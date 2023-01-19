https://ukraina.ru/20230119/1042791243.html

Захарова назвала боевиков ИГИЛ* детьми по сравнению с киевским режимом

Захарова назвала боевиков ИГИЛ* детьми по сравнению с киевским режимом - 19.01.2023 Украина.ру

Захарова назвала боевиков ИГИЛ* детьми по сравнению с киевским режимом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об убийстве члена украинской переговорной делегации Дениса Киреева, назвала ИГ* "наивными детьми" в сравнении с киевскими властями

2023-01-19T20:59

2023-01-19T20:59

2023-01-19T20:59

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новости

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Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что застреленный в феврале прошлого года в Киеве Киреев был убит сотрудниками СБУ за якобы работу на Россию. Комментируя это сообщение, Подоляк заявил, что Киреев не был российским агентом и погиб из-за плохой координации силовых структур."Запрещенный ИГИЛ* - это наивные дети по сравнению с киевским режимом", - написала Захарова, комментируя высказывание Подоляка.По информации издания The Wall Street Journal, Киреев перед убийством собирался в поездку в Белоруссию и отправился на вокзал в Киеве вместе со своей личной охраной и агентами военной разведки. По словам представителя его охраны, Киреев сообщил телохранителям, что его могут арестовать по пути, и попросил их не вмешиваться."Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал", - пишет газета.Спустя приблизительно полтора часа агенты военной разведки были вызваны на место, где обнаружили тело Киреева.Неназванный сотрудник СБУ заявил газете, что агенты спецслужбы "застрелили Киреева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы", не приведя подробностей и доказательств. Отмечается, что Киреева похоронили с военными почестями.* Террористическая группировка, запрещенная в РФ

https://ukraina.ru/20221212/1041738266.html

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игил, иг, украина, сбу, захарова, мария захарова, новости