Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока - 19.01.2023 Украина.ру
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Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока
Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока - 19.01.2023 Украина.ру
Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока
Федерация волейбола Украины запретила Тимофею Полуяну выступать за турецкую команду "Хекимоглу" из-за наличия в составе команды россиянина, которого предложили уволить и прислать вместо него украинского игрока.
2023-01-19T19:37
2023-01-19T19:37
федерация волейбола украины
волейбол
турция
новости
украина
россия
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Как рассказали в клубе, о проблемах они узнали от агента Полуяна, который сообщил, что игроку позвонили из Федерации волейбола Украины."От Полуяна потребовали покинуть "Хекимоглу", так как один из его одноклубников — блокирующий — россиянин Алексей Налобин. В случае, если бы Полуян продолжил играть за команду, его обещали отстранить от игр за сборную и лишить лицензии игрока", - сообщает РИА Новости Спорт.Турки попробовали договориться с украинской федерацией волейбола, но там в качестве решения предложили уволить россиянина, а на его позицию пообещали прислать украинского волейболиста."Мы заявили, что не будем участвовать в таком мероприятии, которое полностью противоречит духу спорта", — написала пресс-служба клуба на странице в одной из социальных сетей.Также сообщается, что во время переговоров клуба с федерацией игрок сбежал из отеля, в котором жил.
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федерация волейбола украины, волейбол, турция, новости, украина, россия
Федерация волейбола Украины, Волейбол, Турция, Новости, Украина, Россия

Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока

19:37 19.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВолейбол. Суперлига. Мужчины. Матч "Динамо" - "Зенит-Казань"
Волейбол. Суперлига. Мужчины. Матч Динамо - Зенит-Казань - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Федерация волейбола Украины запретила Тимофею Полуяну выступать за турецкую команду "Хекимоглу" из-за наличия в составе команды россиянина, которого предложили уволить и прислать вместо него украинского игрока.
Как рассказали в клубе, о проблемах они узнали от агента Полуяна, который сообщил, что игроку позвонили из Федерации волейбола Украины.
"От Полуяна потребовали покинуть "Хекимоглу", так как один из его одноклубников — блокирующий — россиянин Алексей Налобин. В случае, если бы Полуян продолжил играть за команду, его обещали отстранить от игр за сборную и лишить лицензии игрока", - сообщает РИА Новости Спорт.
Турки попробовали договориться с украинской федерацией волейбола, но там в качестве решения предложили уволить россиянина, а на его позицию пообещали прислать украинского волейболиста.
"Мы заявили, что не будем участвовать в таком мероприятии, которое полностью противоречит духу спорта", — написала пресс-служба клуба на странице в одной из социальных сетей.
Также сообщается, что во время переговоров клуба с федерацией игрок сбежал из отеля, в котором жил.
15 января 2019, 13:40
Женская сборная Украины по волейболу вышла в финальную часть Евро-2019Волейболистки сборной Украины успешно завершили отборочный турнир чемпионата Европы 2019 года, обыграв команду Норвегии со счетом 3:1 (25:22, 18:25 и 25:22)
 
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