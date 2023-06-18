ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, погибли два человека, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале 18 июня
"Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу", — написал врио губернатора.
Напомним, в ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, множество сел и поселков вниз по течению Днепра полностью затопило. По последним данным, погибли 25 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.