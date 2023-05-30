https://ukraina.ru/20230530/1046708030.html
Андрей Суздальцев об ударах БПЛА по Москве: Российское общество должно обострить инстинкт самосохранения
Андрей Суздальцев об ударах БПЛА по Москве: Российское общество должно обострить инстинкт самосохранения - 30.05.2023 Украина.ру
Андрей Суздальцев об ударах БПЛА по Москве: Российское общество должно обострить инстинкт самосохранения
Беспилотники, ударившие по Москве, были запущены не с Украины, а из Подмосковья, считает политолог Андрей Суздальцев
2023-05-30T12:09
2023-05-30T12:09
2023-05-30T12:28
интервью
бпла
москва
беспилотники
андрей суздальцев
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Утром, 30 мая, столица России подверглась атаке БПЛА. Три из них были подавлены силами радиоэлектронной борьбы, отклонились от курса и потеряли управление. Еще 5 аппаратов были сбиты ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Два беспилотника поразили жилые многоэтажки на юго-западе Москвы.— Андрей Иванович, это уже не первое воздушное нападение на Москву. Возникают извечные русские вопросы: кто виноват и что делать? Какой должна быть общественная реакция в этом случае?— Наш народ живет в разбалованном состоянии, у нас стабильная ситуация в стране и люди не встревожены. Они смотрят новости и срабатывает такой механизм: это происходит не со мной.Ясно, что эти беспилотники запущены не с Украины, а где-то из Подмосковья. На нашей территории находится немало обученных диверсантов и еще больше завербованных по финансовым, идеологическим и этническим причинам. И ни силовики, ни спецслужбы все это не могут контролировать, это может контролировать народ.Нужно объяснять народу, что страна воюет. Могут взрывать школы, детские сады, поджигать дома престарелых. Все это делается, чтобы ввести нас в состояние паники.Ведь было запущено от 5 до 10 беспилотников. Это произошло утром в густонаселенном Подмосковье. Обязательно кто-то должен был что-то видеть.— За рубежом Россию считают обществом автократии, тотального контроля. А тут в центре России неизвестные пока люди свободно запускают в сторону мегаполиса начиненные взрывчаткой беспилотники.— Люди, которые говорят про автократию, на Западе и у нас много таких, не жили при тоталитарных режимах. Я жил, это несравнимо. Автократии у нас нет. Это пропагандистская болтовня.— После террористической атаки на Белгородскую область говорят о том, что нужно вооружать отряды территориальной обороны. Какие социальные изменения в российском обществе произойдут в результате этого, если в Подмосковье появятся отряды охотников за операторами БПЛА?— Я трагедии в этом не вижу. Наше население и так частично вооружено. Какие-то социальные или политические изменения не произойдут. Но российская граница огромная, и доступ к тайникам, где хранится оружие, нужно населению предоставить.— В переломные исторические периоды российское общество консолидируется и дает отпор внешней агрессии. Неужели это не учитывают организаторы террористических атак?— Я бы не сказал, что этот процесс линейный. Всегда были люди, которые хотели дезертировать с фронта, и в обществе были разные точки зрения.Это очень тяжелые процессы. Кто-то впадет в панику, кто-то консолидируется. Но будем надеяться, что консолидация и мобилизация затронут большую часть нашего общества. Наше общество все знает, надо только обострить инстинкт самосохранения и контроля.
https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html
https://ukraina.ru/20230530/1046701780.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, бпла, москва, беспилотники, андрей суздальцев
Андрей Суздальцев об ударах БПЛА по Москве: Российское общество должно обострить инстинкт самосохранения
12:09 30.05.2023 (обновлено: 12:28 30.05.2023)
Беспилотники, ударившие по Москве, были запущены не с Украины, а из Подмосковья, считает политолог Андрей Суздальцев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Утром, 30 мая, столица России подверглась атаке БПЛА. Три из них были подавлены силами радиоэлектронной борьбы, отклонились от курса и потеряли управление. Еще 5 аппаратов были сбиты ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.
Два беспилотника поразили жилые многоэтажки на юго-западе Москвы.
— Андрей Иванович, это уже не первое воздушное нападение на Москву. Возникают извечные русские вопросы: кто виноват и что делать? Какой должна быть общественная реакция в этом случае?
— Наш народ живет в разбалованном состоянии, у нас стабильная ситуация в стране и люди не встревожены. Они смотрят новости и срабатывает такой механизм: это происходит не со мной.
Ясно, что эти беспилотники запущены не с Украины, а где-то из Подмосковья. На нашей территории находится немало обученных диверсантов и еще больше завербованных по финансовым, идеологическим и этническим причинам. И ни силовики, ни спецслужбы все это не могут контролировать, это может контролировать народ.
Нужно объяснять народу, что страна воюет. Могут взрывать школы, детские сады, поджигать дома престарелых. Все это делается, чтобы ввести нас в состояние паники.
Ведь было запущено от 5 до 10 беспилотников. Это произошло утром в густонаселенном Подмосковье. Обязательно кто-то должен был что-то видеть.
— За рубежом Россию считают обществом автократии, тотального контроля. А тут в центре России неизвестные пока люди свободно запускают в сторону мегаполиса начиненные взрывчаткой беспилотники.
— Люди, которые говорят про автократию, на Западе и у нас много таких, не жили при тоталитарных режимах. Я жил, это несравнимо. Автократии у нас нет. Это пропагандистская болтовня.
— После террористической атаки на Белгородскую область говорят о том, что нужно вооружать отряды территориальной обороны. Какие социальные изменения в российском обществе произойдут в результате этого, если в Подмосковье появятся отряды охотников за операторами БПЛА?
— Я трагедии в этом не вижу. Наше население и так частично вооружено. Какие-то социальные или политические изменения не произойдут. Но российская граница огромная, и доступ к тайникам, где хранится оружие, нужно населению предоставить.
— В переломные исторические периоды российское общество консолидируется и дает отпор внешней агрессии. Неужели это не учитывают организаторы террористических атак?
— Я бы не сказал, что этот процесс линейный. Всегда были люди, которые хотели дезертировать с фронта, и в обществе были разные точки зрения.
Это очень тяжелые процессы. Кто-то впадет в панику, кто-то консолидируется. Но будем надеяться, что консолидация и мобилизация затронут большую часть нашего общества. Наше общество все знает, надо только обострить инстинкт самосохранения и контроля.