https://ukraina.ru/20230612/1047135714.html
В мире активно наращиваются ядерные арсеналы: эксперты из Стокгольма пересчитали боеголовки
В мире активно наращиваются ядерные арсеналы: эксперты из Стокгольма пересчитали боеголовки - 12.06.2023 Украина.ру
В мире активно наращиваются ядерные арсеналы: эксперты из Стокгольма пересчитали боеголовки
Ядерные державы модернизируют арсеналы на фоне украинского конфликта, число развернутых боеголовок растет. К такому выводу пришли специалисты из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).Данные об этом были опубликованы 12 июня в соответствующем отчете
2023-06-12T13:34
2023-06-12T13:34
2023-06-12T13:34
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ядерное оружие
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Согласно статистике SIPRI, в январе 2023 года Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, что на 86 единиц больше, чем год назад.Выросло и число боеголовок, находящихся в состоянии повышенной готовности. На начало 2023 года лидером по числу таковых названы США с 1770 единицами и Россия с 1674. Вместе обе страны обладают примерно 90% от всех запасов ядерного оружия.Кроме того, в отчете SIPRI говорится, что свой ядерный потенциал развивают еще Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Северная Корея, а также Израиль, хоть он и не признает наличие у себя такого рода оружия.Эксперты SIPRI отметили, что "последствия войны на Украине видны почти во всех аспектах вопросов, связанных с вооружениями, разоружением и международной безопасностью", однако это был далеко не единственный крупный конфликт 2022 года, и острая геополитическая напряженность нарастала задолго до СВО."Мы приближаемся к одному из самых опасных периодов в истории человечества. Крайне важно, чтобы правительства мира нашли способы сотрудничества, чтобы снизить геополитическую напряженность, замедлить гонку вооружений и справиться с усугубляющимися последствиями экологического кризиса и растущего голода в мире", - подытожил директор SIPRI Дэн Смит.
https://ukraina.ru/20230612/1047131400.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерное оружие, сша, россия, украина
В мире активно наращиваются ядерные арсеналы: эксперты из Стокгольма пересчитали боеголовки
Ядерные державы модернизируют арсеналы на фоне украинского конфликта, число развернутых боеголовок растет. К такому выводу пришли специалисты из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).Данные об этом были опубликованы 12 июня в соответствующем отчете
Согласно статистике
SIPRI, в январе 2023 года Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, что на 86 единиц больше, чем год назад.
Выросло и число боеголовок, находящихся в состоянии повышенной готовности. На начало 2023 года лидером по числу таковых названы США с 1770 единицами и Россия с 1674. Вместе обе страны обладают примерно 90% от всех запасов ядерного оружия.
Кроме того, в отчете SIPRI говорится, что свой ядерный потенциал развивают еще Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Северная Корея, а также Израиль, хоть он и не признает наличие у себя такого рода оружия.
Эксперты SIPRI отметили, что "последствия войны на Украине видны почти во всех аспектах вопросов, связанных с вооружениями, разоружением и международной безопасностью", однако это был далеко не единственный крупный конфликт 2022 года, и острая геополитическая напряженность нарастала задолго до СВО.
"Мы приближаемся к одному из самых опасных периодов в истории человечества. Крайне важно, чтобы правительства мира нашли способы сотрудничества, чтобы снизить геополитическую напряженность, замедлить гонку вооружений и справиться с усугубляющимися последствиями экологического кризиса и растущего голода в мире", - подытожил директор SIPRI Дэн Смит.