В Киеве дворников заставили вручать жильцам повестки из военкомата - 19.01.2023 Украина.ру
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В Киеве дворников заставили вручать жильцам повестки из военкомата
В Киеве дворников заставили вручать жильцам повестки из военкомата - 19.01.2023 Украина.ру
В Киеве дворников заставили вручать жильцам повестки из военкомата
Повестки в военкомат в Киеве начали раздавать работники городских коммунальных служб, сообщило украинское интернет-издание "Страна" 19 января
2023-01-19T18:18
2023-01-19T18:18
украина
военкомат
киев
новости
дворник
повестка
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Сотрудники военкоматов на Украине ранее устраивали облавы в общежитиях и раздавали повестки в людных местах, поскольку при попытке вручить повестку на дому жильцы просто не открывают им двери."В Киеве повестки по домам разносят коммунальщики", - сообщило издание, в подтверждение опубликовавшее видеозапись такого действа в Киеве.Так, дворники на видео заявляют, что военкоматы передают повестки в ЖЭКи, после чего коммунальщики разносят их по домам. Причем такой порядок прописан в их должностной инструкции.Ранее повестки вручались при помощи сотрудников полиции.
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украина, военкомат, киев, новости, дворник, повестка
Украина, военкомат, Киев, Новости, дворник, повестка

В Киеве дворников заставили вручать жильцам повестки из военкомата

18:18 19.01.2023
 
© СтрингерМусор Киев дворник уборщик
Мусор Киев дворник уборщик
© Стрингер
Читать в
Повестки в военкомат в Киеве начали раздавать работники городских коммунальных служб, сообщило украинское интернет-издание "Страна" 19 января
Сотрудники военкоматов на Украине ранее устраивали облавы в общежитиях и раздавали повестки в людных местах, поскольку при попытке вручить повестку на дому жильцы просто не открывают им двери.
"В Киеве повестки по домам разносят коммунальщики", - сообщило издание, в подтверждение опубликовавшее видеозапись такого действа в Киеве.
Так, дворники на видео заявляют, что военкоматы передают повестки в ЖЭКи, после чего коммунальщики разносят их по домам. Причем такой порядок прописан в их должностной инструкции.
Ранее повестки вручались при помощи сотрудников полиции.
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УкраинавоенкоматКиевНовостидворникповестка
 
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