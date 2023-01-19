Google и Википедия "похоронили" экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
17:44 19.01.2023 (обновлено: 18:01 19.01.2023)
© kmu.gov.uaАваков
© kmu.gov.ua
При введении в Google запроса "Арсен Аваков" поисковик выдает сведения о том, что украинский бизнесмен и политик скончался 18 января
В качестве места смерти указывается город Бровары, Украина. В качестве источника информации Google указывает ресурс Википедия, где на странице, посвященной Авакову, на момент выхода нашей публикации действительно значилось "Смерть: 18 января 2023 (59)".
аваков смерть
аваков смерть
Официально о смерти Авакова не сообщалось, при этом 18 января погиб его преемник на посту министра внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Это не первый случай, когда Википедия публикует недостоверную информацию. В частности, ресурс неоднократно публиковал заведомо неправдивые данные о спецоперации РФ на Украине.
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