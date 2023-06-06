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Мэр Каховки наглядно показал возможные последствия украинского удара по ГЭС - видео

Мэр Каховки наглядно показал возможные последствия украинского удара по ГЭС - видео - 06.06.2023 Украина.ру

Мэр Каховки наглядно показал возможные последствия украинского удара по ГЭС - видео

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев объяснил, какими могут быть последствия удара ВСУ по Каховской ГЭС

2023-06-06T08:31

2023-06-06T08:31

2023-06-06T08:35

новости

каховская гэс

удар

обстрелы

всу

леонтьев

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На данным момент: угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет, головная станция Северо-Крымского находится выше плотины, поврежденной в ходе обстрела ВСУ.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра."Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, подытожив, что произошедшее - серьезнейший террористический акт.Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, отметил он разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.

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новости, каховская гэс, удар, обстрелы, всу, леонтьев