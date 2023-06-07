https://ukraina.ru/20230607/1046981099.html

Глобальная катастрофа. ГЭС разрушена: глава Новой Каховки Леонтьев о том, что дальше. Видео

Глобальная катастрофа. ГЭС разрушена: глава Новой Каховки Леонтьев о том, что дальше. Видео - 07.06.2023 Украина.ру

Глобальная катастрофа. ГЭС разрушена: глава Новой Каховки Леонтьев о том, что дальше. Видео

Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал о ситуации после разрушения Каховской ГЭС, об ущербе,... Украина.ру, 07.06.2023

2023-06-07T10:12

2023-06-07T10:12

2023-06-07T10:12

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херсон

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Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал о ситуации после разрушения Каховской ГЭС, об ущербе, причинах, по которым ВСУ уничтожали гидроэлектростанцию, а также об угрозах для водоснабжения Крыма и Запорожской АЭС: 0:34 – Зачем ВСУ уничтожать Каховскую ГЭС? 4:51 – Ущерб от разрушения ГЭС; 7:21 – Водоснабжение Крыма; 8:40 – Угроза для ЗАЭС.

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2023

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