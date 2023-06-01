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Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть

Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть - 01.06.2023 Украина.ру

Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть

ВСУ - чрезвычайно мотивированный противник, его недооценивать не стоит. Такое мнение высказал военкор Александр Харченко 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

2023-06-01T14:27

2023-06-01T14:27

2023-06-01T14:27

новости

военкор

артемовск

украина

всу

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Национальный миф на Украине состоялся, политическая нация родилась. На поле боя российские бойцы сталкиваются с мотивированной армией. Боевики были в Сирии, на Украине же - очень серьезный и мотивированный противник, сказал военкор."Было самое высокое здание, называлось "книжкой". К нему подходили музыканты, нам казалось: вот, его штурманут, и западные кварталы падут. После штурма украинцы стоят и стоят - насмерть. Каждое новое здание - штурм, бои на кинжальной дистанции... Все равно стоят. Это продолжалось до последнего квартала, я все это наблюдал своими глазами", - рассказал он. Даже когда ВСУ выбили из городской застройки, они сражались до последнего в частном секторе. Выбегали с гранатами, подрывали себя с криками: "слава Украине", рассказал военкор. Реальность, по его словам, оказывается немного другой, как это себе представляют. ВСУ - необычайно опасный противник, но вопрос в том, насколько его хватит.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военкор, артемовск, украина, всу