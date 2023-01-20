https://ukraina.ru/20230120/1042825462.html

Небензя: Киевский режим закрыл рот Арестовичу за неудобную правду о трагедии в Днепропетровске

Небензя: Киевский режим закрыл рот Арестовичу за неудобную правду о трагедии в Днепропетровске - 20.01.2023 Украина.ру

Небензя: Киевский режим закрыл рот Арестовичу за неудобную правду о трагедии в Днепропетровске

Киевский режим заставил замолчать бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича после того, как тот рассказал о том, что на самом деле случилось в Днепропетровске, где сбитая украинской ПВО ракета упала на жилой дом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

2023-01-20T19:48

2023-01-20T19:48

2023-01-20T19:48

алексей арестович

небензя

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Он отметил, что украинская пропаганда пытается всеми правдами и неправдами помешать распространению информации о том, что жители украинских городов и сел чаще всего гибнут от пуль тех, кто должен их защищать - националистических батальонов и подразделений Вооруженных сил Украины."Стоит кому-то на Западе или на Украине признать эти очевидные вещи, ему сразу же затыкают рот. Так, в частности, произошло с рупором киевской пропаганды, советником президента Украины Арестовичем, которого после раскрытия деталей трагедии в Днепропетровске обвинили в распространении российской пропаганды, заставили уйти в отставку", - добавил Небензя.Он отметил, что для того, чтобы скрыть эту неудобную правду, киевский режим производит фальшивки "в духе Бучи и Изюма, когда инсценируется якобы расправа российских войск над мирным населением".Небензя также напомнил о трагедии в Краматорске, когда войска киевского режима нанесли удар "Точкой-У" по скоплению готовившихся к эвакуации людей, обвинив в этом Россию - несмотря на украинскую символику на обломках баллистической ракеты.

https://ukraina.ru/20230118/1042728449.html

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алексей арестович, небензя, украина, россия, новости