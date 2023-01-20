https://ukraina.ru/20230120/1042823777.html

Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины

Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины - 20.01.2023 Украина.ру

Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал вмешательство сил США в украинский кризис безумием, предупредив в интервью YouTube-каналу Judging Freedom о растущей вероятности прямого столкновения с Россией.

2023-01-20T17:47

2023-01-20T17:47

2023-01-20T17:47

сша

украина

россия

поражение

новости

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Соединенные Штаты, по его словам, не готовы признаться в том, что истощить Россию с помощью конфликта на Украине не получается, и в то же время обостряют отношения с Москвой."Мы максимально все испортили, и ситуация продолжает ухудшаться. Речь не просто об отправке Киеву оборудования, которое все равно не изменит военный исход конфликта, а о том, что США своими действиями лишь сыплют соль на рану. Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие! В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами", — заявил Макгрегор.Он рассказал, что поражение США в прямом столкновении с Россией неизбежно, так как в таком гипотетическом противостоянии Москва находится в более выгодной позиции."Это всегда было моим худшим кошмаром. Меня волнует, что при описанных нами обстоятельствах, когда военная мощь Украины попросту рухнет, а правительство утратит способность к руководству, мы попытаемся каким-то образом вмешаться. И это вмешательство ускорит столкновение с русскими, которое мы проиграем. О поражении я говорю на основании простейшей математики и понимания того, кто именно занимает более выгодную позицию", — подчеркнул Макгрегор.

https://ukraina.ru/20221220/1041953499.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, россия, поражение, новости