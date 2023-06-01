Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть - 01.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230601/1046808017.html
Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть
Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть - 01.06.2023 Украина.ру
Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть
ВСУ - чрезвычайно мотивированный противник, его недооценивать не стоит. Такое мнение высказал военкор Александр Харченко 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
2023-06-01T14:27
2023-06-01T14:27
новости
военкор
артемовск
украина
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046807899_31:0:1752:968_1920x0_80_0_0_80a20341358b33442a38a93a96896149.png
Национальный миф на Украине состоялся, политическая нация родилась. На поле боя российские бойцы сталкиваются с мотивированной армией. Боевики были в Сирии, на Украине же - очень серьезный и мотивированный противник, сказал военкор."Было самое высокое здание, называлось "книжкой". К нему подходили музыканты, нам казалось: вот, его штурманут, и западные кварталы падут. После штурма украинцы стоят и стоят - насмерть. Каждое новое здание - штурм, бои на кинжальной дистанции... Все равно стоят. Это продолжалось до последнего квартала, я все это наблюдал своими глазами", - рассказал он. Даже когда ВСУ выбили из городской застройки, они сражались до последнего в частном секторе. Выбегали с гранатами, подрывали себя с криками: "слава Украине", рассказал военкор. Реальность, по его словам, оказывается немного другой, как это себе представляют. ВСУ - необычайно опасный противник, но вопрос в том, насколько его хватит.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046807899_246:0:1537:968_1920x0_80_0_0_406be15506ea9f20f2b7291edc9377a4.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, военкор, артемовск, украина, всу
Новости, военкор, Артемовск, Украина, ВСУ

Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть

14:27 01.06.2023
 
© скриншотВоенкор Александр Харченко
Военкор Александр Харченко
© скриншот
Читать в
ВСУ - чрезвычайно мотивированный противник, его недооценивать не стоит. Такое мнение высказал военкор Александр Харченко 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Национальный миф на Украине состоялся, политическая нация родилась. На поле боя российские бойцы сталкиваются с мотивированной армией. Боевики были в Сирии, на Украине же - очень серьезный и мотивированный противник, сказал военкор.
"Было самое высокое здание, называлось "книжкой". К нему подходили музыканты, нам казалось: вот, его штурманут, и западные кварталы падут. После штурма украинцы стоят и стоят - насмерть. Каждое новое здание - штурм, бои на кинжальной дистанции... Все равно стоят. Это продолжалось до последнего квартала, я все это наблюдал своими глазами", - рассказал он.
Даже когда ВСУ выбили из городской застройки, они сражались до последнего в частном секторе. Выбегали с гранатами, подрывали себя с криками: "слава Украине", рассказал военкор.
Реальность, по его словам, оказывается немного другой, как это себе представляют. ВСУ - необычайно опасный противник, но вопрос в том, насколько его хватит.
 
НовостивоенкорАртемовскУкраинаВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16В ООН предложили практические решения по “продуктовой сделке”
20:45Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"
19:59Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо
19:22Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны - Гладков
19:06Страны БРИКС стремятся к демократизации международных отношений - МИД КНР
18:47Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ
18:19В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв
18:01Обстрелы Белгорода и области, скандал с убежищами в Киеве. Итоги 1 июня на Украине
18:00"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей
17:53При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека
17:45Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию
17:42Калининград сохранит своё имя: власти отреагировали на "переименование" города Польшей
17:37"Вагнер открывает второй фронт". Евгению Пригожину 62 года и он запускает новый проект
17:10Ногинский оценил действие западных санкций на Россию
16:59Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России
16:54Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка
16:44Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
16:43Пересобрать страну. Какая Украина нужна России
16:36Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную
16:36Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО
Лента новостейМолния