Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны - 20.01.2023 Украина.ру
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Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны
Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны - 20.01.2023 Украина.ру
Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны
На северных направлениях Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны, сообщает командование украинской армии
2023-01-20T18:28
2023-01-20T18:28
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Отмечается, что создано 19 групп ПВО на первом этапе работы на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. "Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - говорится в сообщении.Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Украина ситуацией на белорусской границе, заявил, что Киев отвел часть войск на север страны.
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новости, украина, пво
Новости, Украина, ПВО

Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны

18:28 20.01.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP / Libkos
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На северных направлениях Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны, сообщает командование украинской армии
"По инициативе командующего объединенных сил вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева на северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны", - говорится в сообщении командования в социальной сети.
Отмечается, что создано 19 групп ПВО на первом этапе работы на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. "Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - говорится в сообщении.
Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Украина ситуацией на белорусской границе, заявил, что Киев отвел часть войск на север страны.
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