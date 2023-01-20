https://ukraina.ru/20230120/1042805622.html

У Шольца пытаются отобрать Leopard - CNN

У Шольца пытаются отобрать Leopard - CNN - 20.01.2023 Украина.ру

У Шольца пытаются отобрать Leopard - CNN

Глава Пентагона Ллойд Остин не смог переубедить нового министра обороны Германии Бориса Писториуса в части передачи Украине немецких танков. Об этом 19 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в американской администрации

2023-01-20T10:59

2023-01-20T10:59

2023-01-20T11:47

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Выяснилось, что Берлин остался непреклонен и готов дать Киеву танки только при условии аналогичного шага со стороны Соединенных Штатов, что вызвало серьезное раздражение в администрации президента Джо Байдена.Германия до сих пор воздерживалась от поставок танков Leopard 2 Украине, однако в последнее время давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе серьезно возросло: сразу несколько глав европейских государств призвали его поставить эти машины Киеву.К попыткам переубедить немецкого лидера присоединился и глава Минобороны США Ллойд Остин, который "намеревался давить" на немецких коллег.При этом Пентагон отказывается отправлять на Украину танки Abrams ввиду высоких затрат на их содержание."Выглядит так, как будто старшие требуют от ребенка отдать его любимую игрушку тому, кто младше. А тот, у кого отбирают, уже готов зарыдать на весь двор", "Неплохую отмазу придумал Шольц: ты сам дай танки Киеву, а потом и я последую твоему "хорошему" примеру", "Такая... "Леопарда" нужна самому! Шольца можно понять, страшно оставлять страну "голой" и беззащитной перед лицом Байденстана", - отреагировали пользователи.К слову, накануне, во время онлайн-выступления на форуме Зеленский уделил отдельное внимание "жадности" Германии, проявляющую, на его взгляд, критическую нерешительность в вопросе поставок тех же танков Leopard.

https://ukraina.ru/20230120/1042797987.html

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новости, новости украины, украина.ру, сша, пентагон, танк, leopard-2 (танк), германия, олаф шольц, cnn