ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани - 18.06.2023 Украина.ру
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ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани
ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани - 18.06.2023 Украина.ру
ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, погибли два человека, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале 18 июня
2023-06-18T15:58
2023-06-18T15:58
новости
всу
херсонская область
херсон
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Напомним, в ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, множество сел и поселков вниз по течению Днепра полностью затопило. По последним данным, погибли 25 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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Новости, ВСУ, Херсонская область, Херсон

ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани

15:58 18.06.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, погибли два человека, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале 18 июня
"Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу", — написал врио губернатора.
Напомним, в ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, множество сел и поселков вниз по течению Днепра полностью затопило. По последним данным, погибли 25 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
16 июня, 13:37
Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотинуПлотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению, но на эти работы может потребоваться до года, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 16 июня
 
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