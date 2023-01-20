Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) проинформировала депутатов Бундестага об "огромных" потерях войск киевского режима под Артёмовском (Бахмутом). Об этом говорится в статье, опубликованной 20 января в немецком журнале Der Spiegel
По словам издания, это произошло на "секретном совещании", состоявшемся в Бундестаге на этой неделе.
То, что смогли сообщить официальные лица, настораживает: на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, а на брифинге БНД говорилось о трёхзначных цифрах погибших [у ВСУ] за сутки
В случае, если Артёмовск перейдёт под контроль российских войск, это повлияет на всю линию обороны киевского режима, сообщает Der Spiegel.
Днём ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения установили полный контроль над населённым пунктом Клещеевка, расположенным к югу от города.
17 января, 10:47Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и МарьинкиВрио главы ДНР Денис Пушилин 17 января заявил об успехах российских военных в Марьинке, выразив надежду, что этот населенный пункт вместе с Артемовском (Бахмутом) в скором будущем перейдет под контроль РФ. Его слова прозвучали в эфире "Россия 24"