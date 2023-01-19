https://ukraina.ru/20230119/1042785647.html

Шпион вышел вон. Эксперты о загадочной истории с гибелью Дениса Киреева

Шпион вышел вон. Эксперты о загадочной истории с гибелью Дениса Киреева - 19.01.2023 Украина.ру

Шпион вышел вон. Эксперты о загадочной истории с гибелью Дениса Киреева

Издание The Wall Street Journal в четверг сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБ Украины в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы"

2023-01-19T18:22

2023-01-19T18:22

2023-01-19T18:52

эксклюзив

кирилл буданов

разведка

the wall street journal

эксперты

владимир корнилов

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Позже начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация, полученная от Киреева 23 февраля, помогла отстоять Киев при начале специальной военной операции РФ на территории Украины.Напомним, в марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. А Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.Зачем статья в The Wall Street Journal была опубликована именно сейчас, кому посланы таким образом сигналы, размышляли эксперты и лидеры мнений в социальных сетях.Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов:«Удивительную статью опубликовал Wall Street Journal. В ней пытаются установить, был ли банкир Денис Киреев, казненный в марте прошлого года спецслужбами Украины, "русским шпионом" или "украинским героем". Автор спокойно признает, что Киреев был казнен в Киеве как "предатель" агентами СБУ. И, ссылаясь на главу ГУР Буданова, намекает на то, что это была ошибка, а на самом деле убитый был "патриотом Украины".То есть тот факт, что над гражданином Украины учинили внесудебную расправу только за подозрение в "предательстве", газету совершенно не смущает. Если бы не слова Буданова о том, как Киреев героически работал на Украину, американцы не увидели бы в казни ничего особенного. Это же так демократично!»Народный депутат Александр Дубинский:«В марте 2022 года я первым сообщил о смерти участника "Гомельской" группы Дениса Киреева. Его, вероятно, убили сотрудники СБУ, как "предателя". Сейчас выясняется, что Киреев был сотрудником контрразведки и героем. Отсюда вопрос: где уголовное дело против руководителя СБУ того времени Баканова и его замов? Или это очередной "их" сукин сын?»Авиационный эксперт и общественник Вениамин Тимошенко:«О сколько нам открыто чудных... Секундочку, давайте разберемся, недавно нам говорили, что власть готовилась к вторжению, и это был такой хищный и продуманный план запустить орков в Киев и устроить им ловушку. Значит, в планы входила и авральная раздача "калашматов" из грузовиков всем желающим, ну и наверняка месячная оккупация Киевской области, как и зверства в Буче и Ирпене тоже были планом? А тут говорят, что о плане вторжения стало известно за пару часов до его начала, а почему тогда эсбэушники убили такого фактически ключевого свидетеля "при попытке", так сказать? А что это были за эсбэушники, и где великий друг Баканов, несокрушимые офигели и хотят знать правду, похоже, нам нужен вечерний рэп в телевизоре несокрушимости или снова приходить после войны? Не сомневаюсь, что впервые агенту Лолите сломали такой замечательный сценарий добровольцы и волонтеры, выходит, и во второй раз эта самая "третья сила" разрушила планы агента Голобородько? А только у меня ощущение, что такое необходимое западное оружие мы получаем "чайными ложками", потому что западные партнеры черпают информацию не из нашего телевизора хороших новостей?»

https://ukraina.ru/20230119/1042761072.html

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, кирилл буданов, разведка, the wall street journal, эксперты, владимир корнилов