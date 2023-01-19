Затаились, выжидая победу России: какие страны ждёт схватка с Западом - Федосова о неизбежном. Видео
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала ряд заявлений главы МИД России Сергея Лаврова на ежегодной итоговой пресс-конференции, а также рассказала о возможных мотивах условной отставки Алексея Арестовича и о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы:
00:51 - Заявления главы МИД России Сергея Лаврова на ежегодной итоговой пресс-конференции;
04:39 - Отставка Алексея Арестовича с поста советника президента Украины: для чего была озвучена неудобная правда?
06:46 - Отставка Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии: к чему готовится Берлин? Можно ли считать данную отставку очередным кадровым промахом Олафа Шольца и его команды?
09:48 - Прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы: есть ли необходимость в разработке новых инструментов по защите прав человека?
11:05 - Является ли возвращение смертной казни следствием выхода России из Совета Европы?
12:31 - В Госдуме предложили вырезать эпизоды в фильмах с участием актёров-иноагентов: нужно ли это и что может дать данный шаг?
13:38 - 80 лет прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда.
04:39 - Отставка Алексея Арестовича с поста советника президента Украины: для чего была озвучена неудобная правда?
06:46 - Отставка Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии: к чему готовится Берлин? Можно ли считать данную отставку очередным кадровым промахом Олафа Шольца и его команды?
09:48 - Прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы: есть ли необходимость в разработке новых инструментов по защите прав человека?
11:05 - Является ли возвращение смертной казни следствием выхода России из Совета Европы?
12:31 - В Госдуме предложили вырезать эпизоды в фильмах с участием актёров-иноагентов: нужно ли это и что может дать данный шаг?
13:38 - 80 лет прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда.
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.