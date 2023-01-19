https://ukraina.ru/20230119/1042788679.html

В Киеве дворников заставили вручать жильцам повестки из военкомата

В Киеве дворников заставили вручать жильцам повестки из военкомата - 19.01.2023 Украина.ру

В Киеве дворников заставили вручать жильцам повестки из военкомата

Повестки в военкомат в Киеве начали раздавать работники городских коммунальных служб, сообщило украинское интернет-издание "Страна" 19 января

2023-01-19T18:18

2023-01-19T18:18

2023-01-19T18:18

украина

военкомат

киев

новости

дворник

повестка

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Сотрудники военкоматов на Украине ранее устраивали облавы в общежитиях и раздавали повестки в людных местах, поскольку при попытке вручить повестку на дому жильцы просто не открывают им двери."В Киеве повестки по домам разносят коммунальщики", - сообщило издание, в подтверждение опубликовавшее видеозапись такого действа в Киеве.Так, дворники на видео заявляют, что военкоматы передают повестки в ЖЭКи, после чего коммунальщики разносят их по домам. Причем такой порядок прописан в их должностной инструкции.Ранее повестки вручались при помощи сотрудников полиции.

https://ukraina.ru/20220701/1034274095.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, военкомат, киев, новости, дворник, повестка