Австралийский активист, поддерживавший Россию, найден мертвым при загадочных обстоятельствах - 31.05.2023 Украина.ру
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Австралийский активист, поддерживавший Россию, найден мертвым при загадочных обстоятельствах
Австралийский активист, поддерживавший Россию, найден мертвым при загадочных обстоятельствах - 31.05.2023 Украина.ру
Австралийский активист, поддерживавший Россию, найден мертвым при загадочных обстоятельствах
Активист Джеймс Уолтерс, поддерживавший Россию, найден мертвым в Австралии спустя 10 дней после исчезновения. Об этом на днях сообщило местное издание Daily Mail Australia со ссылкой на данные полиции Нового Южного Уэльса
2023-05-31T11:16
2023-05-31T11:16
новости
активист
австралия
россия
смерть
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Известно, что 42-летний Уолтерс пропал 13 мая. В последний раз его видели в пригороде Сиднея Чатсвуд, а тело его нашли 23 мая.Он отметил, что в последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры.Офицеры местной полиции рассказали СМИ, что "у них были опасения за благополучие этого человека", но никаких свидетельств в пользу подозрительности смерти они не нашли. При этом никакой информации, даже предварительной, о причине смерти журналистам не сообщили.При этом местные СМИ назвали версии Бойкова "дикими утверждениями", а сами намекнули на "русский след" в истории, написав о том, что в прошлый вторник, 23 мая, русские и лояльные им местные жители устроили вечеринку в честь освобождения Артемовска, куда пришел и Уолтерс.
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новости, активист, австралия, россия, смерть
Новости, активист, Австралия, Россия, смерть

Австралийский активист, поддерживавший Россию, найден мертвым при загадочных обстоятельствах

11:16 31.05.2023
 
© соцсетиДжеймс Уолтерс
Джеймс Уолтерс
© соцсети
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Активист Джеймс Уолтерс, поддерживавший Россию, найден мертвым в Австралии спустя 10 дней после исчезновения. Об этом на днях сообщило местное издание Daily Mail Australia со ссылкой на данные полиции Нового Южного Уэльса
Известно, что 42-летний Уолтерс пропал 13 мая. В последний раз его видели в пригороде Сиднея Чатсвуд, а тело его нашли 23 мая.

"Не исключено, что он был убит или его довели до самоубийства", - прокомментировал ситуацию активист русского происхождения Семен Бойков, известный как "австралийский казак".

Он отметил, что в последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры.
Офицеры местной полиции рассказали СМИ, что "у них были опасения за благополучие этого человека", но никаких свидетельств в пользу подозрительности смерти они не нашли. При этом никакой информации, даже предварительной, о причине смерти журналистам не сообщили.
При этом местные СМИ назвали версии Бойкова "дикими утверждениями", а сами намекнули на "русский след" в истории, написав о том, что в прошлый вторник, 23 мая, русские и лояльные им местные жители устроили вечеринку в честь освобождения Артемовска, куда пришел и Уолтерс.
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