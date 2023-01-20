https://ukraina.ru/20230120/1042824365.html

Украинский эксперт Соскин: Эта восковая мумия Байден и Шольц нам ничего не дадут, Путин их запугал

Украинский эксперт Соскин: Эта восковая мумия Байден и Шольц нам ничего не дадут, Путин их запугал - 20.01.2023 Украина.ру

Украинский эксперт Соскин: Эта восковая мумия Байден и Шольц нам ничего не дадут, Путин их запугал

Предупреждения президента России Владимира Путина о последствиях поставок оружия ВСУ заставили американского лидера Джо Байдена отказаться от поставок танков Украине, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеобращении, опубликованном на YouTube.

2023-01-20T18:41

2023-01-20T18:41

2023-01-20T18:44

украина

владимир путин

олаф шольц

джо байден

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"Нас дурят. Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и Шольц <...> нам ничего не дадут", — сказал Соскин.Он назвал глупыми отговорками слова американских чиновников о том, что танки Abrams сложны в обслуживании, напомнив, что эти бронемашины стоят на вооружении очень многих стран мира, среди которых Кувейт, Ирак, Египет и Саудовская Аравия."Германия нам говорит "не дадим Леопарды", Байден говорит "мы Абрамсы не дадим, они тяжелые". Это все, дорогие мои, брехня. Причем, видите, настолько тупые при власти на Украине стоят артисты, <…> что они даже мозги не могут включить и посмотреть, где эти Абрамсы есть, и что они делали", — резюмировал экс-советник.Ранее стало известно, что представители стран НАТО на встрече в немецком Рамштайне 20 января не согласовали поставки танков западного производства Украине.

https://ukraina.ru/20221202/1041450571.html

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украина, владимир путин, олаф шольц, джо байден, новости