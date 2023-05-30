https://ukraina.ru/20230530/1046719664.html

Алексей Дзермант: Польша получит упреждающий ядерный удар, если соберется напасть на Белоруссию

Алексей Дзермант: Польша получит упреждающий ядерный удар, если соберется напасть на Белоруссию - 30.05.2023 Украина.ру

Алексей Дзермант: Польша получит упреждающий ядерный удар, если соберется напасть на Белоруссию

Страны НАТО не начнут глобальную ядерную войну ради Польши, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант

2023-05-30T15:30

2023-05-30T15:30

2023-05-30T18:51

интервью

польша

ядерное оружие

белоруссия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Экс-командующий Сухопутных войск Польши, бывший замминистра обороны страны генерал-полковник Вальдемар Скшипчак заявил, что Белоруссия и Польша уже находятся в состоянии необъявленной войны, а накопившееся число инцидентов дает Варшаве право на военный ответ.— Алексей, действительно ли в Варшаве всерьез рассматривают планы по военной операции против Белоруссии?— Такие планы у Варшавы есть, потому что она давно рассматривает Беларусь как эксклюзивную зону влияния. Они внимательно следили за внутриполитической обстановкой с 2020 года и не исключали для себя в случае успеха тех, кто хотел организовать госпереворот, ввода войск. Либо в форме миротворцев, либо в виде спецподразделений. Думаю, эти планы скорректированы с учетом событий на Украине и стали более масштабными. Мы видим, что военные приготовления в Польше имеют наступательный характер.— По поводу российского тактического ядерного оружия Скшипчак утверждает, что «это размещение не меняет ничего во всей этой ситуации по причине того, что носители ядерного оружия, которые имеет НАТО, достигают точек, гораздо дальших, чем Минск».— У НАТО и у США в частности есть такие средства доставки, но это означает глобальный конфликт, который уничтожит планету. Если же мы говорим о локальном конфликте, в котором Россия и Беларусь могут применить ТЯО, то это к Польше относится непосредственно.Учитывая разность потенциалов, у Польши все-таки армия больше, чем у Беларуси, мы можем нанести упреждающий удар либо уничтожить группировку. Которая будет готова к вторжению на нашу территорию.Сомневаюсь, что американцы начнут в этом случае глобальную ядерную войну. Это будет ответом на авантюризм Польши. Польская армия и государство окажутся в числе жертв этого оружия, но будем иметь право его применить, так это будет ответом на агрессию. Поэтому зря Скшипчак ссылается на своих союзников, они ради Польши глобальную ядерную войну не начнут.— Скшипчак грозит и воинскими частями из белорусов, которые сейчас воюют на стороне ВСУ. А известно ли, сколько граждан Белоруссии встали под знамёна неонацистских батальонов на Украине?— Речь идет о нескольких сотнях человек. Но проблема в том, что к ним могут добавиться и польские, и украинские боевики. Важно присутствие хотя бы двух-трех белорусов, чтобы можно было сказать, что это некое белорусское подразделение, и направить в качестве диверсионной группы или даже спланировать операцию по захвату крупных населенных пунктов на территории Беларуси.Белорусское государство и силовые структуры к этому готовятся, мы представляем, с чем можем столкнуться. Это гибридная война, им важно будет поднять БЧБ-шный флаг и использовать его в качестве пиар-средства, показав, что за сборищем боевиков и наемников со всей Европы стоит белорусский народ.— Не совсем понятно, зачем Варшаве нужна эта авантюра? Дело в исторических претензиях на белорусские земли?— У Варшавы очевидны геополитические мотивы. Им нужно вернуть свою сферу влияния, украинские и белорусские земли, чтобы дальше двигаться на восток и окончательно, как они мечтают, разобраться с Россией. Они полагают, что сейчас наступил момент, когда Россия уязвима, и украинские земли можно включить в состав Польши или заключить некую унию. Естественно, Беларусь — препятствие к дальнейшей экспансии, поэтому, исходя из их логики, с Беларусью надо разбираться.История, это, конечно, фон, который присутствует в сознании польской элиты, но их актуальная задача заключается в этом. Не дать России победить на Украине.— Может ли Варшава открыть второй фронт против России в Белоруссии на фоне готовящегося наступления ВСУ, чтобы осложнить переброску резервов в зону СВО?— У украинской армии пока ещё достаточно средств, бойцов, чтобы их кидать в топку этой войны. Но когда наступит истощение ВСУ, поляки могут выступить, если у них будет поддержка и отмашка со стороны Вашингтона. Хотя для Польши это будет серьезным испытанием. Если будет разгромлена Украина, вряд ли польская армия проявит себя лучше.Тем не менее поляки — это второй эшелон. После украинцев они будут первыми на передовой. Наверно, их так рассматривает командование в Вашингтоне, для которых это люди с другого материка и особой жалости к ним никто не испытывает.

https://ukraina.ru/20201026/1029387344.html

https://ukraina.ru/20230530/1046693988.html

https://ukraina.ru/20230404/1045023986.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, польша, ядерное оружие, белоруссия