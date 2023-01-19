Захарова назвала боевиков ИГИЛ* детьми по сравнению с киевским режимом - 19.01.2023 Украина.ру
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Захарова назвала боевиков ИГИЛ* детьми по сравнению с киевским режимом
Захарова назвала боевиков ИГИЛ* детьми по сравнению с киевским режимом - 19.01.2023 Украина.ру
Захарова назвала боевиков ИГИЛ* детьми по сравнению с киевским режимом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об убийстве члена украинской переговорной делегации Дениса Киреева, назвала ИГ* "наивными детьми" в сравнении с киевскими властями
2023-01-19T20:59
2023-01-19T20:59
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новости
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Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что застреленный в феврале прошлого года в Киеве Киреев был убит сотрудниками СБУ за якобы работу на Россию. Комментируя это сообщение, Подоляк заявил, что Киреев не был российским агентом и погиб из-за плохой координации силовых структур."Запрещенный ИГИЛ* - это наивные дети по сравнению с киевским режимом", - написала Захарова, комментируя высказывание Подоляка.По информации издания The Wall Street Journal, Киреев перед убийством собирался в поездку в Белоруссию и отправился на вокзал в Киеве вместе со своей личной охраной и агентами военной разведки. По словам представителя его охраны, Киреев сообщил телохранителям, что его могут арестовать по пути, и попросил их не вмешиваться."Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал", - пишет газета.Спустя приблизительно полтора часа агенты военной разведки были вызваны на место, где обнаружили тело Киреева.Неназванный сотрудник СБУ заявил газете, что агенты спецслужбы "застрелили Киреева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы", не приведя подробностей и доказательств. Отмечается, что Киреева похоронили с военными почестями.* Террористическая группировка, запрещенная в РФ
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игил, иг, украина, сбу, захарова, мария захарова, новости
ИГИЛ, ИГ, Украина, СБУ, Захарова, Мария Захарова, Новости

Захарова назвала боевиков ИГИЛ* детьми по сравнению с киевским режимом

20:59 19.01.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об убийстве члена украинской переговорной делегации Дениса Киреева, назвала ИГ* "наивными детьми" в сравнении с киевскими властями
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что застреленный в феврале прошлого года в Киеве Киреев был убит сотрудниками СБУ за якобы работу на Россию. Комментируя это сообщение, Подоляк заявил, что Киреев не был российским агентом и погиб из-за плохой координации силовых структур.
"Запрещенный ИГИЛ* - это наивные дети по сравнению с киевским режимом", - написала Захарова, комментируя высказывание Подоляка.
По информации издания The Wall Street Journal, Киреев перед убийством собирался в поездку в Белоруссию и отправился на вокзал в Киеве вместе со своей личной охраной и агентами военной разведки. По словам представителя его охраны, Киреев сообщил телохранителям, что его могут арестовать по пути, и попросил их не вмешиваться.
"Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал", - пишет газета.
Спустя приблизительно полтора часа агенты военной разведки были вызваны на место, где обнаружили тело Киреева.
Неназванный сотрудник СБУ заявил газете, что агенты спецслужбы "застрелили Киреева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы", не приведя подробностей и доказательств. Отмечается, что Киреева похоронили с военными почестями.
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Заголовок открываемого материала
20:59Захарова назвала боевиков ИГИЛ* детьми по сравнению с киевским режимом
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