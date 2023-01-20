https://ukraina.ru/20230120/1042821855.html

Владимир Джаралла: Когда жители Крыма слышат работу ПВО, чувствуют себя в безопасности

Владимир Джаралла: Когда жители Крыма слышат работу ПВО, чувствуют себя в безопасности - 20.01.2023 Украина.ру

Владимир Джаралла: Когда жители Крыма слышат работу ПВО, чувствуют себя в безопасности

20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым"

2023-01-20T17:12

2023-01-20T17:12

2023-01-20T17:12

интервью

крым

херсон

туризм

всу

россия

крымский мост

пво

беженцы

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История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.Сейчас в Крыму опасаются крупного наступления ВСУ, поскольку информационное давление со стороны Украины и Запада очень велико, а с нашей стороны нет контрпропаганды. Мы читаем новости о масштабных поставках натовского оружия и планах противника, но не даем пояснения с нашей стороны. Это серьезное упущение местных информационных структур и структур более высокого уровня. Так что тревога есть. Другое дело, что надо с этим работать. Возможности у нас для этого есть, считает политолог Владимир Джаралла.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, СВО длится почти год. С какими проблемами столкнулся Крым за это время, не считая вопросов безопасности?- Как раз-таки с безопасностью все неплохо. Мы жили все эти восемь лет в ожидании, что нечто подобное должно произойти. Для нас это было испытанием. Поэтому когда мы слышим новости о работе ПВО или умелых действиях контрразведки, это вызывает у нас чувство спокойствия. Мы понимаем, что это было неизбежно и хорошо, что мы к этому более-менее готовы.В остальном, как ни странно, СВО даже принесла нам пользу. Интеграция с освобожденными регионами сразу же дала определенный экономический эффект. Сами эти регионы стали расти в части получения доходов (даже по сравнению с тем, что у них было). Для людей это во многом оказалось шоком, так как они находились в изоляции и не понимали, о чем идет речь. И для нас этот эффект оказался позитивным, потому что поступающая оттуда качественная продукция сбила цены по целому ряду позиций, которые ранее были очень высокими.Беженцев у нас стало достаточно много, они заметны. И тут тоже есть интересная деталь. Многие из этих беженцев, у которых есть деньги, и до этого неофициально обосновывались в регионе. Остальных же власти Крыма и Севастополя стараются размещать по мере возможностей или помогают им при переезде в другие регионы. Но, опять же, к этой проблеме мы тоже готовились.Что касается экономики, то через Крым идет большое число грузов. После теракта на мосту почти все фуры идут по сухопутному коридору. Так что на всем севере Крыма постоянно движутся колонны. И там уже установился свой ритм, когда колонны останавливаются и пропускают друг друга. Это связано с тем, что в Херсонской области по определению отсутствуют дороги. Их только сейчас начинают воссоздавать при российской помощи.В этом году в Крыму возможна засуха. Но благодаря днепровской воде есть шанс, что ее удастся преодолеть с наименьшими потерями.Я бы еще хотел отметить изменения на рынке недвижимости. Некоторое время шел непрерывный рост цен. Сейчас он остановился, продажи отдельных позиций выросли, но незначительно. Рынок замер, потому что нужно определиться с происходящим. При этом достаточно много людей из материковой России продолжают закрывать сделки, потому что они для себя определились с возможностью находиться в регионе.Болезненной остается логистика. По понятным и не вызывающим возражения причинам остановка гражданского сообщения стала самым дискомфортным моментом, а движение на поездах сказалось на количестве туристов. Мне сложно сказать, сколько людей сознательно отказались отдыхать в Крыму из соображений безопасности. Скорее, это связано с общим снижением качества сервиса.Предстоящий курортный сезон по меркам доковидного периода оценивается как нормальный или даже хороший. Сейчас он возвращается к привычным цифрам и показателям.- Много ли в Крыму обосновалось беженцев из Херсона? Как они себя чувствуют? Много ли среди них "ждунов"?- Насчет "ждунов" ответ очень простой. Они как раз сюда и не приехали. Они остались там. Смысла срываться они для себя не увидели.А так беженцев много. Конечно же, для людей это шок. Конечно же, для них это очень тяжело, потому что все приходится начинать с нуля. Власти оказывают им помощь, но значительную часть забот по трудоустройству и поиску жилья людям приходится брать на себя самим.Я уже говорил, что рынок недвижимости немного просел. Это произошло по той простой причине, что появился спрос на съем жилья.Конечно, ситуация с ними не столь трагичная, как если бы они вернулись из зоны боев. Но все равно веселого в этом мало. Главная проблема состоит в том, что люди никак не могут определиться: либо им начинать все заново, либо подождать немного, когда появится возможность вернуться назад.- Есть ли примеры откровенного хамства среди беженцев, когда они считают, что их все обязаны кормить, но при этом оскорбляют Россию?- Нет. Возможны какие-то человеческие срывы. Бывает так, что человек сталкивается с бюрократией, наговорит что-то лишнего, а потом сам же об этом жалеет. Людей, которые держат камень за пазухой, немного.- Часто ли крымчане ездят на освобожденные территории просто так?- Сообщение с новыми территориями идет очень активно, но только в торгово-экономическом плане. Идет непрерывный поток автомобилей из внешнего региона с продукцией в Крым. Раньше эта продукция уходила украинским скупщикам, но сейчас они исчезли и люди перешли к новым возможностям, которые они для себя открыли. Просто так туда никто не ездит. Они не видят смысла, для чего там бывать. Многие решают деловые вопросы: сельхозработы, перегон туда техники, поставка топлива. Личные контакты сократились.- Опасаются ли в Крыму крупного наступления ВСУ на Мелитополь?- Да, опасаются, поскольку информационное давление со стороны Украины и Запада очень велико, а с нашей стороны я не вижу какой-то контрпропаганды. Мы читаем новости о масштабных поставках натовского оружия и планах противника, но не даем пояснения с нашей стороны. Это серьезное упущение местных информационных структур и структур более высокого уровня. Так что тревога есть. Другое дело, что надо с этим работать. Возможности у нас для этого есть.- При каких обстоятельствах возможен срыв курортного сезона из соображений безопасности?- Только при масштабном прорыве системы ПВО и регулярных обстрелах. Напомню, что летом уже были инциденты, связанные со взрывами на севере Крыма. Они привели к оттоку туристов, но в целом южные районы этого не почувствовали. Если же война переместится к границам Крыма, то тогда надо будет думать не о курортном сезоне, а о других вещах. Пока же тут ситуация такая же, как и в предыдущие годы.

https://ukraina.ru/20230120/1042780718.html

https://ukraina.ru/20230119/1042769951.html

https://ukraina.ru/20230120/1042812062.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, крым, херсон, туризм, всу, россия, крымский мост, пво, беженцы