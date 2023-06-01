https://ukraina.ru/20230601/1046808017.html
Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть
Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть - 01.06.2023 Украина.ру
Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть
ВСУ - чрезвычайно мотивированный противник, его недооценивать не стоит. Такое мнение высказал военкор Александр Харченко 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
2023-06-01T14:27
2023-06-01T14:27
2023-06-01T14:27
новости
военкор
артемовск
украина
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046807899_31:0:1752:968_1920x0_80_0_0_80a20341358b33442a38a93a96896149.png
Национальный миф на Украине состоялся, политическая нация родилась. На поле боя российские бойцы сталкиваются с мотивированной армией. Боевики были в Сирии, на Украине же - очень серьезный и мотивированный противник, сказал военкор."Было самое высокое здание, называлось "книжкой". К нему подходили музыканты, нам казалось: вот, его штурманут, и западные кварталы падут. После штурма украинцы стоят и стоят - насмерть. Каждое новое здание - штурм, бои на кинжальной дистанции... Все равно стоят. Это продолжалось до последнего квартала, я все это наблюдал своими глазами", - рассказал он. Даже когда ВСУ выбили из городской застройки, они сражались до последнего в частном секторе. Выбегали с гранатами, подрывали себя с криками: "слава Украине", рассказал военкор. Реальность, по его словам, оказывается немного другой, как это себе представляют. ВСУ - необычайно опасный противник, но вопрос в том, насколько его хватит.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046807899_246:0:1537:968_1920x0_80_0_0_406be15506ea9f20f2b7291edc9377a4.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военкор, артемовск, украина, всу
Военкор Харченко: в Артемовске ВСУ подрывали себя гранатами, но стояли насмерть
ВСУ - чрезвычайно мотивированный противник, его недооценивать не стоит. Такое мнение высказал военкор Александр Харченко 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Национальный миф на Украине состоялся, политическая нация родилась. На поле боя российские бойцы сталкиваются с мотивированной армией. Боевики были в Сирии, на Украине же - очень серьезный и мотивированный противник, сказал военкор.
"Было самое высокое здание, называлось "книжкой". К нему подходили музыканты, нам казалось: вот, его штурманут, и западные кварталы падут. После штурма украинцы стоят и стоят - насмерть. Каждое новое здание - штурм, бои на кинжальной дистанции... Все равно стоят. Это продолжалось до последнего квартала, я все это наблюдал своими глазами", - рассказал он.
Даже когда ВСУ выбили из городской застройки, они сражались до последнего в частном секторе. Выбегали с гранатами, подрывали себя с криками: "слава Украине", рассказал военкор.
Реальность, по его словам, оказывается немного другой, как это себе представляют. ВСУ - необычайно опасный противник, но вопрос в том, насколько его хватит.