https://ukraina.ru/20230120/1042821339.html

Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском

Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском - 20.01.2023 Украина.ру

Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) проинформировала депутатов Бундестага об "огромных" потерях войск киевского режима под Артёмовском (Бахмутом). Об этом говорится в статье, опубликованной 20 января в немецком журнале Der Spiegel

2023-01-20T16:31

2023-01-20T16:31

2023-01-20T16:31

новости

германия

der spiegel

артёмовск (бахмут)

бундестаг

спецоперация

потери всу

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По словам издания, это произошло на "секретном совещании", состоявшемся в Бундестаге на этой неделе.В случае, если Артёмовск перейдёт под контроль российских войск, это повлияет на всю линию обороны киевского режима, сообщает Der Spiegel.Днём ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения установили полный контроль над населённым пунктом Клещеевка, расположенным к югу от города.

https://ukraina.ru/20230117/1042698978.html

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новости, германия, der spiegel, артёмовск (бахмут), бундестаг, спецоперация, потери всу