Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины - 19.01.2023 Украина.ру
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Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины
Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины - 19.01.2023 Украина.ру
Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины
Конфликт на Украине сделал очевидной важность поддержания запасов оружия и боеприпасов на достаточном уровне, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр после встречи начальников генштабов альянса
2023-01-19T20:05
2023-01-19T20:05
нато
украина
вооружение
оружие
боеприпасы
новости
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"Запасы оружия, боеприпасов, техники необходимы, так как все одновременно могут испытать потребность в них, особенно с учетом интенсивности использования вооружения на Украине", - приводит его слова РИА Новости.По словам военного, для повышения производственных мощностей необходимы инвесторы и соответствующие решения производителей.Он также заявил, что "военные донесли до политического руководства необходимость наращивания производства, но это займёт какое-то время".Присутствовавший на встрече командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что НАТО также планируют изучать опыт использования западного оружия в украинском конфликте.
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нато, украина, вооружение, оружие, боеприпасы, новости
НАТО, Украина, вооружение, оружие, боеприпасы, Новости

Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины

20:05 19.01.2023
 
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Конфликт на Украине сделал очевидной важность поддержания запасов оружия и боеприпасов на достаточном уровне, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр после встречи начальников генштабов альянса
"Запасы оружия, боеприпасов, техники необходимы, так как все одновременно могут испытать потребность в них, особенно с учетом интенсивности использования вооружения на Украине", - приводит его слова РИА Новости.
По словам военного, для повышения производственных мощностей необходимы инвесторы и соответствующие решения производителей.
Он также заявил, что "военные донесли до политического руководства необходимость наращивания производства, но это займёт какое-то время".
Присутствовавший на встрече командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что НАТО также планируют изучать опыт использования западного оружия в украинском конфликте.
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