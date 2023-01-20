https://ukraina.ru/20230120/1042825343.html

Генсек НАТО признал критическое опустошение арсеналов стран альянса, но призвал и дальше вооружать Киев

Генсек НАТО признал критическое опустошение арсеналов стран альянса, но призвал и дальше вооружать Киев - 20.01.2023 Украина.ру

Генсек НАТО признал критическое опустошение арсеналов стран альянса, но призвал и дальше вооружать Киев

Страны НАТО должны как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов, вопрос будет поднят на встрече министров обороны в феврале, заявил генсек Йенс Столтенберг на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии.

2023-01-20T19:29

2023-01-20T19:29

2023-01-20T19:29

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боеприпасы

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"Генсек заявил, что союзники по НАТО должны ускорить производство вооружений и боеприпасов, быстро восстановить запасы", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы НАТО.По словам Столтенберга, "альянс работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, чтобы удовлетворить эти потребности".Также генсек НАТО заявил, что "закупки станут важным пунктом повестки совещания министров обороны НАТО, которое состоится в феврале".При этом Столтенберг сказал, что нужно не только восполнить запасы вооружений и боеприпасов, но и одновременно нарастить поставки оружия Киеву на фоне поражений украинской армии.

https://ukraina.ru/20230120/1042822606.html

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