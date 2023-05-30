https://ukraina.ru/20230530/1046708030.html

Андрей Суздальцев об ударах БПЛА по Москве: Российское общество должно обострить инстинкт самосохранения

Андрей Суздальцев об ударах БПЛА по Москве: Российское общество должно обострить инстинкт самосохранения - 30.05.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев об ударах БПЛА по Москве: Российское общество должно обострить инстинкт самосохранения

Беспилотники, ударившие по Москве, были запущены не с Украины, а из Подмосковья, считает политолог Андрей Суздальцев

2023-05-30T12:09

2023-05-30T12:09

2023-05-30T12:28

интервью

бпла

москва

беспилотники

андрей суздальцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037990711_55:20:825:453_1920x0_80_0_0_5e40e560aa3311c2b7dd629095983454.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Утром, 30 мая, столица России подверглась атаке БПЛА. Три из них были подавлены силами радиоэлектронной борьбы, отклонились от курса и потеряли управление. Еще 5 аппаратов были сбиты ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Два беспилотника поразили жилые многоэтажки на юго-западе Москвы.— Андрей Иванович, это уже не первое воздушное нападение на Москву. Возникают извечные русские вопросы: кто виноват и что делать? Какой должна быть общественная реакция в этом случае?— Наш народ живет в разбалованном состоянии, у нас стабильная ситуация в стране и люди не встревожены. Они смотрят новости и срабатывает такой механизм: это происходит не со мной.Ясно, что эти беспилотники запущены не с Украины, а где-то из Подмосковья. На нашей территории находится немало обученных диверсантов и еще больше завербованных по финансовым, идеологическим и этническим причинам. И ни силовики, ни спецслужбы все это не могут контролировать, это может контролировать народ.Нужно объяснять народу, что страна воюет. Могут взрывать школы, детские сады, поджигать дома престарелых. Все это делается, чтобы ввести нас в состояние паники.Ведь было запущено от 5 до 10 беспилотников. Это произошло утром в густонаселенном Подмосковье. Обязательно кто-то должен был что-то видеть.— За рубежом Россию считают обществом автократии, тотального контроля. А тут в центре России неизвестные пока люди свободно запускают в сторону мегаполиса начиненные взрывчаткой беспилотники.— Люди, которые говорят про автократию, на Западе и у нас много таких, не жили при тоталитарных режимах. Я жил, это несравнимо. Автократии у нас нет. Это пропагандистская болтовня.— После террористической атаки на Белгородскую область говорят о том, что нужно вооружать отряды территориальной обороны. Какие социальные изменения в российском обществе произойдут в результате этого, если в Подмосковье появятся отряды охотников за операторами БПЛА?— Я трагедии в этом не вижу. Наше население и так частично вооружено. Какие-то социальные или политические изменения не произойдут. Но российская граница огромная, и доступ к тайникам, где хранится оружие, нужно населению предоставить.— В переломные исторические периоды российское общество консолидируется и дает отпор внешней агрессии. Неужели это не учитывают организаторы террористических атак?— Я бы не сказал, что этот процесс линейный. Всегда были люди, которые хотели дезертировать с фронта, и в обществе были разные точки зрения.Это очень тяжелые процессы. Кто-то впадет в панику, кто-то консолидируется. Но будем надеяться, что консолидация и мобилизация затронут большую часть нашего общества. Наше общество все знает, надо только обострить инстинкт самосохранения и контроля.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20230530/1046701780.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, бпла, москва, беспилотники, андрей суздальцев