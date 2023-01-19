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Российские военные освободили четыре населенных пункта в Запорожской области

Российские военные освободили четыре населенных пункта в Запорожской области - 19.01.2023 Украина.ру

Российские военные освободили четыре населенных пункта в Запорожской области

Российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховым в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

2023-01-19T20:24

2023-01-19T20:24

2023-01-19T20:24

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Ранее 19 января он сообщал, что российская армия перешла в локальное наступление в районе этого города.В Донецкой народной республике в январе был освобожден Соледар и взято еще несколько населенных пунктов, открывающих дорогу к наступлению на имеющий стратегическое значение Артемовск.После взятия Соледара специальную военную операцию возглавил глава Генштаба РФ Герасимов, предыдущий главком СВО Суровикин стал его заместителем.На Западе эксперты заговорили о том, что это назначение – признак подготовки наступления России на украинские позиции.

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2023

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новости, украина, россия, запорожская область, вс рф