https://ukraina.ru/20230119/1042790575.html
Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока
Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока - 19.01.2023 Украина.ру
Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока
Федерация волейбола Украины запретила Тимофею Полуяну выступать за турецкую команду "Хекимоглу" из-за наличия в составе команды россиянина, которого предложили уволить и прислать вместо него украинского игрока.
2023-01-19T19:37
2023-01-19T19:37
2023-01-19T19:37
федерация волейбола украины
волейбол
турция
новости
украина
россия
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Как рассказали в клубе, о проблемах они узнали от агента Полуяна, который сообщил, что игроку позвонили из Федерации волейбола Украины."От Полуяна потребовали покинуть "Хекимоглу", так как один из его одноклубников — блокирующий — россиянин Алексей Налобин. В случае, если бы Полуян продолжил играть за команду, его обещали отстранить от игр за сборную и лишить лицензии игрока", - сообщает РИА Новости Спорт.Турки попробовали договориться с украинской федерацией волейбола, но там в качестве решения предложили уволить россиянина, а на его позицию пообещали прислать украинского волейболиста."Мы заявили, что не будем участвовать в таком мероприятии, которое полностью противоречит духу спорта", — написала пресс-служба клуба на странице в одной из социальных сетей.Также сообщается, что во время переговоров клуба с федерацией игрок сбежал из отеля, в котором жил.
https://ukraina.ru/20190115/1022338343.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
федерация волейбола украины, волейбол, турция, новости, украина, россия
Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока
Федерация волейбола Украины запретила Тимофею Полуяну выступать за турецкую команду "Хекимоглу" из-за наличия в составе команды россиянина, которого предложили уволить и прислать вместо него украинского игрока.
Как рассказали в клубе, о проблемах они узнали от агента Полуяна, который сообщил, что игроку позвонили из Федерации волейбола Украины.
"От Полуяна потребовали покинуть "Хекимоглу", так как один из его одноклубников — блокирующий — россиянин Алексей Налобин. В случае, если бы Полуян продолжил играть за команду, его обещали отстранить от игр за сборную и лишить лицензии игрока", - сообщает РИА Новости Спорт.
Турки попробовали договориться с украинской федерацией волейбола, но там в качестве решения предложили уволить россиянина, а на его позицию пообещали прислать украинского волейболиста.
"Мы заявили, что не будем участвовать в таком мероприятии, которое полностью противоречит духу спорта", — написала пресс-служба клуба на странице в одной из социальных сетей.
Также сообщается, что во время переговоров клуба с федерацией игрок сбежал из отеля, в котором жил.