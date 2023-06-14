https://ukraina.ru/20230614/1047214858.html

"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык

"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык - 14.06.2023 Украина.ру

"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык

Украинская певица Слава Каминская (до 2021 года – солистка группы "НеАгнелы") 14 июня в своих соцсетях высказалась против ущемления русского языка, сославшись на Конституцию Украины

2023-06-14T13:43

2023-06-14T13:43

2023-06-14T13:48

культура

новости

певица

украина

русский язык

макс барских

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"Объясните мне, законопослушные граждане, лыжи не едут?", - прокомментировала она скандал с певцом Максом Барских, упомянув 10 статью Конституции Украины, которая гарантирует защиту и развитие русского языка.Скандал вокруг Барских произошел после его концерта в Кременчуге: один из зрителей написал на артиста заявление в полицию, так как тот исполнял свои русскоязычные хиты. Спустя сутки его песни были переведены на украинский, и на концерте в Кировограде (Кропивницком) он не повторял своих "ошибок".Некоторые комментаторы, однако, остались не довольны публикацией Каминской, назвав русский язык "языком убийств", а певицу – "пособницей изнасилований женщин и смертей детей".Сама Каминских резко отвечала каждому из недоброжелателей, написав, что русский язык – ее родной, и она с детства говорила на нем в детском саду, школе, университете, и продолжит использовать в своей жизни.

https://ukraina.ru/20230527/1046625790.html

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новости, певица, украина, русский язык, макс барских