https://ukraina.ru/20230120/1042824852.html

Результаты "Рамштайн-8": пока без танков, но с поддержкой. Итоги 20 января на Украине

Результаты "Рамштайн-8": пока без танков, но с поддержкой. Итоги 20 января на Украине - 20.01.2023 Украина.ру

Результаты "Рамштайн-8": пока без танков, но с поддержкой. Итоги 20 января на Украине

На встрече на базе Рамштайн союзники Украины не договорились о предоставлении Киеву немецких танков Leopard 2

2023-01-20T19:02

2023-01-20T19:02

2023-01-20T19:02

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042818890_0:45:3561:2048_1920x0_80_0_0_f1ba4dc792fd8c0e76b19ec06f99a711.jpg

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на восьмой встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".Соответствующее заявление Писториус сделал в кулуарах встречи в пятницу, 20 января, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung."Нет единодушного мнения", - сказал Писториус о переговорах по поставке Украине танков.По его словам, впечатление, что Германия блокирует такое решение, ошибочно."Есть весомые аргументы в пользу поставки, есть весомые аргументы против", - заявил министр обороны Германии.Писториус добавил, что он пока не может сказать, каким будет решение и когда оно будет принято.В то же время он дал понять, что Германия готовится к тому, чтобы быть готовой как можно быстрее поставить танки Leopard 2 в случае принятия решения в пользу поставки.Именно поэтому, рассказал Писториус, он приказал провести проверку в первый же день своего пребывания в должности, чтобы определить, какие запасы танков есть в Бундесвере и у промышленности.Основное внимание во время проверки будет уделяться наличию и количеству танков, а также их совместимости с танками и вооружением, которые могут быть поставлены Украине другими странами.Всё это послужит подготовкой ко дню, "который может наступить", сказал Писториус.Он также заявил, что ему ничего не известно о таком приказе о проверке от его предшественницы, министра Кристине Ламбрехт, которая подала в отставку на этой неделе.Писториус прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, ранее заявившего, что его страна может поставить немецкие танки и без согласия Германии. Немецкий министр обороны отметил, что партнёры, имеющие на вооружении танки Leopard, могут свободно обучать украинских солдат пользоваться ими.Писториус не захотел отвечать на вопрос, предоставит ли Германия Польше и другим государствам лицензию на экспорт танков немецкого производства. Он лишь заявил, что это решение должен принять канцлер Германии Олаф Шольц.В то же время Писториус пообещал, что поставки Украине оружия и оборудования продолжатся, перечислив комплексы ПВО Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard, а также анонсировал обучение украинских солдат обслуживанию этих видов вооружений.Открывая встречу в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наступает решающее время для Украины и её союзников."Это решающий момент. Россия перегруппировывается, набирает войска и пытается перевооружиться. Теперь не время медлить. Теперь время копнуть глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Так что мы не отступим. И мы не дрогнем в нашей решимости", — заявил Остин.Он заявил, что этот год будет решающим для Украины."Это решающий момент для Украины в решающее десятилетие для мира", — заявил американский министр обороны.При этом он заявил, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".За день до этого, 19 января, Соединённые Штаты объявили о выделении Украине дополнительных 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Пакет будет включать больше бронетехники и боеприпасов.Накануне американские СМИ заявили, что глава Остин во время встречи на базе Рамштайн не добился от Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков Leopard 2.Перед этим агентство Reuters сообщило, что глава американского военного ведомства на встрече со своим немецким коллегой намеревался давить на него по вопросу о поставках боевых машин.Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что же является приоритетом для Украины на "Рамштайн-8"."Есть три приоритета Украины на "Рамштайн-8": больше систем ПВО; оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы); систематические поставки боеприпасов плюс обслуживание и ремонт вооружения и техники",— заявил Резников.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, который выступал по видеосвязи перед участниками встречи заявил, что скоро ему понадобятся дальнобойные ракеты и самолёты."Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей — это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты", — заявил Зеленский.Но, по его словам, время работает на Россию."Мы должны спешить. Время должно стать нашим общим оружием", — подчеркнул он.Зеленский завершил свою речь на конференции призывом предоставить ракеты большей дальности и истребители F-16."В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию <...> В ваших силах обеспечить победу", — подчеркнул Зеленский.Примечательно, что за несколько часов до этого стало известно, что данные истребители Украине готовы предоставить Нидерланды. Об этом во время дебатов в парламенте сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.Депутат Сьёрд Сьёрдсма от D66 во время дебатов призвал правительство предоставить Украине боевые машины пехоты и истребители F-16.Хукстра заявил, что правительство потенциально готово обсуждать такой запрос Украины. Он отметил также, что на поставку стандартного вооружения "нет табу" и всё, что предоставляют Нидерланды, предоставляется по запросу Украины.

https://ukraina.ru/20230120/1042819684.html

https://ukraina.ru/20230120/1042807458.html

https://ukraina.ru/20230120/1042798994.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники