Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины - 20.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230120/1042823777.html
Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины
Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины - 20.01.2023 Украина.ру
Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал вмешательство сил США в украинский кризис безумием, предупредив в интервью YouTube-каналу Judging Freedom о растущей вероятности прямого столкновения с Россией.
2023-01-20T17:47
2023-01-20T17:47
сша
украина
россия
поражение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/75/1033277538_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4af3e3ed5f9507208814e064b3b4ee21.jpg
Соединенные Штаты, по его словам, не готовы признаться в том, что истощить Россию с помощью конфликта на Украине не получается, и в то же время обостряют отношения с Москвой."Мы максимально все испортили, и ситуация продолжает ухудшаться. Речь не просто об отправке Киеву оборудования, которое все равно не изменит военный исход конфликта, а о том, что США своими действиями лишь сыплют соль на рану. Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие! В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами", — заявил Макгрегор.Он рассказал, что поражение США в прямом столкновении с Россией неизбежно, так как в таком гипотетическом противостоянии Москва находится в более выгодной позиции."Это всегда было моим худшим кошмаром. Меня волнует, что при описанных нами обстоятельствах, когда военная мощь Украины попросту рухнет, а правительство утратит способность к руководству, мы попытаемся каким-то образом вмешаться. И это вмешательство ускорит столкновение с русскими, которое мы проиграем. О поражении я говорю на основании простейшей математики и понимания того, кто именно занимает более выгодную позицию", — подчеркнул Макгрегор.
https://ukraina.ru/20221220/1041953499.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/75/1033277538_23:0:1800:1333_1920x0_80_0_0_43c4b9103c681cd462f9fc95a8acb176.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, украина, россия, поражение, новости
США, Украина, Россия, поражение, Новости

Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины

17:47 20.01.2023
 
© AP / Nathan Posner Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
 Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP / Nathan Posner
Читать в
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал вмешательство сил США в украинский кризис безумием, предупредив в интервью YouTube-каналу Judging Freedom о растущей вероятности прямого столкновения с Россией.
Соединенные Штаты, по его словам, не готовы признаться в том, что истощить Россию с помощью конфликта на Украине не получается, и в то же время обостряют отношения с Москвой.
"Мы максимально все испортили, и ситуация продолжает ухудшаться. Речь не просто об отправке Киеву оборудования, которое все равно не изменит военный исход конфликта, а о том, что США своими действиями лишь сыплют соль на рану. Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие! В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами", — заявил Макгрегор.
Он рассказал, что поражение США в прямом столкновении с Россией неизбежно, так как в таком гипотетическом противостоянии Москва находится в более выгодной позиции.
"Это всегда было моим худшим кошмаром. Меня волнует, что при описанных нами обстоятельствах, когда военная мощь Украины попросту рухнет, а правительство утратит способность к руководству, мы попытаемся каким-то образом вмешаться. И это вмешательство ускорит столкновение с русскими, которое мы проиграем. О поражении я говорю на основании простейшей математики и понимания того, кто именно занимает более выгодную позицию", — подчеркнул Макгрегор.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 10:24
Полковник Макгрегор: администрация Байдена встревожена возможностью поражения ВСУВ Белом доме встревожены возможностью поражения ВСУ этой зимой, однако готовы по-прежнему поощрять киевский режим на продолжение военных действий. Об этом говорится в статье американского полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 20 декабря в журнале The American Conservative
 
СШАУкраинаРоссияпоражениеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины
17:41Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО
17:29Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера
17:23Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января
17:12Владимир Джаралла: Когда жители Крыма слышат работу ПВО, чувствуют себя в безопасности
16:55На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине
16:31Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском
16:25На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении
16:08"Это неспроста": военный эксперт дал прогноз, для чего нужна группировка в Белоруссии
16:02Начало "Рамштайна-8", F-16 для Украины. Главное на Украине на 16:00 20 января
15:52В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова
15:23Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"
15:08Мощнейший укрепрайон и смертоносная "химия". Как идут бои за Авдеевку
15:01Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области
14:48Важные новости для Зеленского. Зачем директор ЦРУ тайно приезжал в Киев
14:44Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль
14:42Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград
14:42"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео
14:16Илья Крамник: У России есть три года для уничтожения ВСУ, иначе будет как в Великую Отечественную войну
14:07Военный эксперт Андрей Кошкин о защите Крыма от западных ракет
Лента новостейМолния