Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января - 20.01.2023 Украина.ру
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Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января
Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января - 20.01.2023 Украина.ру
Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января
Украина.ру, 20.01.2023
2023-01-20T17:23
2023-01-20T17:23
эксклюзив
танки
запад
сша
нато
всу
оружие
поставки
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Что НАТО хорошо, то для Украины – проблемаЭксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро отмечает, что огромное разнообразие оружия в небольших количествах уже несколько месяцев создаёт очень большие логистические проблемы для ВСУ."Все эти вооружения разные. Обещанные англичанами танки Challenger 2 имеют пушки с ребристым стволом калибра 120 мм, которые не принимают боеприпасы других танков, имеющих гладкие стволы калибра 120 мм. Им не подходят одинаковые боеприпасы. Кроме того, танк Challenger 2, в зависимости от модификации, весит от 65 до 75 тонн: они не пройдут по мостам на Украине. То же самое касается немецкого Leopard 2, который весит 65 тонн. Эти танки слишком тяжёлые для Украины. И американский Abrams тоже слишком тяжёлый, с очень большим расходом топлива", - рассказал Моро в комментарии РИА Новости.По его словам, государства-члены НАТО осознают, что это создаёт трудноразрешимые логистические проблемы для украинской армии, но хотят показать себя в лучшем свете на очередной встрече в формате "Рамштайн", на которых решаются вопросы оказания военной помощи ВСУ. Также представители альянса постоянно объявляют о новых поставках вооружений, "чтобы не дать киевской армии немедленно сложить оружие", добавил Моро."НАТО хочет восстановить украинскую армию к весне, но в каком состоянии будет украинская армия через 2-3 месяца, сегодня никто не знает. В любом случае, ничего хорошего это не сулит. Украина говорит о возвращении Крыма при помощи этой объявленной для поставок разнородной тяжёлой техникой, но это чистая пропаганда. Это просто смешно. Это как с немецкой армией перед Курской битвой летом 1943 года: немецкие генералы недооценили советскую армию, которая вышла победителем из величайшего танкового сражения в истории. Сегодня НАТО совершает ту же ошибку, что и немецкая армия в 43-м", - заявил французский эксперт.Украинский конфликт аукнулся всему мируВ заключительный день Всемирного экономического форума в Давосе речь шла о масштабах последствий украинского кризиса."Необходимо прекращение огня. Это глобальный конфликт, потому что он напрямую влияет на уровень цен на товары, цен на энергетику", - заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.Его позицию поддержала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она констатировала, что конфликт на Украине "уничтожил "дивиденды мира", которыми мы наслаждались три десятилетия". На этом фоне государства меняют свою инвестиционную политику, перенаправляя средства в военный сектор, к тому же обостряются такие глобальные проблемы, как бедность и голод."Это война против мирового экономического процветания", - констатировала Георгиева.По прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 2,7%, это третий худший показатель за последние десятилетия, не считая мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19.Кто за мир на Украине, а кто – за войнуПока одни говорили о необходимости приближения мира, другие рассуждали, как можно продлить войну на Украине."Мы полностью опустошили свои запасы советских вооружений. Для меня ясно, что единственный путь вперёд, к сожалению – это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим", – заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, выступая в Давосе на дискуссии о будущем отношений РФ и ЕС.На первых этапах специальной военной операции РФ на Украине страны НАТО старались передать украинским военным прежде всего оставшиеся у них советские вооружения, которыми бойцы ВСУ умеют пользоваться.Сохранить и даже нарастить объёмы военной помощи Киеву тем временем на авиабазе Рамштайн в ФРГ призывал глава Пентагона Ллойд Остин: "Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира"."В конце концов любое мирное соглашение заключается за столом переговоров. Вопрос только в том, сколько времени для этого понадобится, сколько будет жертв и какой будет нанесен урон. Я бы также хотела сказать, что в любой войне нет победителя. Я боюсь, что мы вступим в очень продолжительный или замороженный конфликт, который нанесёт большой ущерб", – предупредила глава МИД Словении Таня Файон в Давосе.
https://ukraina.ru/20230119/1042778019.html
https://ukraina.ru/20230120/1042798113.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, танки, запад, сша, нато, всу, оружие, поставки
Эксклюзив, танки, Запад, США, НАТО, ВСУ, оружие, поставки

Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января

17:23 20.01.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Что НАТО хорошо, то для Украины – проблема
Эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро отмечает, что огромное разнообразие оружия в небольших количествах уже несколько месяцев создаёт очень большие логистические проблемы для ВСУ.
"Все эти вооружения разные. Обещанные англичанами танки Challenger 2 имеют пушки с ребристым стволом калибра 120 мм, которые не принимают боеприпасы других танков, имеющих гладкие стволы калибра 120 мм. Им не подходят одинаковые боеприпасы.
Кроме того, танк Challenger 2, в зависимости от модификации, весит от 65 до 75 тонн: они не пройдут по мостам на Украине. То же самое касается немецкого Leopard 2, который весит 65 тонн. Эти танки слишком тяжёлые для Украины. И американский Abrams тоже слишком тяжёлый, с очень большим расходом топлива", - рассказал Моро в комментарии РИА Новости.
По его словам, государства-члены НАТО осознают, что это создаёт трудноразрешимые логистические проблемы для украинской армии, но хотят показать себя в лучшем свете на очередной встрече в формате "Рамштайн", на которых решаются вопросы оказания военной помощи ВСУ.
Также представители альянса постоянно объявляют о новых поставках вооружений, "чтобы не дать киевской армии немедленно сложить оружие", добавил Моро.
"НАТО хочет восстановить украинскую армию к весне, но в каком состоянии будет украинская армия через 2-3 месяца, сегодня никто не знает. В любом случае, ничего хорошего это не сулит.
Украина говорит о возвращении Крыма при помощи этой объявленной для поставок разнородной тяжёлой техникой, но это чистая пропаганда. Это просто смешно. Это как с немецкой армией перед Курской битвой летом 1943 года: немецкие генералы недооценили советскую армию, которая вышла победителем из величайшего танкового сражения в истории.
Сегодня НАТО совершает ту же ошибку, что и немецкая армия в 43-м", - заявил французский эксперт.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Украинский конфликт аукнулся всему миру
В заключительный день Всемирного экономического форума в Давосе речь шла о масштабах последствий украинского кризиса.
"Необходимо прекращение огня. Это глобальный конфликт, потому что он напрямую влияет на уровень цен на товары, цен на энергетику", - заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Его позицию поддержала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она констатировала, что конфликт на Украине "уничтожил "дивиденды мира", которыми мы наслаждались три десятилетия".
На этом фоне государства меняют свою инвестиционную политику, перенаправляя средства в военный сектор, к тому же обостряются такие глобальные проблемы, как бедность и голод.
"Это война против мирового экономического процветания", - констатировала Георгиева.
По прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 2,7%, это третий худший показатель за последние десятилетия, не считая мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19.
Кто за мир на Украине, а кто – за войну
Пока одни говорили о необходимости приближения мира, другие рассуждали, как можно продлить войну на Украине.
"Мы полностью опустошили свои запасы советских вооружений. Для меня ясно, что единственный путь вперёд, к сожалению – это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим", – заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, выступая в Давосе на дискуссии о будущем отношений РФ и ЕС.
На первых этапах специальной военной операции РФ на Украине страны НАТО старались передать украинским военным прежде всего оставшиеся у них советские вооружения, которыми бойцы ВСУ умеют пользоваться.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
09:45
Дело не в страхе перед РФ: эксперт объяснил, почему Запад не дает Украине танки Утверждения некоторых российских экспертов о том, что западные страны не поставляли киевскому режиму боевые танки из опасений возможной реакции со стороны России несерьёзны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сохранить и даже нарастить объёмы военной помощи Киеву тем временем на авиабазе Рамштайн в ФРГ призывал глава Пентагона Ллойд Остин: "Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира".
"В конце концов любое мирное соглашение заключается за столом переговоров. Вопрос только в том, сколько времени для этого понадобится, сколько будет жертв и какой будет нанесен урон.
Я бы также хотела сказать, что в любой войне нет победителя. Я боюсь, что мы вступим в очень продолжительный или замороженный конфликт, который нанесёт большой ущерб", – предупредила глава МИД Словении Таня Файон в Давосе.
 
ЭксклюзивтанкиЗападСШАНАТОВСУоружиепоставки
 
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