Великобритания заявила о скорой передаче Киеву 600 высокотехнологичных ракет Brimstone - 19.01.2023 Украина.ру
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Великобритания заявила о скорой передаче Киеву 600 высокотехнологичных ракет Brimstone
Великобритания заявила о скорой передаче Киеву 600 высокотехнологичных ракет Brimstone - 19.01.2023 Украина.ру
Великобритания заявила о скорой передаче Киеву 600 высокотехнологичных ракет Brimstone
Лондон планирует передать киевскому режиму 600 высокотехнологичных самонаводящихся ракет Brimstone. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе встречи с министрами обороны других стран на военной базе Тапа в Эстнии, сообщает 19 января агентство Reuters
2023-01-19T17:48
2023-01-19T17:52
новости
спецоперация
великобритания
министр обороны
оружие
ракеты
военная помощь
киевский режим
challenger-2 (танк)
афганистан
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Уоллес указал, что ракеты будут переданы Киеву в рамках того же пакета военной помощи, в который включены 14 танков Challenger-2Он добавил, что Запад готов к долгой борьбе с Россией на Украине. "Если президент [РФ Владимир] Путин рассчитывает на то, что в этом году нам надоест, он ошибается. Мы будем планировать [помощь Киеву] на этот год, на следующий, на год после него, и так далее", — сказал британский министр обороны.Ракеты Brimstone класса "воздух-земля" поступили на вооружение британских военно-воздушных сил в 2005 году и широко использовались во время войны в Афганистане и бомбардировок Ливии.Примерная стоимость одной ракеты составляет 150 тысяч долларов США.По сведениям британских СМИ, эти ракеты, адаптированные для стрельбы из наземных транспортных средств, уже поставлялись киевскому режиму и применялись им в ходе боевых действий на Украине.
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новости, спецоперация, великобритания, министр обороны, оружие, ракеты, военная помощь, киевский режим, challenger-2 (танк), афганистан, ливия
Новости, Спецоперация, Великобритания, министр обороны, оружие, ракеты, военная помощь, киевский режим, Challenger-2 (танк), Афганистан, Ливия

Великобритания заявила о скорой передаче Киеву 600 высокотехнологичных ракет Brimstone

17:48 19.01.2023 (обновлено: 17:52 19.01.2023)
 
© MBDABrimstone ракета
Brimstone ракета
© MBDA
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Лондон планирует передать киевскому режиму 600 высокотехнологичных самонаводящихся ракет Brimstone. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе встречи с министрами обороны других стран на военной базе Тапа в Эстнии, сообщает 19 января агентство Reuters
Уоллес указал, что ракеты будут переданы Киеву в рамках того же пакета военной помощи, в который включены 14 танков Challenger-2

Я также могу сказать, что мы отправим еще 600 ракет Brimstone на театр военных действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине господствовать на поле боя

Встреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании
Он добавил, что Запад готов к долгой борьбе с Россией на Украине. "Если президент [РФ Владимир] Путин рассчитывает на то, что в этом году нам надоест, он ошибается. Мы будем планировать [помощь Киеву] на этот год, на следующий, на год после него, и так далее", — сказал британский министр обороны.
Ракеты Brimstone класса "воздух-земля" поступили на вооружение британских военно-воздушных сил в 2005 году и широко использовались во время войны в Афганистане и бомбардировок Ливии.
Примерная стоимость одной ракеты составляет 150 тысяч долларов США.
По сведениям британских СМИ, эти ракеты, адаптированные для стрельбы из наземных транспортных средств, уже поставлялись киевскому режиму и применялись им в ходе боевых действий на Украине.
 
НовостиСпецоперацияВеликобританияминистр обороныоружиеракетывоенная помощькиевский режимChallenger-2 (танк)АфганистанЛивия
 
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