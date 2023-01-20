Генсек НАТО признал критическое опустошение арсеналов стран альянса, но призвал и дальше вооружать Киев - 20.01.2023 Украина.ру
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Генсек НАТО признал критическое опустошение арсеналов стран альянса, но призвал и дальше вооружать Киев
Генсек НАТО признал критическое опустошение арсеналов стран альянса, но призвал и дальше вооружать Киев - 20.01.2023 Украина.ру
Генсек НАТО признал критическое опустошение арсеналов стран альянса, но призвал и дальше вооружать Киев
Страны НАТО должны как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов, вопрос будет поднят на встрече министров обороны в феврале, заявил генсек Йенс Столтенберг на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии.
2023-01-20T19:29
2023-01-20T19:29
новости
украина
нато
йенс столтенберг
столтенберг
оружие
вооружения
боеприпасы
боеприпасы
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"Генсек заявил, что союзники по НАТО должны ускорить производство вооружений и боеприпасов, быстро восстановить запасы", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы НАТО.По словам Столтенберга, "альянс работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, чтобы удовлетворить эти потребности".Также генсек НАТО заявил, что "закупки станут важным пунктом повестки совещания министров обороны НАТО, которое состоится в феврале".При этом Столтенберг сказал, что нужно не только восполнить запасы вооружений и боеприпасов, но и одновременно нарастить поставки оружия Киеву на фоне поражений украинской армии.
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новости, украина, нато, йенс столтенберг, столтенберг, оружие, вооружения, боеприпасы, боеприпасы
Новости, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Столтенберг, оружие, вооружения, боеприпасы, боеприпасы

Генсек НАТО признал критическое опустошение арсеналов стран альянса, но призвал и дальше вооружать Киев

19:29 20.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Страны НАТО должны как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов, вопрос будет поднят на встрече министров обороны в феврале, заявил генсек Йенс Столтенберг на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии.
"Генсек заявил, что союзники по НАТО должны ускорить производство вооружений и боеприпасов, быстро восстановить запасы", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы НАТО.
По словам Столтенберга, "альянс работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, чтобы удовлетворить эти потребности".
Также генсек НАТО заявил, что "закупки станут важным пунктом повестки совещания министров обороны НАТО, которое состоится в феврале".
При этом Столтенберг сказал, что нужно не только восполнить запасы вооружений и боеприпасов, но и одновременно нарастить поставки оружия Киеву на фоне поражений украинской армии.
Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
16:55
На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков УкраинеУчастники встречи на американской базе в немецком Рамштайне не приняли никакого решения о поставках танков Leopard 2 Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого ТВ
 
НовостиУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергСтолтенбергоружиевооружениябоеприпасыбоеприпасы
 
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Заголовок открываемого материала
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19:29Генсек НАТО признал критическое опустошение арсеналов стран альянса, но призвал и дальше вооружать Киев
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