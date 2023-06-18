https://ukraina.ru/20230618/1047341012.html

ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани

ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани - 18.06.2023 Украина.ру

ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, погибли два человека, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале 18 июня

2023-06-18T15:58

2023-06-18T15:58

2023-06-18T15:58

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Напомним, в ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, множество сел и поселков вниз по течению Днепра полностью затопило. По последним данным, погибли 25 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ukraina.ru/20230616/1047300511.html

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2023

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новости, всу, херсонская область, херсон