Российские военные освободили четыре населенных пункта в Запорожской области
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховым в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее 19 января он сообщал, что российская армия перешла в локальное наступление в районе этого города.
В Донецкой народной республике в январе был освобожден Соледар и взято еще несколько населенных пунктов, открывающих дорогу к наступлению на имеющий стратегическое значение Артемовск.
После взятия Соледара специальную военную операцию возглавил глава Генштаба РФ Герасимов, предыдущий главком СВО Суровикин стал его заместителем.
На Западе эксперты заговорили о том, что это назначение – признак подготовки наступления России на украинские позиции.
Вчера, 04:45"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара Одним из возможных направлений российского наступления после освобождения Соледара и Артёмовска (Бахмута) является расположенный в 40 километрах к западу от них Краматорск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко