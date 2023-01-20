https://ukraina.ru/20230120/1042825686.html

"Репрессивная машина киевского режима не остановилась": Захарова высмеяла запрет Чебурашки на Украине

"Репрессивная машина киевского режима не остановилась": Захарова высмеяла запрет Чебурашки на Украине - 20.01.2023 Украина.ру

"Репрессивная машина киевского режима не остановилась": Захарова высмеяла запрет Чебурашки на Украине

Украина в деле репрессий против всего русского и русскоязычного перешла все границы, объявив оккупантом персонажа мультфильмов Чебурашку, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2023-01-20T20:29

2023-01-20T20:29

2023-01-20T20:29

украина

россия

новости

мид рф

чебурашка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102752/89/1027528994_0:116:1499:959_1920x0_80_0_0_0dc97cf779a23c7d783e29f7e0cfd09f.jpg

Она обратила внимание на то, что 2023 год на Украине начался под знаком очередных попыток отмены российской культуры и введения запретов в отношении российских и украинских общественных деятелей, работников культуры, журналистов и блогеров, в частности в январе Владимир Зеленский своими указами ввел санкции в отношении более 300 граждан России, Украины и Белоруссии."На этом репрессивная машина киевского режима не остановилась. Дошло до абсурда. На Украине объявили "оккупантом" известного мультипликационного персонажа Чебурашку. Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму, который недавно вышел на киноэкраны России. Однако Киев под страхом расправы запретил в стране даже попытку его просмотра", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Если так пойдет и дальше, то остается только гадать, в каких еще детских сказках украинским горе-политикам будут мерещиться "оккупанты" и кто следующий попадет под их санкции, заявила дипломат.

https://ukraina.ru/20230111/1042520424.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, новости, мид рф, чебурашка