пор не расстаются с мечтами о возрождении Великой Финляндии, в границах, очерченных мечом фельдмаршала Маннергейма.Представители политической силы стараются всеми силами ограничить внешнюю миграцию — или по крайней мере сделать ее по возможности «белой».Это означает, что новые финские власти не рады беженцам из стран Ближнего Востока, которые много лет бомбила авиация НАТО. Но зато они приветствуют беженцев-украинцев, потому что во время кризиса финской экономике по-прежнему нужна дешевая рабочая сила.Сам Юсси Халла-ахо в свое время работал в консульском отделе посольства Финляндии в Киеве, и питает самые теплые чувства к украинским националистическим побратимам. Тем более, что радикальные финские националисты давно воюют в составе ультраправых добровольческих батальонов.После успешного выступления на выборах Халла-ахо публично пообещал выпить за это специально припасенную бутылку премиальной украинской водки "Перша гільдія" ("Первая гильдия").Кроме того, новый спикер финского парламента оплатил надпись "За свободу Финляндии", нанесенную на украинский артиллерийский снаряд."Россия начала эти военные действия и развивает их. Они закончатся только в том случае, если будет убито так много российских солдат, что продолжение военных действий стало бы для руководства России невозможным в политическом или военном отношении. Таким образом, убийство российских солдат – это хорошее дело, и украинцам надо в этом помогать.Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат – правильно и необходимо, то все, что способствует этому, правильно и необходимо. Демонизация (россиян) и превращение убийств в карнавал – правильно и необходимо", – заявил Халла-ахо в комментарии газете Helsingin Sanomat.Высокопоставленный финский политик – в то время он занимал должность председателя парламентского комитета по иностранным делам – также написал о необходимости подавлять у людей "комплексы, связанные с убийством других".Причем, по словам Халла-ахо, это должно происходить путем "расчеловечивания образа врага, которого нужно убить".За разжигающие ненависть слова его даже не оштрафовали. Все ограничилось небольшой парламентской дискуссией. Финские депутаты поспорили и пришли к выводу, что Юсси самую малость перебирает. Однако они не стали подвергать осуждению его основные людоедские тезисы. А уже вскоре избрали Халла-ахо своим спикером.Таким образом, во главе парламента Финляндии стоит пещерный консерватор с нацистскими взглядами, которые постеснялся бы высказать уважающий себя сомалийский пират. Он публично одобряет убийства людей. Однако это не смущает начальство в Брюсселе и Вашингтоне.Совсем недавно европейские демократии охотно приняли в свой круг итальянского премьера Джорджу Мелони, которая представляет ультраправую партию наследников Муссолини. Потому что она всемерно поддерживает Владимира Зеленского, а ее политические соратники давно наладили контакты с украинскими ультраправыми.Юсси Халла-ахо может показаться безумцем, но с точки зрения Вашингтона он находится как раз на своем месте. Подобные политики востребованы в современной Европе, и выполняют свою работу, усиливая эскалацию и подталкивая свои государства к прямому участию в военном конфликте.Новый спикер Финляндии уже потребовал закрыть российское консульство в Мариехамне, на Аландских островах, называя действующие дипломатические соглашения "пережитком прошлого". Хотя это представительство осуществляет свою работу в рамках общепризнанного договора послевоенного времени, на котором, по сути дела, построены все российско-финские соглашения."Основания для этого уже давно исчезли. Да и вообще законных оснований никогда не было", – заявил про это соглашение Юсси Халла-ахо. И этот правовой нигилизм создает угрозу для попыток оспорить урегулирование территориальных вопросов между двумя странами, осуществленное по итогам Второй мировой войны.Впрочем, коалиционное правительство финских националистов может уже в скором времени развалиться.Большинство финских избирателей боятся войны, к которой их приближают националистические политики. А простые граждане недовольны, что правые отстаивают интересы богатого меньшинства, не думая об интересах народа.Согласно опросу медиаконцерна Uutissuomalainen, 49% финнов считают, что новый кабинет распадется до окончания срока полномочий.Но кто знает, что успеет натворить за это время неадекватный любитель военной хунты, который стоит сейчас во главе финского парламента?

https://ukraina.ru/20230618/1047346671.html

https://ukraina.ru/20230601/1046810182.html

https://ukraina.ru/20230613/1047152715.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, финляндия, нацизм, расизм, россия (рф), спикер, националисты, ультраправые