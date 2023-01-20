https://ukraina.ru/20230120/1042825686.html
"Репрессивная машина киевского режима не остановилась": Захарова высмеяла запрет Чебурашки на Украине
"Репрессивная машина киевского режима не остановилась": Захарова высмеяла запрет Чебурашки на Украине - 20.01.2023 Украина.ру
"Репрессивная машина киевского режима не остановилась": Захарова высмеяла запрет Чебурашки на Украине
Украина в деле репрессий против всего русского и русскоязычного перешла все границы, объявив оккупантом персонажа мультфильмов Чебурашку, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-01-20T20:29
2023-01-20T20:29
2023-01-20T20:29
украина
россия
новости
мид рф
чебурашка
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Она обратила внимание на то, что 2023 год на Украине начался под знаком очередных попыток отмены российской культуры и введения запретов в отношении российских и украинских общественных деятелей, работников культуры, журналистов и блогеров, в частности в январе Владимир Зеленский своими указами ввел санкции в отношении более 300 граждан России, Украины и Белоруссии."На этом репрессивная машина киевского режима не остановилась. Дошло до абсурда. На Украине объявили "оккупантом" известного мультипликационного персонажа Чебурашку. Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму, который недавно вышел на киноэкраны России. Однако Киев под страхом расправы запретил в стране даже попытку его просмотра", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Если так пойдет и дальше, то остается только гадать, в каких еще детских сказках украинским горе-политикам будут мерещиться "оккупанты" и кто следующий попадет под их санкции, заявила дипломат.
https://ukraina.ru/20230111/1042520424.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, новости, мид рф, чебурашка
"Репрессивная машина киевского режима не остановилась": Захарова высмеяла запрет Чебурашки на Украине
Украина в деле репрессий против всего русского и русскоязычного перешла все границы, объявив оккупантом персонажа мультфильмов Чебурашку, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Она обратила внимание на то, что 2023 год на Украине начался под знаком очередных попыток отмены российской культуры и введения запретов в отношении российских и украинских общественных деятелей, работников культуры, журналистов и блогеров, в частности в январе Владимир Зеленский своими указами ввел санкции в отношении более 300 граждан России, Украины и Белоруссии.
"На этом репрессивная машина киевского режима не остановилась. Дошло до абсурда. На Украине объявили "оккупантом" известного мультипликационного персонажа Чебурашку. Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму, который недавно вышел на киноэкраны России. Однако Киев под страхом расправы запретил в стране даже попытку его просмотра", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Если так пойдет и дальше, то остается только гадать, в каких еще детских сказках украинским горе-политикам будут мерещиться "оккупанты" и кто следующий попадет под их санкции, заявила дипломат.