https://ukraina.ru/20230119/1042790575.html

Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока

Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока - 19.01.2023 Украина.ру

Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока

Федерация волейбола Украины запретила Тимофею Полуяну выступать за турецкую команду "Хекимоглу" из-за наличия в составе команды россиянина, которого предложили уволить и прислать вместо него украинского игрока.

2023-01-19T19:37

2023-01-19T19:37

2023-01-19T19:37

федерация волейбола украины

волейбол

турция

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042790359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc33f8768fa0e4a1cb3beeaaaa7b810.jpg

Как рассказали в клубе, о проблемах они узнали от агента Полуяна, который сообщил, что игроку позвонили из Федерации волейбола Украины."От Полуяна потребовали покинуть "Хекимоглу", так как один из его одноклубников — блокирующий — россиянин Алексей Налобин. В случае, если бы Полуян продолжил играть за команду, его обещали отстранить от игр за сборную и лишить лицензии игрока", - сообщает РИА Новости Спорт.Турки попробовали договориться с украинской федерацией волейбола, но там в качестве решения предложили уволить россиянина, а на его позицию пообещали прислать украинского волейболиста."Мы заявили, что не будем участвовать в таком мероприятии, которое полностью противоречит духу спорта", — написала пресс-служба клуба на странице в одной из социальных сетей.Также сообщается, что во время переговоров клуба с федерацией игрок сбежал из отеля, в котором жил.

https://ukraina.ru/20190115/1022338343.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

федерация волейбола украины, волейбол, турция, новости, украина, россия