https://ukraina.ru/20230613/1047171131.html

Активисты требуют проверить московский бар "Сионист" на предмет финансирования ВСУ

Активисты требуют проверить московский бар "Сионист" на предмет финансирования ВСУ - 13.06.2023 Украина.ру

Активисты требуют проверить московский бар "Сионист" на предмет финансирования ВСУ

Бар "Сионист" на улице Покровка в Москве, а также еще несколько заведений в центре столицы, принадлежащих Даниилу Гольдману, потребовали проверить активисты общественного движения "Зов народа". Соответствующее обращение появилось на сайте организации 13 июня

2023-06-13T13:56

2023-06-13T13:56

2023-06-13T13:56

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Активисты собрали информацию о Гольдмане и его бизнесе в России и утверждают, что этот человек не платит налоги, дискредитирует РФ и вполне вероятно, финансирует ВСУ. Этот факт, кстати, публично признавал и сам Гольдман, когда еще в прошлом году написал в соцсетях, что сбежал в Израиль, но с радостью зарабатывает в России, которую он называет "страной фашизма", а такой ему "стыдно платить налоги".Также известно, что Гольдман является активным сторонником Алексея Навального*, выставил на своей странице современный власовский флаг "свободной России", который используют диверсионные группы и сбежавшие оппозиционеры.Супруга предпринимателя Софья Гольдман пошла дальше, выложив в сеть сообщение, что русским пора каяться за все происходящее на Украине, в том числе за якобы произошедшие преступления в Буче."Однажды, русские дети будут приезжать в Бучу по школьной программе, они будут ходить по этим улицам, им будут рассказывать, что сделали их предшественники. И будет создан новый народ России, который НИКОГДА не напишет "можем повторить", а будет извиняться, будет строить музеи, будет восстанавливать Украину, будет просить прощения не за себя, а за тех, кто был до", - написала она.При этом предыдущие 8 лет ни сам Гольдман, ни его жена не выражали в своих соцсетях никакого сожаления об убитых ВСУ жителей Донбасса, в том числе детей."Предполагаем, есть все основания, что с такой позицией Гольдман выделяет средства на поддержку Украины, при этом разлагая морально население внутри России. Просим провести проверку указанных нами фактов, завести уголовные дела и ограничить доступ к бизнесу, имуществу находящемуся в России для Даниила, и Софьи Гольдман, также провести проверку самих заведений", - говорится в сообщении общественного движения "Зов Народа".*-Признан в РФ террористом.

https://ukraina.ru/20230613/1047168122.html

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новости, бар, всу, москва, активисты