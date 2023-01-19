Google и Википедия "похоронили" экс-главу МВД Украины Арсена Авакова - 19.01.2023 Украина.ру
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Google и Википедия "похоронили" экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
Google и Википедия "похоронили" экс-главу МВД Украины Арсена Авакова - 19.01.2023 Украина.ру
Google и Википедия "похоронили" экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
При введении в Google запроса "Арсен Аваков" поисковик выдает сведения о том, что украинский бизнесмен и политик скончался 18 января
2023-01-19T17:44
2023-01-19T18:01
арсен аваков
украина
новости
смерть
денис монастырский
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В качестве места смерти указывается город Бровары, Украина. В качестве источника информации Google указывает ресурс Википедия, где на странице, посвященной Авакову, на момент выхода нашей публикации действительно значилось "Смерть: 18 января 2023 (59)". Официально о смерти Авакова не сообщалось, при этом 18 января погиб его преемник на посту министра внутренних дел Украины Денис Монастырский. Это не первый случай, когда Википедия публикует недостоверную информацию. В частности, ресурс неоднократно публиковал заведомо неправдивые данные о спецоперации РФ на Украине.
https://ukraina.ru/20230119/1042783849.html
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арсен аваков, украина, новости, смерть, денис монастырский
Арсен Аваков, Украина, Новости, смерть, Денис Монастырский

Google и Википедия "похоронили" экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

17:44 19.01.2023 (обновлено: 18:01 19.01.2023)
 
© kmu.gov.uaАваков
Аваков
© kmu.gov.ua
Читать в
При введении в Google запроса "Арсен Аваков" поисковик выдает сведения о том, что украинский бизнесмен и политик скончался 18 января
В качестве места смерти указывается город Бровары, Украина. В качестве источника информации Google указывает ресурс Википедия, где на странице, посвященной Авакову, на момент выхода нашей публикации действительно значилось "Смерть: 18 января 2023 (59)".
аваков смерть
аваков смерть
аваков смерть
Официально о смерти Авакова не сообщалось, при этом 18 января погиб его преемник на посту министра внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Это не первый случай, когда Википедия публикует недостоверную информацию. В частности, ресурс неоднократно публиковал заведомо неправдивые данные о спецоперации РФ на Украине.
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
17:07
Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и АваковБывший член украинских добровольческих батальонов Михаил Майман заявил в своем видеообращении, что за гибелью министра внутренних дел Дениса Монастырского стоит его предшественник на этом посту Арсен Аваков, а также ОПГ "Химпром"
 
Арсен АваковУкраинаНовостисмертьДенис Монастырский
 
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