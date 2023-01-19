Российские военные освободили четыре населенных пункта в Запорожской области - 19.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230119/1042790993.html
Российские военные освободили четыре населенных пункта в Запорожской области
Российские военные освободили четыре населенных пункта в Запорожской области - 19.01.2023 Украина.ру
Российские военные освободили четыре населенных пункта в Запорожской области
Российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховым в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
2023-01-19T20:24
2023-01-19T20:24
новости
украина
россия
запорожская область
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040803735_0:234:3078:1966_1920x0_80_0_0_ea86c2bce1adb8a2347c45eab92c8690.jpg
Ранее 19 января он сообщал, что российская армия перешла в локальное наступление в районе этого города.В Донецкой народной республике в январе был освобожден Соледар и взято еще несколько населенных пунктов, открывающих дорогу к наступлению на имеющий стратегическое значение Артемовск.После взятия Соледара специальную военную операцию возглавил глава Генштаба РФ Герасимов, предыдущий главком СВО Суровикин стал его заместителем.На Западе эксперты заговорили о том, что это назначение – признак подготовки наступления России на украинские позиции.
https://ukraina.ru/20230118/1042700641.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040803735_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d62b262cb1222a2d7e1131205184a1b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запорожская область, вс рф
Новости, Украина, Россия, Запорожская область, ВС РФ

Российские военные освободили четыре населенных пункта в Запорожской области

20:24 19.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховым в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее 19 января он сообщал, что российская армия перешла в локальное наступление в районе этого города.
В Донецкой народной республике в январе был освобожден Соледар и взято еще несколько населенных пунктов, открывающих дорогу к наступлению на имеющий стратегическое значение Артемовск.
После взятия Соледара специальную военную операцию возглавил глава Генштаба РФ Герасимов, предыдущий главком СВО Суровикин стал его заместителем.
На Западе эксперты заговорили о том, что это назначение – признак подготовки наступления России на украинские позиции.
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденном Соледаре - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 04:45
"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара Одним из возможных направлений российского наступления после освобождения Соледара и Артёмовска (Бахмута) является расположенный в 40 километрах к западу от них Краматорск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
 
НовостиУкраинаРоссияЗапорожская областьВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Будапешт призвал власти Закарпатья прекратить зверства в отношении венгров
20:24Российские военные освободили четыре населенных пункта в Запорожской области
20:05Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины
19:37Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока
19:00Угроза Крыму, Почаевская лавра. Итоги 19 января на Украине
18:48В НАТО поддержали отправку танков Украине
18:22Шпион вышел вон. Эксперты о загадочной истории с гибелью Дениса Киреева
18:18В Киеве дворников заставили вручать жильцам повестки из военкомата
18:02Западное оружие для Украины: сколько поставят и когда. О чём говорили эксперты 19 января
17:55Российский сенатор назвал коллективной шизофренией потуги Запада провести спецтрибунал по Украине
17:48Великобритания заявила о скорой передаче Киеву 600 высокотехнологичных ракет Brimstone
17:44Затаились, выжидая победу России: какие страны ждёт схватка с Западом - Федосова о неизбежном. Видео
17:44Google и Википедия "похоронили" экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
17:31Как правильно освящать воду на Крещение? Научит митрополит Киевский и Галицкий
17:07Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и Аваков
16:31Семен Багдасаров: кто он
16:15Украина удивила Лукашенко, у России есть ресурсы для СВО: что говорили об Украине в мире 19 января
16:14Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео
16:12Грекокатолики и Почаевская лавра, помощь британцам. Главное на Украине на 16:00 19 января
15:02Алексей Подберёзкин: Россия сожжет танковую бригаду "Леопардов" и к апрелю покончит с ВСУ
Лента новостейМолния