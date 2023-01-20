Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском - 20.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230120/1042821339.html
Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском
Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском - 20.01.2023 Украина.ру
Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) проинформировала депутатов Бундестага об "огромных" потерях войск киевского режима под Артёмовском (Бахмутом). Об этом говорится в статье, опубликованной 20 января в немецком журнале Der Spiegel
2023-01-20T16:31
2023-01-20T16:31
новости
германия
der spiegel
артёмовск (бахмут)
бундестаг
спецоперация
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040067216_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_671fba1922de59a2217e057b3dfed6df.jpg
По словам издания, это произошло на "секретном совещании", состоявшемся в Бундестаге на этой неделе.В случае, если Артёмовск перейдёт под контроль российских войск, это повлияет на всю линию обороны киевского режима, сообщает Der Spiegel.Днём ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения установили полный контроль над населённым пунктом Клещеевка, расположенным к югу от города.
https://ukraina.ru/20230117/1042698978.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040067216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_84b7d8396b8a975a2fa1475e3d576d14.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, der spiegel, артёмовск (бахмут), бундестаг, спецоперация, потери всу
Новости, Германия, Der Spiegel, Артёмовск (Бахмут), Бундестаг, Спецоперация, потери ВСУ

Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском

16:31 20.01.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) проинформировала депутатов Бундестага об "огромных" потерях войск киевского режима под Артёмовском (Бахмутом). Об этом говорится в статье, опубликованной 20 января в немецком журнале Der Spiegel
По словам издания, это произошло на "секретном совещании", состоявшемся в Бундестаге на этой неделе.

То, что смогли сообщить официальные лица, настораживает: на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, а на брифинге БНД говорилось о трёхзначных цифрах погибших [у ВСУ] за сутки

Der Spiegel
Немецкий журнал
В случае, если Артёмовск перейдёт под контроль российских войск, это повлияет на всю линию обороны киевского режима, сообщает Der Spiegel.
Днём ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения установили полный контроль над населённым пунктом Клещеевка, расположенным к югу от города.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 10:47
Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и МарьинкиВрио главы ДНР Денис Пушилин 17 января заявил об успехах российских военных в Марьинке, выразив надежду, что этот населенный пункт вместе с Артемовском (Бахмутом) в скором будущем перейдет под контроль РФ. Его слова прозвучали в эфире "Россия 24"
 
НовостиГерманияDer SpiegelАртёмовск (Бахмут)БундестагСпецоперацияпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины
17:41Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО
17:29Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера
17:23Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января
17:12Владимир Джаралла: Когда жители Крыма слышат работу ПВО, чувствуют себя в безопасности
16:55На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине
16:31Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском
16:25На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении
16:08"Это неспроста": военный эксперт дал прогноз, для чего нужна группировка в Белоруссии
16:02Начало "Рамштайна-8", F-16 для Украины. Главное на Украине на 16:00 20 января
15:52В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова
15:23Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"
15:08Мощнейший укрепрайон и смертоносная "химия". Как идут бои за Авдеевку
15:01Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области
14:48Важные новости для Зеленского. Зачем директор ЦРУ тайно приезжал в Киев
14:44Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль
14:42Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград
14:42"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео
14:16Илья Крамник: У России есть три года для уничтожения ВСУ, иначе будет как в Великую Отечественную войну
14:07Военный эксперт Андрей Кошкин о защите Крыма от западных ракет
Лента новостейМолния