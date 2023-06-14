https://ukraina.ru/20230614/1047214858.html
"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык
"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык - 14.06.2023 Украина.ру
"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык
Украинская певица Слава Каминская (до 2021 года – солистка группы "НеАгнелы") 14 июня в своих соцсетях высказалась против ущемления русского языка, сославшись на Конституцию Украины
2023-06-14T13:43
2023-06-14T13:43
2023-06-14T13:48
культура
новости
певица
украина
русский язык
макс барских
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047215385_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_4dc416281cb104417d8f713f71c702cc.jpg
"Объясните мне, законопослушные граждане, лыжи не едут?", - прокомментировала она скандал с певцом Максом Барских, упомянув 10 статью Конституции Украины, которая гарантирует защиту и развитие русского языка.Скандал вокруг Барских произошел после его концерта в Кременчуге: один из зрителей написал на артиста заявление в полицию, так как тот исполнял свои русскоязычные хиты. Спустя сутки его песни были переведены на украинский, и на концерте в Кировограде (Кропивницком) он не повторял своих "ошибок".Некоторые комментаторы, однако, остались не довольны публикацией Каминской, назвав русский язык "языком убийств", а певицу – "пособницей изнасилований женщин и смертей детей".Сама Каминских резко отвечала каждому из недоброжелателей, написав, что русский язык – ее родной, и она с детства говорила на нем в детском саду, школе, университете, и продолжит использовать в своей жизни.
https://ukraina.ru/20230527/1046625790.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047215385_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c6bddfdc3b44dacabcfaee6867ce0e7b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, певица, украина, русский язык, макс барских
Культура, Новости, певица, Украина, Русский язык, Макс Барских
"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык
13:43 14.06.2023 (обновлено: 13:48 14.06.2023)
Украинская певица Слава Каминская (до 2021 года – солистка группы "НеАгнелы") 14 июня в своих соцсетях высказалась против ущемления русского языка, сославшись на Конституцию Украины
"Объясните мне, законопослушные граждане, лыжи не едут?", - прокомментировала она скандал с певцом Максом Барских, упомянув 10 статью Конституции Украины, которая гарантирует защиту и развитие русского языка.
Скандал вокруг Барских произошел после его концерта в Кременчуге: один из зрителей написал на артиста заявление в полицию, так как тот исполнял свои русскоязычные хиты. Спустя сутки его песни были переведены на украинский, и на концерте в Кировограде (Кропивницком) он не повторял своих "ошибок".
Некоторые комментаторы, однако, остались не довольны публикацией Каминской, назвав русский язык "языком убийств", а певицу – "пособницей изнасилований женщин и смертей детей".
Сама Каминских резко отвечала каждому из недоброжелателей, написав, что русский язык – ее родной, и она с детства говорила на нем в детском саду, школе, университете, и продолжит использовать в своей жизни.