https://ukraina.ru/20230120/1042825790.html

Президент Венгрии рассказала, как сделала Зеленскому замечания, но не дождалась реакции

Президент Венгрии рассказала, как сделала Зеленскому замечания, но не дождалась реакции - 20.01.2023 Украина.ру

Президент Венгрии рассказала, как сделала Зеленскому замечания, но не дождалась реакции

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что сделала Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о национальных меньшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако последний не отреагировал.

2023-01-20T20:59

2023-01-20T20:59

2023-01-20T20:59

украина

венгрия

закарпатье

владимир зеленский

новости

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"В Закарпатье проживает 150 тысяч венгров, права которых сейчас сильно ограничены, это недопустимо. Действующая редакция украинского закона о меньшинствах неприемлема для Венгрии, поскольку на практике вызывает трудности у представителей закарпатского венгерского меньшинства", - приводит слова Новак РИА Новости.Президент подчеркнула, что в ходе своего недавнего визита в Киев и Закарпатье поднимала вопрос положения венгерского меньшинства в беседе с представителем украинских властей, а также изложила Зеленскому точку зрения Будапешта в письменном виде."Ответа на это письмо еще не было получено, ответ сейчас каждый день в Закарпатье, на улице. Речь идет не только о Венгрии, не только о венгерском меньшинстве, но и о представителях румынского, болгарского и греческого меньшинств, которые также страдают от нового закона о меньшинствах и его последствий", - сказала Новак.Трения между властями Венгрии и Украины начались после того, как киевский режим принял дискриминационный для национальных меньшинств закон об образовании, который запрещает обучение на всех языках, кроме украинского.После того, как Киев не отреагировал на критику Будапешта, Венгрия на протяжении вот уже пяти лет блокирует заседания совета Украина-НАТО и заявляет, что продолжит это делать до тех пор, пока венгерское меньшинство не будет восстановлено в правах.

https://ukraina.ru/20220809/1037446728.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, венгрия, закарпатье, владимир зеленский, новости