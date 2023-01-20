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Украинский эксперт Соскин: Эта восковая мумия Байден и Шольц нам ничего не дадут, Путин их запугал
Украинский эксперт Соскин: Эта восковая мумия Байден и Шольц нам ничего не дадут, Путин их запугал - 20.01.2023 Украина.ру
Украинский эксперт Соскин: Эта восковая мумия Байден и Шольц нам ничего не дадут, Путин их запугал
Предупреждения президента России Владимира Путина о последствиях поставок оружия ВСУ заставили американского лидера Джо Байдена отказаться от поставок танков Украине, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеобращении, опубликованном на YouTube.
2023-01-20T18:41
2023-01-20T18:41
2023-01-20T18:44
украина
владимир путин
олаф шольц
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новости
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"Нас дурят. Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и Шольц <...> нам ничего не дадут", — сказал Соскин.Он назвал глупыми отговорками слова американских чиновников о том, что танки Abrams сложны в обслуживании, напомнив, что эти бронемашины стоят на вооружении очень многих стран мира, среди которых Кувейт, Ирак, Египет и Саудовская Аравия."Германия нам говорит "не дадим Леопарды", Байден говорит "мы Абрамсы не дадим, они тяжелые". Это все, дорогие мои, брехня. Причем, видите, настолько тупые при власти на Украине стоят артисты, <…> что они даже мозги не могут включить и посмотреть, где эти Абрамсы есть, и что они делали", — резюмировал экс-советник.Ранее стало известно, что представители стран НАТО на встрече в немецком Рамштайне 20 января не согласовали поставки танков западного производства Украине.
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украина, владимир путин, олаф шольц, джо байден, новости
Украинский эксперт Соскин: Эта восковая мумия Байден и Шольц нам ничего не дадут, Путин их запугал
18:41 20.01.2023 (обновлено: 18:44 20.01.2023)
Предупреждения президента России Владимира Путина о последствиях поставок оружия ВСУ заставили американского лидера Джо Байдена отказаться от поставок танков Украине, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеобращении, опубликованном на YouTube.
"Нас дурят. Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и Шольц <...> нам ничего не дадут", — сказал Соскин.
Он назвал глупыми отговорками слова американских чиновников о том, что танки Abrams сложны в обслуживании, напомнив, что эти бронемашины стоят на вооружении очень многих стран мира, среди которых Кувейт, Ирак, Египет и Саудовская Аравия.
"Германия нам говорит "не дадим Леопарды", Байден говорит "мы Абрамсы не дадим, они тяжелые". Это все, дорогие мои, брехня. Причем, видите, настолько тупые при власти на Украине стоят артисты, <…> что они даже мозги не могут включить и посмотреть, где эти Абрамсы есть, и что они делали", — резюмировал экс-советник.
Ранее стало известно, что представители стран НАТО на встрече в немецком Рамштайне 20 января не согласовали поставки танков западного производства Украине.