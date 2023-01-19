https://ukraina.ru/20230119/1042786491.html

Затаились, выжидая победу России: какие страны ждёт схватка с Западом - Федосова о неизбежном. Видео

Затаились, выжидая победу России: какие страны ждёт схватка с Западом - Федосова о неизбежном. Видео - 19.01.2023 Украина.ру

Затаились, выжидая победу России: какие страны ждёт схватка с Западом - Федосова о неизбежном. Видео

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала ряд заявлений главы МИД... Украина.ру, 19.01.2023

2023-01-19T17:44

2023-01-19T17:44

2023-01-19T17:44

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россия

украина

запад

сергей лавров

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рамштайн

алексей арестович

отставка

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала ряд заявлений главы МИД России Сергея Лаврова на ежегодной итоговой пресс-конференции, а также рассказала о возможных мотивах условной отставки Алексея Арестовича и о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы: 00:51 - Заявления главы МИД России Сергея Лаврова на ежегодной итоговой пресс-конференции; 04:39 - Отставка Алексея Арестовича с поста советника президента Украины: для чего была озвучена неудобная правда? 06:46 - Отставка Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии: к чему готовится Берлин? Можно ли считать данную отставку очередным кадровым промахом Олафа Шольца и его команды? 09:48 - Прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы: есть ли необходимость в разработке новых инструментов по защите прав человека? 11:05 - Является ли возвращение смертной казни следствием выхода России из Совета Европы? 12:31 - В Госдуме предложили вырезать эпизоды в фильмах с участием актёров-иноагентов: нужно ли это и что может дать данный шаг? 13:38 - 80 лет прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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