Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО - 20.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230120/1042823420.html
Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО
Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО - 20.01.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО
Многие дизайнеры, которые покинули страну сейчас, потом будут очень сильно сожалеть, что не пошли добровольцами, чтобы решить на всю жизнь проблему с карьерой, сказал политолог, глава Евразийского политического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру
2023-01-20T17:41
2023-01-20T17:41
новости
сво
добровольцы
дизайнеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/92/1033429265_107:0:2856:1546_1920x0_80_0_0_dc288160e7f6ff42428744c435c8f3af.jpg.webp
По его мнению, часть людей во всех профессиях останется, "это будет процентов десять — наиболее квалифицированные специалисты, в случае дизайнеров — это уже реальные художники с профильным образованием и хорошим даром".По его словам, в условиях сокращения рынка во многих специальностях начнется очень жесткий конкурс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230120/1042791379.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/92/1033429265_210:18:2407:1665_1920x0_80_0_0_9eea02c8be8bcb5d236b5dc41ffa93fe.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, добровольцы, дизайнеры
Новости, СВО, добровольцы, дизайнеры

Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО

17:41 20.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Многие дизайнеры, которые покинули страну сейчас, потом будут очень сильно сожалеть, что не пошли добровольцами, чтобы решить на всю жизнь проблему с карьерой, сказал политолог, глава Евразийского политического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру
По его мнению, часть людей во всех профессиях останется, "это будет процентов десять — наиболее квалифицированные специалисты, в случае дизайнеров — это уже реальные художники с профильным образованием и хорошим даром".
Многие дизайнеры, которые сейчас, чтобы уклониться от мобилизации, покинули страну, потом будут очень сильно сожалеть, что не пошли добровольцами, чтобы решить на всю жизнь проблему с карьерой. Потому что сейчас есть определенный высокий спрос на военных в условиях спецоперации, но дальше там включится весьма и весьма жесткий фильтр.
Никита Мендкович интервью
Никита Мендкович
политолог, глава Евразийского политического клуба
По его словам, в условиях сокращения рынка во многих специальностях начнется очень жесткий конкурс.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
12:21
"Запад превратил страну в государство-камикадзе". Эксперты о настоящем и будущем УкраиныПротивники России – это далеко не вся Украина, которой Запад отвел роль "государства-камикадзе". В украинском обществе есть запрос на мирное урегулирование конфликта
 
НовостиСВОдобровольцыдизайнеры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины
17:41Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО
17:29Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера
17:23Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января
17:12Владимир Джаралла: Когда жители Крыма слышат работу ПВО, чувствуют себя в безопасности
16:55На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине
16:31Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском
16:25На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении
16:08"Это неспроста": военный эксперт дал прогноз, для чего нужна группировка в Белоруссии
16:02Начало "Рамштайна-8", F-16 для Украины. Главное на Украине на 16:00 20 января
15:52В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова
15:23Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"
15:08Мощнейший укрепрайон и смертоносная "химия". Как идут бои за Авдеевку
15:01Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области
14:48Важные новости для Зеленского. Зачем директор ЦРУ тайно приезжал в Киев
14:44Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль
14:42Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград
14:42"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео
14:16Илья Крамник: У России есть три года для уничтожения ВСУ, иначе будет как в Великую Отечественную войну
14:07Военный эксперт Андрей Кошкин о защите Крыма от западных ракет
Лента новостейМолния