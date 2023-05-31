https://ukraina.ru/20230531/1046746637.html

Австралийский активист, поддерживавший Россию, найден мертвым при загадочных обстоятельствах

Австралийский активист, поддерживавший Россию, найден мертвым при загадочных обстоятельствах - 31.05.2023 Украина.ру

Австралийский активист, поддерживавший Россию, найден мертвым при загадочных обстоятельствах

Активист Джеймс Уолтерс, поддерживавший Россию, найден мертвым в Австралии спустя 10 дней после исчезновения. Об этом на днях сообщило местное издание Daily Mail Australia со ссылкой на данные полиции Нового Южного Уэльса

2023-05-31T11:16

2023-05-31T11:16

2023-05-31T11:16

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Известно, что 42-летний Уолтерс пропал 13 мая. В последний раз его видели в пригороде Сиднея Чатсвуд, а тело его нашли 23 мая.Он отметил, что в последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры.Офицеры местной полиции рассказали СМИ, что "у них были опасения за благополучие этого человека", но никаких свидетельств в пользу подозрительности смерти они не нашли. При этом никакой информации, даже предварительной, о причине смерти журналистам не сообщили.При этом местные СМИ назвали версии Бойкова "дикими утверждениями", а сами намекнули на "русский след" в истории, написав о том, что в прошлый вторник, 23 мая, русские и лояльные им местные жители устроили вечеринку в честь освобождения Артемовска, куда пришел и Уолтерс.

https://ukraina.ru/20230525/1046559773.html

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новости, активист, австралия, россия, смерть