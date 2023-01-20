https://ukraina.ru/20230120/1042820238.html

Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января

Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января - 20.01.2023 Украина.ру

Западные танки – не для Украины: что говорили об Украине в мире 20 января

Украина.ру, 20.01.2023

2023-01-20T17:23

2023-01-20T17:23

2023-01-20T17:23

эксклюзив

танки

запад

сша

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всу

оружие

поставки

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Что НАТО хорошо, то для Украины – проблемаЭксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро отмечает, что огромное разнообразие оружия в небольших количествах уже несколько месяцев создаёт очень большие логистические проблемы для ВСУ."Все эти вооружения разные. Обещанные англичанами танки Challenger 2 имеют пушки с ребристым стволом калибра 120 мм, которые не принимают боеприпасы других танков, имеющих гладкие стволы калибра 120 мм. Им не подходят одинаковые боеприпасы. Кроме того, танк Challenger 2, в зависимости от модификации, весит от 65 до 75 тонн: они не пройдут по мостам на Украине. То же самое касается немецкого Leopard 2, который весит 65 тонн. Эти танки слишком тяжёлые для Украины. И американский Abrams тоже слишком тяжёлый, с очень большим расходом топлива", - рассказал Моро в комментарии РИА Новости.По его словам, государства-члены НАТО осознают, что это создаёт трудноразрешимые логистические проблемы для украинской армии, но хотят показать себя в лучшем свете на очередной встрече в формате "Рамштайн", на которых решаются вопросы оказания военной помощи ВСУ. Также представители альянса постоянно объявляют о новых поставках вооружений, "чтобы не дать киевской армии немедленно сложить оружие", добавил Моро."НАТО хочет восстановить украинскую армию к весне, но в каком состоянии будет украинская армия через 2-3 месяца, сегодня никто не знает. В любом случае, ничего хорошего это не сулит. Украина говорит о возвращении Крыма при помощи этой объявленной для поставок разнородной тяжёлой техникой, но это чистая пропаганда. Это просто смешно. Это как с немецкой армией перед Курской битвой летом 1943 года: немецкие генералы недооценили советскую армию, которая вышла победителем из величайшего танкового сражения в истории. Сегодня НАТО совершает ту же ошибку, что и немецкая армия в 43-м", - заявил французский эксперт.Украинский конфликт аукнулся всему мируВ заключительный день Всемирного экономического форума в Давосе речь шла о масштабах последствий украинского кризиса."Необходимо прекращение огня. Это глобальный конфликт, потому что он напрямую влияет на уровень цен на товары, цен на энергетику", - заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.Его позицию поддержала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она констатировала, что конфликт на Украине "уничтожил "дивиденды мира", которыми мы наслаждались три десятилетия". На этом фоне государства меняют свою инвестиционную политику, перенаправляя средства в военный сектор, к тому же обостряются такие глобальные проблемы, как бедность и голод."Это война против мирового экономического процветания", - констатировала Георгиева.По прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 2,7%, это третий худший показатель за последние десятилетия, не считая мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19.Кто за мир на Украине, а кто – за войнуПока одни говорили о необходимости приближения мира, другие рассуждали, как можно продлить войну на Украине."Мы полностью опустошили свои запасы советских вооружений. Для меня ясно, что единственный путь вперёд, к сожалению – это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим", – заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, выступая в Давосе на дискуссии о будущем отношений РФ и ЕС.На первых этапах специальной военной операции РФ на Украине страны НАТО старались передать украинским военным прежде всего оставшиеся у них советские вооружения, которыми бойцы ВСУ умеют пользоваться.Сохранить и даже нарастить объёмы военной помощи Киеву тем временем на авиабазе Рамштайн в ФРГ призывал глава Пентагона Ллойд Остин: "Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира"."В конце концов любое мирное соглашение заключается за столом переговоров. Вопрос только в том, сколько времени для этого понадобится, сколько будет жертв и какой будет нанесен урон. Я бы также хотела сказать, что в любой войне нет победителя. Я боюсь, что мы вступим в очень продолжительный или замороженный конфликт, который нанесёт большой ущерб", – предупредила глава МИД Словении Таня Файон в Давосе.

https://ukraina.ru/20230119/1042778019.html

https://ukraina.ru/20230120/1042798113.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, танки, запад, сша, нато, всу, оружие, поставки