Небензя: Киевский режим закрыл рот Арестовичу за неудобную правду о трагедии в Днепропетровске - 20.01.2023 Украина.ру
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Небензя: Киевский режим закрыл рот Арестовичу за неудобную правду о трагедии в Днепропетровске
Небензя: Киевский режим закрыл рот Арестовичу за неудобную правду о трагедии в Днепропетровске - 20.01.2023 Украина.ру
Небензя: Киевский режим закрыл рот Арестовичу за неудобную правду о трагедии в Днепропетровске
Киевский режим заставил замолчать бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича после того, как тот рассказал о том, что на самом деле случилось в Днепропетровске, где сбитая украинской ПВО ракета упала на жилой дом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
2023-01-20T19:48
2023-01-20T19:48
алексей арестович
небензя
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новости
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Он отметил, что украинская пропаганда пытается всеми правдами и неправдами помешать распространению информации о том, что жители украинских городов и сел чаще всего гибнут от пуль тех, кто должен их защищать - националистических батальонов и подразделений Вооруженных сил Украины."Стоит кому-то на Западе или на Украине признать эти очевидные вещи, ему сразу же затыкают рот. Так, в частности, произошло с рупором киевской пропаганды, советником президента Украины Арестовичем, которого после раскрытия деталей трагедии в Днепропетровске обвинили в распространении российской пропаганды, заставили уйти в отставку", - добавил Небензя.Он отметил, что для того, чтобы скрыть эту неудобную правду, киевский режим производит фальшивки "в духе Бучи и Изюма, когда инсценируется якобы расправа российских войск над мирным населением".Небензя также напомнил о трагедии в Краматорске, когда войска киевского режима нанесли удар "Точкой-У" по скоплению готовившихся к эвакуации людей, обвинив в этом Россию - несмотря на украинскую символику на обломках баллистической ракеты.
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алексей арестович, небензя, украина, россия, новости
Алексей Арестович, Небензя, Украина, Россия, Новости

Небензя: Киевский режим закрыл рот Арестовичу за неудобную правду о трагедии в Днепропетровске

19:48 20.01.2023
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Киевский режим заставил замолчать бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича после того, как тот рассказал о том, что на самом деле случилось в Днепропетровске, где сбитая украинской ПВО ракета упала на жилой дом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Он отметил, что украинская пропаганда пытается всеми правдами и неправдами помешать распространению информации о том, что жители украинских городов и сел чаще всего гибнут от пуль тех, кто должен их защищать - националистических батальонов и подразделений Вооруженных сил Украины.
"Стоит кому-то на Западе или на Украине признать эти очевидные вещи, ему сразу же затыкают рот. Так, в частности, произошло с рупором киевской пропаганды, советником президента Украины Арестовичем, которого после раскрытия деталей трагедии в Днепропетровске обвинили в распространении российской пропаганды, заставили уйти в отставку", - добавил Небензя.
Он отметил, что для того, чтобы скрыть эту неудобную правду, киевский режим производит фальшивки "в духе Бучи и Изюма, когда инсценируется якобы расправа российских войск над мирным населением".
Небензя также напомнил о трагедии в Краматорске, когда войска киевского режима нанесли удар "Точкой-У" по скоплению готовившихся к эвакуации людей, обвинив в этом Россию - несмотря на украинскую символику на обломках баллистической ракеты.
Алексей Арестович
18 января, 07:05
Ошибка резидента: эксперты об отставке АрестовичаАлексей Арестович написал заявление о своей отставке с поста советника Офиса президента. И неважно, что он не состоял в штате, а советником целого учреждения быть вообще нельзя. Тем не менее ход сделан: главный военный комментатор украинского эфира публично признал, что ошибся и за это должен понести наказание.
 
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19:48Небензя: Киевский режим закрыл рот Арестовичу за неудобную правду о трагедии в Днепропетровске
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