https://ukraina.ru/20230120/1042823777.html
Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины
Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины - 20.01.2023 Украина.ру
Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал вмешательство сил США в украинский кризис безумием, предупредив в интервью YouTube-каналу Judging Freedom о растущей вероятности прямого столкновения с Россией.
2023-01-20T17:47
2023-01-20T17:47
2023-01-20T17:47
сша
украина
россия
поражение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/75/1033277538_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4af3e3ed5f9507208814e064b3b4ee21.jpg
Соединенные Штаты, по его словам, не готовы признаться в том, что истощить Россию с помощью конфликта на Украине не получается, и в то же время обостряют отношения с Москвой."Мы максимально все испортили, и ситуация продолжает ухудшаться. Речь не просто об отправке Киеву оборудования, которое все равно не изменит военный исход конфликта, а о том, что США своими действиями лишь сыплют соль на рану. Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие! В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами", — заявил Макгрегор.Он рассказал, что поражение США в прямом столкновении с Россией неизбежно, так как в таком гипотетическом противостоянии Москва находится в более выгодной позиции."Это всегда было моим худшим кошмаром. Меня волнует, что при описанных нами обстоятельствах, когда военная мощь Украины попросту рухнет, а правительство утратит способность к руководству, мы попытаемся каким-то образом вмешаться. И это вмешательство ускорит столкновение с русскими, которое мы проиграем. О поражении я говорю на основании простейшей математики и понимания того, кто именно занимает более выгодную позицию", — подчеркнул Макгрегор.
https://ukraina.ru/20221220/1041953499.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/75/1033277538_23:0:1800:1333_1920x0_80_0_0_43c4b9103c681cd462f9fc95a8acb176.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, россия, поражение, новости
Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал вмешательство сил США в украинский кризис безумием, предупредив в интервью YouTube-каналу Judging Freedom о растущей вероятности прямого столкновения с Россией.
Соединенные Штаты, по его словам, не готовы признаться в том, что истощить Россию с помощью конфликта на Украине не получается, и в то же время обостряют отношения с Москвой.
"Мы максимально все испортили, и ситуация продолжает ухудшаться. Речь не просто об отправке Киеву оборудования, которое все равно не изменит военный исход конфликта, а о том, что США своими действиями лишь сыплют соль на рану. Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие! В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами", — заявил Макгрегор.
Он рассказал, что поражение США в прямом столкновении с Россией неизбежно, так как в таком гипотетическом противостоянии Москва находится в более выгодной позиции.
"Это всегда было моим худшим кошмаром. Меня волнует, что при описанных нами обстоятельствах, когда военная мощь Украины попросту рухнет, а правительство утратит способность к руководству, мы попытаемся каким-то образом вмешаться. И это вмешательство ускорит столкновение с русскими, которое мы проиграем. О поражении я говорю на основании простейшей математики и понимания того, кто именно занимает более выгодную позицию", — подчеркнул Макгрегор.