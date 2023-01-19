https://ukraina.ru/20230119/1042785647.html
Шпион вышел вон. Эксперты о загадочной истории с гибелью Дениса Киреева
Шпион вышел вон. Эксперты о загадочной истории с гибелью Дениса Киреева - 19.01.2023 Украина.ру
Шпион вышел вон. Эксперты о загадочной истории с гибелью Дениса Киреева
Издание The Wall Street Journal в четверг сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБ Украины в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы"
2023-01-19T18:22
2023-01-19T18:22
2023-01-19T18:52
эксклюзив
кирилл буданов
разведка
the wall street journal
эксперты
владимир корнилов
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Позже начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация, полученная от Киреева 23 февраля, помогла отстоять Киев при начале специальной военной операции РФ на территории Украины.Напомним, в марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. А Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.Зачем статья в The Wall Street Journal была опубликована именно сейчас, кому посланы таким образом сигналы, размышляли эксперты и лидеры мнений в социальных сетях.Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов:«Удивительную статью опубликовал Wall Street Journal. В ней пытаются установить, был ли банкир Денис Киреев, казненный в марте прошлого года спецслужбами Украины, "русским шпионом" или "украинским героем". Автор спокойно признает, что Киреев был казнен в Киеве как "предатель" агентами СБУ. И, ссылаясь на главу ГУР Буданова, намекает на то, что это была ошибка, а на самом деле убитый был "патриотом Украины".То есть тот факт, что над гражданином Украины учинили внесудебную расправу только за подозрение в "предательстве", газету совершенно не смущает. Если бы не слова Буданова о том, как Киреев героически работал на Украину, американцы не увидели бы в казни ничего особенного. Это же так демократично!»Народный депутат Александр Дубинский:«В марте 2022 года я первым сообщил о смерти участника "Гомельской" группы Дениса Киреева. Его, вероятно, убили сотрудники СБУ, как "предателя". Сейчас выясняется, что Киреев был сотрудником контрразведки и героем. Отсюда вопрос: где уголовное дело против руководителя СБУ того времени Баканова и его замов? Или это очередной "их" сукин сын?»Авиационный эксперт и общественник Вениамин Тимошенко:«О сколько нам открыто чудных... Секундочку, давайте разберемся, недавно нам говорили, что власть готовилась к вторжению, и это был такой хищный и продуманный план запустить орков в Киев и устроить им ловушку. Значит, в планы входила и авральная раздача "калашматов" из грузовиков всем желающим, ну и наверняка месячная оккупация Киевской области, как и зверства в Буче и Ирпене тоже были планом? А тут говорят, что о плане вторжения стало известно за пару часов до его начала, а почему тогда эсбэушники убили такого фактически ключевого свидетеля "при попытке", так сказать? А что это были за эсбэушники, и где великий друг Баканов, несокрушимые офигели и хотят знать правду, похоже, нам нужен вечерний рэп в телевизоре несокрушимости или снова приходить после войны? Не сомневаюсь, что впервые агенту Лолите сломали такой замечательный сценарий добровольцы и волонтеры, выходит, и во второй раз эта самая "третья сила" разрушила планы агента Голобородько? А только у меня ощущение, что такое необходимое западное оружие мы получаем "чайными ложками", потому что западные партнеры черпают информацию не из нашего телевизора хороших новостей?»
https://ukraina.ru/20230119/1042761072.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, кирилл буданов, разведка, the wall street journal, эксперты, владимир корнилов
Шпион вышел вон. Эксперты о загадочной истории с гибелью Дениса Киреева
18:22 19.01.2023 (обновлено: 18:52 19.01.2023)
Издание The Wall Street Journal в четверг сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБ Украины в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы"
Позже начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация, полученная от Киреева 23 февраля, помогла отстоять Киев при начале специальной военной операции РФ на территории Украины.
Напомним, в марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. А Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.
Зачем статья в The Wall Street Journal была опубликована именно сейчас, кому посланы таким образом сигналы, размышляли эксперты и лидеры мнений в социальных сетях.
Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов:
«Удивительную статью опубликовал Wall Street Journal. В ней пытаются установить, был ли банкир Денис Киреев, казненный в марте прошлого года спецслужбами Украины, "русским шпионом" или "украинским героем".
Автор спокойно признает, что Киреев был казнен в Киеве как "предатель" агентами СБУ. И, ссылаясь на главу ГУР Буданова, намекает на то, что это была ошибка, а на самом деле убитый был "патриотом Украины".
То есть тот факт, что над гражданином Украины учинили внесудебную расправу только за подозрение в "предательстве", газету совершенно не смущает. Если бы не слова Буданова о том, как Киреев героически работал на Украину, американцы не увидели бы в казни ничего особенного. Это же так демократично!»
Народный депутат Александр Дубинский:
«В марте 2022 года я первым сообщил о смерти участника "Гомельской" группы Дениса Киреева. Его, вероятно, убили сотрудники СБУ, как "предателя". Сейчас выясняется, что Киреев был сотрудником контрразведки и героем.
Отсюда вопрос: где уголовное дело против руководителя СБУ того времени Баканова и его замов? Или это очередной "их" сукин сын?»
Авиационный эксперт и общественник Вениамин Тимошенко:
«О сколько нам открыто чудных... Секундочку, давайте разберемся, недавно нам говорили, что власть готовилась к вторжению, и это был такой хищный и продуманный план запустить орков в Киев и устроить им ловушку.
Значит, в планы входила и авральная раздача "калашматов" из грузовиков всем желающим, ну и наверняка месячная оккупация Киевской области, как и зверства в Буче и Ирпене тоже были планом? А тут говорят, что о плане вторжения стало известно за пару часов до его начала, а почему тогда эсбэушники убили такого фактически ключевого свидетеля "при попытке", так сказать?
А что это были за эсбэушники, и где великий друг Баканов, несокрушимые офигели и хотят знать правду, похоже, нам нужен вечерний рэп в телевизоре несокрушимости или снова приходить после войны?
Не сомневаюсь, что впервые агенту Лолите сломали такой замечательный сценарий добровольцы и волонтеры, выходит, и во второй раз эта самая "третья сила" разрушила планы агента Голобородько? А только у меня ощущение, что такое необходимое западное оружие мы получаем "чайными ложками", потому что западные партнеры черпают информацию не из нашего телевизора хороших новостей?»