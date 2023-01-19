https://ukraina.ru/20230119/1042787907.html

Западное оружие для Украины: сколько поставят и когда. О чём говорили эксперты 19 января

Западное оружие для Украины: сколько поставят и когда. О чём говорили эксперты 19 января - 19.01.2023 Украина.ру

Западное оружие для Украины: сколько поставят и когда. О чём говорили эксперты 19 января

Поставки западного вооружения Украине не приведут к перелому в кампании. В то же время Запад не отступит и будет продолжать финансировать ВСУ, поставлять оружие, представлять разведанные Киеву

2023-01-19T18:02

2023-01-19T18:02

2023-01-19T18:37

эксклюзив

всу

оружие

поставки

украина

россия

нато

никита мендкович

танки

александр артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037272780_0:135:2201:1373_1920x0_80_0_0_d271522cbcb668ceff2b08aacdd93244.jpg

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.«Даже сотню танков никто не поставит»На пятницу, 20 января, запланирована встреча в так называемом формате «Рамштайн». Ранее заместитель главы Пентагона заявил, что США «хотят добиться перелома в военной кампании», а для этого необходимы поставки вооружений, которых на данных момент у ВСУ либо нет, либо их недостаточно.Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов отмечает, что для поставок танков Украине необходима соответствующая логистика и технические аптечки для каждого танка, которых сейчас нет.Еще для этого нужно либо долго обучать экипаж, либо прямо признать, что за рычагами танков сидят натовские вояки, «поэтому даже сотню танков никто не поставит».«ВСУ могут передать польских "Леопардов" после окончательного вступления в должность нового министра обороны Германии Бориса Писториуса. Но их всего 10 штук. Танковая рота ничего не решает на поле боя.Напомню, с начала СВО мы обнулили более 5000 тысяч вражеских бронемашин (грузовики, БМП, БТР), каждая пятая из которых была танком», — заявил Артамонов.«До апреля всё будет решено»Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин обращает внимание на то, что ВСУ «всего не хватает». Советские запасы они почти все истратили, потому что интенсивно их расходовали.Им было поставлено то, что хранилось на складах Европы, говорит Подберёзкин. Но это тоже либо они сами расстреляли, либо было уничтожено нашими силами.«Доля западных вооружений у них быстро нарастает. Сейчас она составляет примерно 25%, и они хотят ее увеличить. Но даже если они ее увеличат до 40%, это будет так же быстро исчезать, как и все остальное.Те же самые 155-миллиметровые снаряды, которые сейчас поставляются из Болгарии и Израиля, расходуются за неделю. А других у них нет.А если доля западных поставок будет еще больше, ни к какому перелому в кампании это не приведет», — сказал военный эксперт.По его словам, у ВС РФ всё идет по плану: организованно, спокойно, без паники и суеты.«По моим оценкам, до апреля все будет решено», — прогнозирует Подберёзкин.«Запад не отступит»Политолог, полковник запаса Семен Багдасаров полагает, что речь пойдёт о передаче Киеву первой партия танков: о поставке 30 машин Leopard 2, пока не ясно какой модификации — А4 или А5. Это более усовершенствованные, хотя не самые новые танки. Также Британия предоставит 14 танков Challenger 2.«Это только начало. Если оборудование у них пройдет, я думаю, что дальше будет наращиваться танковый парк вооружённых сил Украины (ВСУ) современными западными образцами.Хотя поставки различного рода модификаций советских танков Т-72, которые находятся на базах хранения в Польше, Чехии, Словакии тоже будет передаваться Киеву. Не все исчерпано еще», — сообщил Багдасаров.Что касается гаубиц, то Запад уже снабдил Украину современными орудиями, отмечает политолог. Их поставки будут наращиваться, так как у американцев большой потенциал этих вооружений. Эксперт считает, что в перспективе США и Европа начнут обеспечивать Киев всем, что у них есть, в том числе ракетами повышенной дальности (300−500 км).«Если конфликт затянется, то я не исключаю, что может встать вопрос о передаче ВСУ торпед Tomahawk, которые есть не только воздушного и морского, но и сухопутного базирования. Такие ракеты имеются на вооружении не только у США, но и в Великобритании.Я считаю, что они [НАТО] сейчас будут делать ставку на подготовку вооруженных сил Украины к наступательным операциям. Туда поставляются в большом количестве танки — это как раз говорит о том, что Запад и ВСУ ориентированы на нападение.Все танки, которые поставит Запад на Украину — Leopard 2, Challenger 2, модернизованные Польшей Т-72 и другие усовершенствованные варианты машин — могут быть использованы для формирования объединений для ударного кулака для прорыва обороны наших войск», — говорит Багдасаров.В целом, прогнозирует он, Запад не отступит и будет продолжать финансировать ВСУ, поставлять вооружение, проводить обучение высшего командного состава, представлять разведанные Киеву.После Украины — новые прокси-войныПолитолог, глава Евразийского политического клуба Никита Мендкович допускает, что после Украины противостояние может переброситься на другую территорию. То есть разгорятся новые прокси-войны.«Гипотетически после Украины, помимо попыток создать там новые очаги террористической нестабильности, возможна активизация на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, в том числе обострение кризиса на Тайване, например, с точки зрения противодействий Китаю, как нашему главному союзнику», — сказал Мендкович.Но именно полное повторение украинского конфликта, может быть, за вычетом случая Тайваня, ему кажется крайне маловероятным, потому что это будет означать по сути продолжение горячей войны, для которой сейчас у НАТО, как открыто заявляют их чиновники — и американские, и штаб-квартиры НАТО — просто нет ресурса.«Поэтому после завершения украинского конфликта мы снова вернемся к прокси-войне меньшей интенсивности, подобной той, которая была на территории Сирии», — заявил политолог.

https://ukraina.ru/20230119/1042777194.html

https://ukraina.ru/20230119/1042778019.html

https://ukraina.ru/20230119/1042775164.html

https://ukraina.ru/20230119/1042773090.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, оружие, поставки, украина, россия, нато, никита мендкович, танки, александр артамонов, подберёзкин