https://ukraina.ru/20230120/1042819684.html

Начало "Рамштайна-8", F-16 для Украины. Главное на Украине на 16:00 20 января

Начало "Рамштайна-8", F-16 для Украины. Главное на Украине на 16:00 20 января - 20.01.2023 Украина.ру

Начало "Рамштайна-8", F-16 для Украины. Главное на Украине на 16:00 20 января

Открылось очередное заседание союзников Украины в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у союзников дальнобойные ракеты и истребители F-16

2023-01-20T16:02

2023-01-20T16:02

2023-01-20T16:37

хроники

эксклюзив

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На открытии «Рамштайна-8» выступил министр обороны США Ллойд Остин.«Это решающий момент. Россия перегруппировывается, набирает войска и пытается перевооружиться. Теперь не время медлить. Теперь время копнуть глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Так что мы не отступим. И мы не дрогнем в нашей решимости», — заявил Остин.Он заявил, что этот год будет решающим для Украины.«Это решающий момент для Украины в решающее десятилетие для мира», — заявил американский министр обороны.При этом он заявил, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».За день до этого, 19 января, Соединённые Штаты объявили о выделении Украине дополнительных 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Пакет будет включать больше бронетехники и боеприпасов.Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что же является приоритетом для Украины на «Рамштайн-8».«Есть три приоритета Украины на "Рамштайн-8": больше систем ПВО; оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы); систематические поставки боеприпасов плюс обслуживание и ремонт вооружения и техники»,— заявил Резников.При этом иностранные наблюдатели отмечают, что основная интрига саммита заключается в предоставлении немецких танков Leopard 2.Накануне американские СМИ заявили, что глава Пентагона Остин во время встречи на базе Рамштайн не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков Leopard 2.Перед этим агентство Reuters сообщило, что глава американского военного ведомства на встрече со своим немецким коллегой намеревался давить на него по вопросу о поставках боевых машин.ФРГ до сих пор воздерживалась от поставок этой военной техники Киеву. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять это решение.Позже политик выдвинул в качестве условия отправки Leopard 2 согласие США на поставки танков Abrams. Однако Пентагон посчитал бессмысленным одобрять отправку этой модели танков киевскому режиму.В итоге министр обороны Германии заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.При этом некоторые европейские политики уже заявили, что могут поставить Украине немецкие танки без согласия Германии. Так, соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.В Германии его заявление осудили.Днём 20 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Кабинет министров ФРГ не располагает информацией о поступлении запросов на реэкспорт танков Leopard из третьих стран на Украину.«У меня нет информации об официальном запросе», — ответил Хебештрайт на вопрос, поступали ли подобные просьбы.Ожидается, что сегодня решится судьба поставок немецких танков на Украину.Самолёты для УкраиныВыступая перед участниками саммита на базе Рамштайн, президент Украины Владимир Зеленский заявил о потребности его страны в дальнобойных ракетах и истребителях F-16.«Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей — это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты», — заявил Зеленский.Но, по его словам, время работает на Россию.«Мы должны спешить. Время должно стать нашим общим оружием», — подчеркнул он.Зеленский завершил свою речь на конференции призывом предоставить ракеты большей дальности и истребители F-16.«В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор. В ваших силах обеспечить победу», — подчеркнул Зеленский.Примечательно, что за несколько часов до этого стало известно, что данные истребители Украине готовы предоставить Нидерланды. Об этом во время дебатов в парламенте сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.Депутат Сьёрд Сьёрдсма от D66 во время дебатов призвал правительство предоставить Украине боевые машины пехоты и истребители F16.Хукстра заявил, что правительство потенциально готово обсуждать такой запрос Украины. Он отметил также, что на поставку стандартного вооружения «нет табу» и все, что предоставляют Нидерланды, предоставляется по запросу Украины.Кроме того, ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что её страна готова оплатить транспортировку танков Leopard 2 на Украину«Это, безусловно, то, что мы готовы сделать. Мы ждём позицию Германии по этому поводу», — заявила она в комментарии Bloomberg.При этом она подчеркнула, что доставка должна осуществляться в рамках коалиции Европы или НАТО.Намёки на то, что Украине поставят самолёты F-16, стали появляться летом 2022 года. Тогда в США с визитом направились украинские военные лётчики, один из которых был известен под позывным «Джус». Тогда же в США направился и член фонда «Повернись живим» («Вернись живым». — Ред.) Тарас Чмут, под прикрытием которого на Украину в том числе поставляются и те вооружения, которые Запад не готов публично поставлять Украине.«Я уверен, что Украина получит американские самолёты. Будет это F-16, F-15 или F-18 — нам не принципиально, любые из типов для нас лучше того, что есть на Украине, и достаточны, чтобы эффективно противостоять России. Если мы хотим иметь самолёты через год, два, три мы должны начать процесс овладения ими уже сегодня», — заявил 28 июня во время нахождения в Вашингтоне.По его словам, обучение пилотов займёт месяцы, но нужно уже создавать для них инфраструктуру.

https://ukraina.ru/20230120/1042807458.html

https://ukraina.ru/20230120/1042798994.html

https://ukraina.ru/20230119/1042790004.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив