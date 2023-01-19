https://ukraina.ru/20230119/1042790880.html
Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины
Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины - 19.01.2023 Украина.ру
Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины
Конфликт на Украине сделал очевидной важность поддержания запасов оружия и боеприпасов на достаточном уровне, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр после встречи начальников генштабов альянса
2023-01-19T20:05
2023-01-19T20:05
2023-01-19T20:05
нато
украина
вооружение
оружие
боеприпасы
новости
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Запасы оружия, боеприпасов, техники необходимы, так как все одновременно могут испытать потребность в них, особенно с учетом интенсивности использования вооружения на Украине", - приводит его слова РИА Новости.По словам военного, для повышения производственных мощностей необходимы инвесторы и соответствующие решения производителей.Он также заявил, что "военные донесли до политического руководства необходимость наращивания производства, но это займёт какое-то время".Присутствовавший на встрече командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что НАТО также планируют изучать опыт использования западного оружия в украинском конфликте.
https://ukraina.ru/20230119/1042789615.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, вооружение, оружие, боеприпасы, новости
НАТО, Украина, вооружение, оружие, боеприпасы, Новости
Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины
Конфликт на Украине сделал очевидной важность поддержания запасов оружия и боеприпасов на достаточном уровне, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр после встречи начальников генштабов альянса
"Запасы оружия, боеприпасов, техники необходимы, так как все одновременно могут испытать потребность в них, особенно с учетом интенсивности использования вооружения на Украине", - приводит его слова РИА Новости.
По словам военного, для повышения производственных мощностей необходимы инвесторы и соответствующие решения производителей.
Он также заявил, что "военные донесли до политического руководства необходимость наращивания производства, но это займёт какое-то время".
Присутствовавший на встрече командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что НАТО также планируют изучать опыт использования западного оружия в украинском конфликте.