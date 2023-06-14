"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык - 14.06.2023 Украина.ру
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"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык
"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык - 14.06.2023 Украина.ру
"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык
Украинская певица Слава Каминская (до 2021 года – солистка группы "НеАгнелы") 14 июня в своих соцсетях высказалась против ущемления русского языка, сославшись на Конституцию Украины
2023-06-14T13:43
2023-06-14T13:48
культура
новости
певица
украина
русский язык
макс барских
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"Объясните мне, законопослушные граждане, лыжи не едут?", - прокомментировала она скандал с певцом Максом Барских, упомянув 10 статью Конституции Украины, которая гарантирует защиту и развитие русского языка.Скандал вокруг Барских произошел после его концерта в Кременчуге: один из зрителей написал на артиста заявление в полицию, так как тот исполнял свои русскоязычные хиты. Спустя сутки его песни были переведены на украинский, и на концерте в Кировограде (Кропивницком) он не повторял своих "ошибок".Некоторые комментаторы, однако, остались не довольны публикацией Каминской, назвав русский язык "языком убийств", а певицу – "пособницей изнасилований женщин и смертей детей".Сама Каминских резко отвечала каждому из недоброжелателей, написав, что русский язык – ее родной, и она с детства говорила на нем в детском саду, школе, университете, и продолжит использовать в своей жизни.
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новости, певица, украина, русский язык, макс барских
Культура, Новости, певица, Украина, Русский язык, Макс Барских

"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык

13:43 14.06.2023 (обновлено: 13:48 14.06.2023)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / babaslavka
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / babaslavka
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Украинская певица Слава Каминская (до 2021 года – солистка группы "НеАгнелы") 14 июня в своих соцсетях высказалась против ущемления русского языка, сославшись на Конституцию Украины
"Объясните мне, законопослушные граждане, лыжи не едут?", - прокомментировала она скандал с певцом Максом Барских, упомянув 10 статью Конституции Украины, которая гарантирует защиту и развитие русского языка.
Скандал вокруг Барских произошел после его концерта в Кременчуге: один из зрителей написал на артиста заявление в полицию, так как тот исполнял свои русскоязычные хиты. Спустя сутки его песни были переведены на украинский, и на концерте в Кировограде (Кропивницком) он не повторял своих "ошибок".
Некоторые комментаторы, однако, остались не довольны публикацией Каминской, назвав русский язык "языком убийств", а певицу – "пособницей изнасилований женщин и смертей детей".
Сама Каминских резко отвечала каждому из недоброжелателей, написав, что русский язык – ее родной, и она с детства говорила на нем в детском саду, школе, университете, и продолжит использовать в своей жизни.
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