https://ukraina.ru/20230120/1042820560.html

На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении

На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении - 20.01.2023 Украина.ру

На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении

Голливудский актер Уилл Смит нарвался на хейт со стороны украинцев. Причиной послужила его новая публикация в соцсети, где артист показал процесс съемок под трек российского исполнителя

2023-01-20T16:25

2023-01-20T16:25

2023-01-20T16:25

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В кадре мужчина пускает игрушечную машинку по работающей беговой дорожке в клубах пара, создавая эффект реального автомобиля, пробирающегося через вьюгу и снегопад."Вы удивитесь, сколько сцен в фильмах сделано именно так! Люблю их творчество", - подписал ролик Смит.На видео американский актер положил песню "Ты и я" молодого исполнителя Хачо Дунамаляна, выступающего под ником Xcho. Примечательно, что родился он даже не в России, а в Армении.Русская музыка за очень короткое время собрала почти 1,5 млн "лайков" и более 7 тысяч комментариев, большая часть из которых оказалась негативной."Русская музыка в вашем видео – это [плохо]. Пожалуйста, не используйте эту песню, если вы действительно поддерживаете Украину", "Почему здесь русская песня?", "Что, почему ты используешь русскую музыку? Вы поддерживаете Россию? Пожалуйста, прекратите этот позор", "Ты должен был выбрать другую песню!", - писали в основном украиноязычные пользователи.Однако попадаются среди комментариев и вполне позитивные, как, например, эти:"Трек крутой", "Респект и уважуха, братан!", "Крутая песня, крутое видео, крутой Уилл!", "Россия повсюду! Великая держава! И ничего с этим не поделать", – написали люди.

https://ukraina.ru/20230120/1042801172.html

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новости, голливуд, актер, музыка, песня, русский язык, украина