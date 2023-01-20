На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении - 20.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230120/1042820560.html
На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении
На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении - 20.01.2023 Украина.ру
На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении
Голливудский актер Уилл Смит нарвался на хейт со стороны украинцев. Причиной послужила его новая публикация в соцсети, где артист показал процесс съемок под трек российского исполнителя
2023-01-20T16:25
2023-01-20T16:25
новости
голливуд
актер
музыка
песня
русский язык
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102037/95/1020379599_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_e87d315fa137261bbf89afaf77ad196f.jpg.webp
В кадре мужчина пускает игрушечную машинку по работающей беговой дорожке в клубах пара, создавая эффект реального автомобиля, пробирающегося через вьюгу и снегопад."Вы удивитесь, сколько сцен в фильмах сделано именно так! Люблю их творчество", - подписал ролик Смит.На видео американский актер положил песню "Ты и я" молодого исполнителя Хачо Дунамаляна, выступающего под ником Xcho. Примечательно, что родился он даже не в России, а в Армении.Русская музыка за очень короткое время собрала почти 1,5 млн "лайков" и более 7 тысяч комментариев, большая часть из которых оказалась негативной."Русская музыка в вашем видео – это [плохо]. Пожалуйста, не используйте эту песню, если вы действительно поддерживаете Украину", "Почему здесь русская песня?", "Что, почему ты используешь русскую музыку? Вы поддерживаете Россию? Пожалуйста, прекратите этот позор", "Ты должен был выбрать другую песню!", - писали в основном украиноязычные пользователи.Однако попадаются среди комментариев и вполне позитивные, как, например, эти:"Трек крутой", "Респект и уважуха, братан!", "Крутая песня, крутое видео, крутой Уилл!", "Россия повсюду! Великая держава! И ничего с этим не поделать", – написали люди.
https://ukraina.ru/20230120/1042801172.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102037/95/1020379599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8bbb39fa341ae6b1f400b5ac40c13bc7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, голливуд, актер, музыка, песня, русский язык, украина
Новости, Голливуд, актер, музыка, песня, Русский язык, Украина

На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении

16:25 20.01.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Голливудский актер Уилл Смит нарвался на хейт со стороны украинцев. Причиной послужила его новая публикация в соцсети, где артист показал процесс съемок под трек российского исполнителя
В кадре мужчина пускает игрушечную машинку по работающей беговой дорожке в клубах пара, создавая эффект реального автомобиля, пробирающегося через вьюгу и снегопад.
"Вы удивитесь, сколько сцен в фильмах сделано именно так! Люблю их творчество", - подписал ролик Смит.
На видео американский актер положил песню "Ты и я" молодого исполнителя Хачо Дунамаляна, выступающего под ником Xcho. Примечательно, что родился он даже не в России, а в Армении.
Русская музыка за очень короткое время собрала почти 1,5 млн "лайков" и более 7 тысяч комментариев, большая часть из которых оказалась негативной.
"Русская музыка в вашем видео – это [плохо]. Пожалуйста, не используйте эту песню, если вы действительно поддерживаете Украину", "Почему здесь русская песня?", "Что, почему ты используешь русскую музыку? Вы поддерживаете Россию? Пожалуйста, прекратите этот позор", "Ты должен был выбрать другую песню!", - писали в основном украиноязычные пользователи.
Однако попадаются среди комментариев и вполне позитивные, как, например, эти:
"Трек крутой", "Респект и уважуха, братан!", "Крутая песня, крутое видео, крутой Уилл!", "Россия повсюду! Великая держава! И ничего с этим не поделать", – написали люди.
Зеленский
10:21
"Наглый мошенник": Зеленский разозлил британцевЧитатели британского издания The Daily Mail не оценили жалоб Владимира Зеленского, высказанных им на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Соответствующие комментарии появились 19 января под свежей публикацией на сайте газеты
 
НовостиГолливудактермузыкапесняРусский языкУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Американский полковник назвал "самый худший кошмар", который ждет США из-за Украины
17:41Эксперт объяснил, почему уехавшие дизайнеры пожалеют, что не пошли добровольцами на СВО
17:29Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера
17:23Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января
17:12Владимир Джаралла: Когда жители Крыма слышат работу ПВО, чувствуют себя в безопасности
16:55На встрече НАТО в Рамштайне не согласовали поставки немецких танков Украине
16:31Der Spiegel: в Германии озабочены большими потерями ВСУ под Артёмовском
16:25На Уилла Смита напали украинцы за песню уроженца Армении
16:08"Это неспроста": военный эксперт дал прогноз, для чего нужна группировка в Белоруссии
16:02Начало "Рамштайна-8", F-16 для Украины. Главное на Украине на 16:00 20 января
15:52В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова
15:23Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"
15:08Мощнейший укрепрайон и смертоносная "химия". Как идут бои за Авдеевку
15:01Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области
14:48Важные новости для Зеленского. Зачем директор ЦРУ тайно приезжал в Киев
14:44Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль
14:42Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград
14:42"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео
14:16Илья Крамник: У России есть три года для уничтожения ВСУ, иначе будет как в Великую Отечественную войну
14:07Военный эксперт Андрей Кошкин о защите Крыма от западных ракет
Лента новостейМолния