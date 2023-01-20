https://ukraina.ru/20230120/1042797987.html

США объявили о новом пакете помощи Украине

США объявили о новом пакете помощи Украине - 20.01.2023 Украина.ру

США объявили о новом пакете помощи Украине

Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов (1,7 триллиона рублей). Об этом 19 января объявили в Пентагоне

2023-01-20T09:52

2023-01-20T09:52

2023-01-20T09:52

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Новый пакет включает боеприпасы для ЗРК NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker, а также дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 транспортных средств Bradley и многое другое.Кроме того, в пакет включены "53 устойчивых к минам транспортных средства (MRAP), 350 высокомобильных мультизадачных транспортных средств", 6 передвижных командных пунктов, 22 тактических транспортных средств для буксировки орудий и более 3 миллионов различных патронов.С начала 2022 года США уже выделили Украине более 19,3 млрд долларов (1,3 триллиона рублей). Эти траты стали поводом для внутренних разбирательств в США: в середине ноября республиканцы внесли в Конгресс законопроект об аудите средств, выделяемых США на поддержку Украины.В США ранее звучали заявления о том, что объемы помощи Украине могут быть уменьшены после выборов в Конгресс. Однако в декабре Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США отклонил резолюцию об аудите средств и объявил об увеличении объема поставок.

https://ukraina.ru/20230120/1042773635.html

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2023

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