https://ukraina.ru/20230120/1042823420.html

Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО

Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО - 20.01.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО

Многие дизайнеры, которые покинули страну сейчас, потом будут очень сильно сожалеть, что не пошли добровольцами, чтобы решить на всю жизнь проблему с карьерой, сказал политолог, глава Евразийского политического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру

2023-01-20T17:41

2023-01-20T17:41

2023-01-20T17:41

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По его мнению, часть людей во всех профессиях останется, "это будет процентов десять — наиболее квалифицированные специалисты, в случае дизайнеров — это уже реальные художники с профильным образованием и хорошим даром".По его словам, в условиях сокращения рынка во многих специальностях начнется очень жесткий конкурс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230120/1042791379.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, добровольцы, дизайнеры