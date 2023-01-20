https://ukraina.ru/20230120/1042824264.html
Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны
Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны - 20.01.2023 Украина.ру
Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны
На северных направлениях Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны, сообщает командование украинской армии
2023-01-20T18:28
2023-01-20T18:28
2023-01-20T18:28
новости
украина
пво
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Отмечается, что создано 19 групп ПВО на первом этапе работы на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. "Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - говорится в сообщении.Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Украина ситуацией на белорусской границе, заявил, что Киев отвел часть войск на север страны.
https://ukraina.ru/20230120/1042773635.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, пво
Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны
На северных направлениях Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны, сообщает командование украинской армии
"По инициативе командующего объединенных сил вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева на северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны", - говорится в сообщении командования в социальной сети.
Отмечается, что создано 19 групп ПВО на первом этапе работы на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. "Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - говорится в сообщении.
Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Украина ситуацией на белорусской границе, заявил, что Киев отвел часть войск на север страны.