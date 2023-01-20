https://ukraina.ru/20230120/1042823420.html
Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО
Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО - 20.01.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО
Многие дизайнеры, которые покинули страну сейчас, потом будут очень сильно сожалеть, что не пошли добровольцами, чтобы решить на всю жизнь проблему с карьерой, сказал политолог, глава Евразийского политического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру
2023-01-20T17:41
2023-01-20T17:41
2023-01-20T17:41
новости
сво
добровольцы
дизайнеры
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По его мнению, часть людей во всех профессиях останется, "это будет процентов десять — наиболее квалифицированные специалисты, в случае дизайнеров — это уже реальные художники с профильным образованием и хорошим даром".По его словам, в условиях сокращения рынка во многих специальностях начнется очень жесткий конкурс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230120/1042791379.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, добровольцы, дизайнеры
Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО
Многие дизайнеры, которые покинули страну сейчас, потом будут очень сильно сожалеть, что не пошли добровольцами, чтобы решить на всю жизнь проблему с карьерой, сказал политолог, глава Евразийского политического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру