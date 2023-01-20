https://ukraina.ru/20230120/1042822606.html
На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине
На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине - 20.01.2023 Украина.ру
На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине
Участники встречи на американской базе в немецком Рамштайне не приняли никакого решения о поставках танков Leopard 2 Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого ТВ
2023-01-20T16:55
2023-01-20T16:55
2023-01-20T16:56
leopard-2 (танк)
украина
германия
нато
новости
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"Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по Leopard будет принято и каким оно будет", - сказал чиновник.По его словам, относительно поставок танков Украине "единой картины мнений нет, это однозначно"."Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное. Есть аргументы и за поставки, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против", - добавил Писториус.Чиновник также сообщил, что страны НАТО стремятся как можно скорее прийти к общей точки зрения.Он уточнил, что утром 20 января распорядился проверить наличие и состояние имеющихся у бундесвера танков Leopard 2 для того, чтобы "иметь возможность действовать быстро", если НАТО когда-нибудь все же решится отправить Киеву боевые танки.
https://ukraina.ru/20230120/1042805622.html
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leopard-2 (танк), украина, германия, нато, новости
На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине
16:55 20.01.2023 (обновлено: 16:56 20.01.2023)
Участники встречи на американской базе в немецком Рамштайне не приняли никакого решения о поставках танков Leopard 2 Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого ТВ
"Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по Leopard будет принято и каким оно будет", - сказал чиновник.
По его словам, относительно поставок танков Украине "единой картины мнений нет, это однозначно".
"Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное. Есть аргументы и за поставки, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против", - добавил Писториус.
Чиновник также сообщил, что страны НАТО стремятся как можно скорее прийти к общей точки зрения.
Он уточнил, что утром 20 января распорядился проверить наличие и состояние имеющихся у бундесвера танков Leopard 2 для того, чтобы "иметь возможность действовать быстро", если НАТО когда-нибудь все же решится отправить Киеву боевые танки.