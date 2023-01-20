На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине - 20.01.2023 Украина.ру
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На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине
На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине - 20.01.2023 Украина.ру
На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине
Участники встречи на американской базе в немецком Рамштайне не приняли никакого решения о поставках танков Leopard 2 Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого ТВ
2023-01-20T16:55
2023-01-20T16:56
leopard-2 (танк)
украина
германия
нато
новости
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"Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по Leopard будет принято и каким оно будет", - сказал чиновник.По его словам, относительно поставок танков Украине "единой картины мнений нет, это однозначно"."Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное. Есть аргументы и за поставки, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против", - добавил Писториус.Чиновник также сообщил, что страны НАТО стремятся как можно скорее прийти к общей точки зрения.Он уточнил, что утром 20 января распорядился проверить наличие и состояние имеющихся у бундесвера танков Leopard 2 для того, чтобы "иметь возможность действовать быстро", если НАТО когда-нибудь все же решится отправить Киеву боевые танки.
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leopard-2 (танк), украина, германия, нато, новости
Leopard-2 (танк), Украина, Германия, НАТО, Новости

На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине

16:55 20.01.2023 (обновлено: 16:56 20.01.2023)
 
© commons.wikimedia.org / .S. Army Europe photo by Visual Information Specialist Markus RauchenbergerLeopard 2A6
Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© commons.wikimedia.org / .S. Army Europe photo by Visual Information Specialist Markus Rauchenberger
Читать в
Участники встречи на американской базе в немецком Рамштайне не приняли никакого решения о поставках танков Leopard 2 Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого ТВ
"Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по Leopard будет принято и каким оно будет", - сказал чиновник.
По его словам, относительно поставок танков Украине "единой картины мнений нет, это однозначно".
"Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное. Есть аргументы и за поставки, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против", - добавил Писториус.
Чиновник также сообщил, что страны НАТО стремятся как можно скорее прийти к общей точки зрения.
Он уточнил, что утром 20 января распорядился проверить наличие и состояние имеющихся у бундесвера танков Leopard 2 для того, чтобы "иметь возможность действовать быстро", если НАТО когда-нибудь все же решится отправить Киеву боевые танки.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
10:59
У Шольца пытаются отобрать Leopard - CNNГлава Пентагона Ллойд Остин не смог переубедить нового министра обороны Германии Бориса Писториуса в части передачи Украине немецких танков. Об этом 19 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в американской администрации
 
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