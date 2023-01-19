https://ukraina.ru/20230119/1042786387.html

Google и Википедия "похоронили" экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

Google и Википедия "похоронили" экс-главу МВД Украины Арсена Авакова - 19.01.2023 Украина.ру

Google и Википедия "похоронили" экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

При введении в Google запроса "Арсен Аваков" поисковик выдает сведения о том, что украинский бизнесмен и политик скончался 18 января

2023-01-19T17:44

2023-01-19T17:44

2023-01-19T18:01

арсен аваков

украина

новости

смерть

денис монастырский

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В качестве места смерти указывается город Бровары, Украина. В качестве источника информации Google указывает ресурс Википедия, где на странице, посвященной Авакову, на момент выхода нашей публикации действительно значилось "Смерть: 18 января 2023 (59)". Официально о смерти Авакова не сообщалось, при этом 18 января погиб его преемник на посту министра внутренних дел Украины Денис Монастырский. Это не первый случай, когда Википедия публикует недостоверную информацию. В частности, ресурс неоднократно публиковал заведомо неправдивые данные о спецоперации РФ на Украине.

https://ukraina.ru/20230119/1042783849.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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арсен аваков, украина, новости, смерть, денис монастырский