https://ukraina.ru/20230119/1042786774.html

Великобритания заявила о скорой передаче Киеву 600 высокотехнологичных ракет Brimstone

Великобритания заявила о скорой передаче Киеву 600 высокотехнологичных ракет Brimstone - 19.01.2023 Украина.ру

Великобритания заявила о скорой передаче Киеву 600 высокотехнологичных ракет Brimstone

Лондон планирует передать киевскому режиму 600 высокотехнологичных самонаводящихся ракет Brimstone. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе встречи с министрами обороны других стран на военной базе Тапа в Эстнии, сообщает 19 января агентство Reuters

2023-01-19T17:48

2023-01-19T17:48

2023-01-19T17:52

новости

спецоперация

великобритания

министр обороны

оружие

ракеты

военная помощь

киевский режим

challenger-2 (танк)

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103251/36/1032513657_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_510a9a36ec06077aed170327d1ffa1da.jpg

Уоллес указал, что ракеты будут переданы Киеву в рамках того же пакета военной помощи, в который включены 14 танков Challenger-2Он добавил, что Запад готов к долгой борьбе с Россией на Украине. "Если президент [РФ Владимир] Путин рассчитывает на то, что в этом году нам надоест, он ошибается. Мы будем планировать [помощь Киеву] на этот год, на следующий, на год после него, и так далее", — сказал британский министр обороны.Ракеты Brimstone класса "воздух-земля" поступили на вооружение британских военно-воздушных сил в 2005 году и широко использовались во время войны в Афганистане и бомбардировок Ливии.Примерная стоимость одной ракеты составляет 150 тысяч долларов США.По сведениям британских СМИ, эти ракеты, адаптированные для стрельбы из наземных транспортных средств, уже поставлялись киевскому режиму и применялись им в ходе боевых действий на Украине.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, великобритания, министр обороны, оружие, ракеты, военная помощь, киевский режим, challenger-2 (танк), афганистан, ливия