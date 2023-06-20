"Россия — фундамент европейской культуры": в Москве открылся XVII конкурс имени Чайковского - 20.06.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20230620/1047405905.html
"Россия — фундамент европейской культуры": в Москве открылся XVII конкурс имени Чайковского
"Россия — фундамент европейской культуры": в Москве открылся XVII конкурс имени Чайковского - 20.06.2023 Украина.ру
"Россия — фундамент европейской культуры": в Москве открылся XVII конкурс имени Чайковского
В понедельник, 19 июня, в Московской консерватории торжественно открыли XVII Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. Его еще называют "Оскар в музыке"
2023-06-20T14:08
2023-06-20T14:34
культура
эксклюзив
музыка
москва
петр ильич чайковский
конкурс
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Конкурс Чайковского — главное событие года в мире академической музыки в России. Он проходит в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году в состязании принимают участие музыканты из 41 одной страны — из Азии, Европы, Северной и Южной Америки.Пианисты, скрипачи, виолончелисты, вокалисты, исполнители, играющие на медных и деревянных духовных инструментах, посоревнуются за звания лауреатов — престижное звание в музыкальном мире.Многие участники хорошо известны по различным международным музыкальным мероприятиям: зрители и журналисты радостно поприветствовали русского пианиста Александра Ключко, сербского пианиста Дугалича Богдана, китайскую скрипачку Ван Чэньмин и итальянского тромбониста Виронезе Яна.Конкурс традиционно открывала церемония возложения цветов к памятнику Петру Ильичу Чайковскому: к монументу по красной дорожке прошли ректор консерватории Александр Соколов, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, и звезды — музыканты, сыгравшие на концерте-открытии.Среди них прославленный российский пианист Денис Мацуев, известный китайский пианист и композитор Лю Ши Кунь, вокалисты — сопрано Хибла Герзмава и баритон из Монголии Ариунбаатар Ганбаатар, а также скрипач Павел Милюков и виолончелист Александр Рамм.У памятника Чайковскому, на флагштоках — флаги всех стран-участниц. В центре, ближе всего к композитору – российский и Китайской Народной Республики: музыкантов, журналистов и зрителей из КНР, кажется, больше всех на мероприятии.Китайский музыкальный критик Рудольф Тан обратил внимание: мероприятие действительно сфокусировано на дружбе и взаимодействии между странами, несмотря на их политическую повестку или членство в военных блоках.«Музыка без границ!»Во вступительной речи к концерту Татьяна Голикова повторяет эти слова дважды: но на конкурсе не звучит ни слова о политике, здесь царит музыка, творчество, восхищение талантами. За дирижерским пультом — народный артист России и Народный артист Украины Валерий Гергиев. Зал замирает, пристально наблюдая за магическими пассами его рук.В программе не только Чайковский, хотя его полонез из «Евгения Онегина»&nbsp;открывает концерт. В комментарии изданию Украина.ру член жюри, немецкий дирижер Юстус Франц говорит о композиторе и мероприятии с большой любовью:«Конкурс Чайковского — самый важный музыкальный конкурс в мире. Я думаю, что вы все можете очень гордиться, потому что у вас такая богатая культура: Чайковский, в особенности [Сергей] Прокофьев, и [Дмитрий] Шостакович, и [Игорь] Стравинский. Только одна страна в мире, Россия, имеет столько гениальных композиторов. У нас, в Германии, конечно, есть Иоганн Себастьян Бах и [Людвиг ван] Бетховен, но я думаю, что Россия — фундамент европейской культуры!»Произведения Шостаковича тоже звучат в программе: сперва его Первый скрипичный концерт в исполнении Милюкова, затем – «Праздничная увертюра» в исполнении оркестра.В исполнении Ли Ши Куня звучат и неожиданные, но взывающие бурю восторгов зрителей произведения: «Yellow River Piano Concerto» — самое популярное фортепианное произведение в Китае — пианист Сиань Синхай привез его в Советский Союз во время китайской Культурной революции, а сама песня очень нравилась жене Мао Цзэдуна, актрисе Цзян Цин. Второе исполненное им произведение — китайская патриотическая композиция «Ода родине» писателя и композитора Ван Синя.Мариинский брасс-ансамбль под управлением Гергиева исполняет скерцо Феликса Мендельсона из увертюры «Сон в летнюю ночь» — настолько легко и воздушно, словно бы произведение не является одним из сложнейших инструментальных переложений в романтической музыке.И снова звучит Чайковский: ария Елецкого из «Пиковой дамы», романсы, виолончельный концерт H-moll и, конечно же, Первый фортепианный концерт: им Мацуев завершает торжественное открытие.Победители конкурса будут объявлены 1 июля в Мариинском театре Санкт-Петербурга, где состоится и гала-концерт. Общаясь с журналистами перед самым началом торжественного концерта, член жюри, народный артист Азербайджана, баритон Эльчин Азизов произнес:"Посмотрите вокруг, здесь люди со всего мира, и все они – в Москве. Конкурс Чайковского – "Оскар" в мире музыки!"
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Мария Нестерова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, музыка, москва, петр ильич чайковский, конкурс
Культура, Эксклюзив, музыка, Москва, Петр Ильич Чайковский, конкурс

"Россия — фундамент европейской культуры": в Москве открылся XVII конкурс имени Чайковского

14:08 20.06.2023 (обновлено: 14:34 20.06.2023)
 
© tchaikovskycompetition.com
© tchaikovskycompetition.com
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В понедельник, 19 июня, в Московской консерватории торжественно открыли XVII Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. Его еще называют "Оскар в музыке"
Конкурс Чайковского — главное событие года в мире академической музыки в России. Он проходит в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году в состязании принимают участие музыканты из 41 одной страны — из Азии, Европы, Северной и Южной Америки.
Пианисты, скрипачи, виолончелисты, вокалисты, исполнители, играющие на медных и деревянных духовных инструментах, посоревнуются за звания лауреатов — престижное звание в музыкальном мире.
Многие участники хорошо известны по различным международным музыкальным мероприятиям: зрители и журналисты радостно поприветствовали русского пианиста Александра Ключко, сербского пианиста Дугалича Богдана, китайскую скрипачку Ван Чэньмин и итальянского тромбониста Виронезе Яна.
© tchaikovskycompetition.com
© tchaikovskycompetition.com
Конкурс традиционно открывала церемония возложения цветов к памятнику Петру Ильичу Чайковскому: к монументу по красной дорожке прошли ректор консерватории Александр Соколов, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, и звезды — музыканты, сыгравшие на концерте-открытии.
Среди них прославленный российский пианист Денис Мацуев, известный китайский пианист и композитор Лю Ши Кунь, вокалисты — сопрано Хибла Герзмава и баритон из Монголии Ариунбаатар Ганбаатар, а также скрипач Павел Милюков и виолончелист Александр Рамм.
© tchaikovskycompetition.com
© tchaikovskycompetition.com
У памятника Чайковскому, на флагштоках — флаги всех стран-участниц. В центре, ближе всего к композитору – российский и Китайской Народной Республики: музыкантов, журналистов и зрителей из КНР, кажется, больше всех на мероприятии.
Китайский музыкальный критик Рудольф Тан обратил внимание: мероприятие действительно сфокусировано на дружбе и взаимодействии между странами, несмотря на их политическую повестку или членство в военных блоках.
© tchaikovskycompetition.com
© tchaikovskycompetition.com
«Музыка без границ!»
Во вступительной речи к концерту Татьяна Голикова повторяет эти слова дважды: но на конкурсе не звучит ни слова о политике, здесь царит музыка, творчество, восхищение талантами.
За дирижерским пультом — народный артист России и Народный артист Украины Валерий Гергиев. Зал замирает, пристально наблюдая за магическими пассами его рук.
© tchaikovskycompetition.com
© tchaikovskycompetition.com
В программе не только Чайковский, хотя его полонез из «Евгения Онегина» открывает концерт. В комментарии изданию Украина.ру член жюри, немецкий дирижер Юстус Франц говорит о композиторе и мероприятии с большой любовью:
«Конкурс Чайковского — самый важный музыкальный конкурс в мире. Я думаю, что вы все можете очень гордиться, потому что у вас такая богатая культура: Чайковский, в особенности [Сергей] Прокофьев, и [Дмитрий] Шостакович, и [Игорь] Стравинский.
Только одна страна в мире, Россия, имеет столько гениальных композиторов. У нас, в Германии, конечно, есть Иоганн Себастьян Бах и [Людвиг ван] Бетховен, но я думаю, что Россия — фундамент европейской культуры!»
Произведения Шостаковича тоже звучат в программе: сперва его Первый скрипичный концерт в исполнении Милюкова, затем – «Праздничная увертюра» в исполнении оркестра.
© tchaikovskycompetition.com
© tchaikovskycompetition.com
В исполнении Ли Ши Куня звучат и неожиданные, но взывающие бурю восторгов зрителей произведения: «Yellow River Piano Concerto» — самое популярное фортепианное произведение в Китае — пианист Сиань Синхай привез его в Советский Союз во время китайской Культурной революции, а сама песня очень нравилась жене Мао Цзэдуна, актрисе Цзян Цин.
Второе исполненное им произведение — китайская патриотическая композиция «Ода родине» писателя и композитора Ван Синя.
Мариинский брасс-ансамбль под управлением Гергиева исполняет скерцо Феликса Мендельсона из увертюры «Сон в летнюю ночь» — настолько легко и воздушно, словно бы произведение не является одним из сложнейших инструментальных переложений в романтической музыке.
© tchaikovskycompetition.com
© tchaikovskycompetition.com
И снова звучит Чайковский: ария Елецкого из «Пиковой дамы», романсы, виолончельный концерт H-moll и, конечно же, Первый фортепианный концерт: им Мацуев завершает торжественное открытие.
Победители конкурса будут объявлены 1 июля в Мариинском театре Санкт-Петербурга, где состоится и гала-концерт. Общаясь с журналистами перед самым началом торжественного концерта, член жюри, народный артист Азербайджана, баритон Эльчин Азизов произнес:
"Посмотрите вокруг, здесь люди со всего мира, и все они – в Москве. Конкурс Чайковского – "Оскар" в мире музыки!"
 
КультураЭксклюзивмузыкаМоскваПетр Ильич Чайковскийконкурс
 
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