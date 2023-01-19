https://ukraina.ru/20230119/1042790880.html

Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины

Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины - 19.01.2023 Украина.ру

Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины

Конфликт на Украине сделал очевидной важность поддержания запасов оружия и боеприпасов на достаточном уровне, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр после встречи начальников генштабов альянса

2023-01-19T20:05

2023-01-19T20:05

2023-01-19T20:05

нато

украина

вооружение

оружие

боеприпасы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038800265_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_baebc3e1d556ecc1111e62cc68ca2613.jpg

"Запасы оружия, боеприпасов, техники необходимы, так как все одновременно могут испытать потребность в них, особенно с учетом интенсивности использования вооружения на Украине", - приводит его слова РИА Новости.По словам военного, для повышения производственных мощностей необходимы инвесторы и соответствующие решения производителей.Он также заявил, что "военные донесли до политического руководства необходимость наращивания производства, но это займёт какое-то время".Присутствовавший на встрече командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что НАТО также планируют изучать опыт использования западного оружия в украинском конфликте.

https://ukraina.ru/20230119/1042789615.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, украина, вооружение, оружие, боеприпасы, новости