https://ukraina.ru/20230120/1042822606.html

На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине

На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине - 20.01.2023 Украина.ру

На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине

Участники встречи на американской базе в немецком Рамштайне не приняли никакого решения о поставках танков Leopard 2 Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого ТВ

2023-01-20T16:55

2023-01-20T16:55

2023-01-20T16:56

leopard-2 (танк)

украина

германия

нато

новости

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"Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по Leopard будет принято и каким оно будет", - сказал чиновник.По его словам, относительно поставок танков Украине "единой картины мнений нет, это однозначно"."Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное. Есть аргументы и за поставки, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против", - добавил Писториус.Чиновник также сообщил, что страны НАТО стремятся как можно скорее прийти к общей точки зрения.Он уточнил, что утром 20 января распорядился проверить наличие и состояние имеющихся у бундесвера танков Leopard 2 для того, чтобы "иметь возможность действовать быстро", если НАТО когда-нибудь все же решится отправить Киеву боевые танки.

https://ukraina.ru/20230120/1042805622.html

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leopard-2 (танк), украина, германия, нато, новости