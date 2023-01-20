https://ukraina.ru/20230120/1042824264.html

Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны

Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны - 20.01.2023 Украина.ру

Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны

На северных направлениях Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны, сообщает командование украинской армии

2023-01-20T18:28

2023-01-20T18:28

2023-01-20T18:28

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Отмечается, что создано 19 групп ПВО на первом этапе работы на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. "Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - говорится в сообщении.Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Украина ситуацией на белорусской границе, заявил, что Киев отвел часть войск на север страны.

https://ukraina.ru/20230120/1042773635.html

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2023

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новости, украина, пво